Kapitalforeningen Blue Strait Capital – Ophævelse af planlagt suspension og gennemført skifte af forvalter

I forlængelse af meddelelser offentliggjort af Kapitalforeningen Blue Strait Capital den 10. februar 2025, den 20. maj 2025 og den 23. maj 2025 kan det hermed meddeles, at suspensionen af nedenstående afdeling ophæves, og at Kapitalforeningen Blue Strait Capital nu administreres af forvalteren Invest Administration A/S.

Afdeling ISIN Short name Blue Strait Capital KL DK0060868107 BLKBSCKL

Det kan endvidere oplyses, at funktionen som depositar, market maker og bevisudsteder fortsat varetages af Ringkjøbing Landbobank A/S.



Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.





Med venlig hilsen

Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard

Direktør