Vantiva: Information concerning the total number of voting rights and shares Art R.22-10-23-2°

Information réglementée

Nombre d’actions et de droits de vote au 23 mai 2025

(Date de parution de l’avis de réunion au BALO)

Article R. 22-10-23-2° du Code de commerce

Paris, le 26 mai 2025 - Vantiva (Euronext Paris : VANTI), leader mondial des technologies de connectivité,

Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-23-2° du Code de commerce, la société Vantiva publie ci-après le nombre total de droits de vote existant et le nombre d’actions composant son capital à la date de publication de l’avis préalable de réunion à son Assemblée générale mixte convoquée le 30 juin 2025.

Actions Vantiva



(Code ISIN FR0013505062) Date Nombre d’actions composant le capital social Nombre de droits de vote 23 mai 2025





490 293 903





Nombre de droits de vote théoriques (1) : 490 293 903 Nombre de droits de vote exerçables en assemblée : 490 293 903

(1) Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader technologique mondial dans le domaine des équipements domestiques (CPE). Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d'expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion flexible de la chaîne d'approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine délivrées par EcoVadis, qui salue ses performances environnementales et sociales, et place Vantiva parmi le top 2 % des organisations de son secteur évaluées à l'échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter).

