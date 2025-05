La ressource aurifère augmente sur la propriété à redevance Parbec de Globex

ROUYN-NORANDA, Québec, 26 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires que Ressources Renforth inc. (RFR-CSE, RFHRF-OTC, 9RR-FSE) a publié un nouveau rapport technique d’estimation des ressources NC 43-101 pour la propriété Parbec dans le canton de Malartic au Québec. Globex détient une redevance brute sur les métaux (GMR) de 3% sur toute production minérale sur la propriété laquelle est localisée 5 kilomètres à l’ouest de l’imposante mine d’or à ciel ouvert Canadian Malartic d’Agnico Eagle le long de la faille de Cadillac.

Renforth a annoncé une augmentation de 29% de l’estimation des ressources avec 73% de la nouvelle ressource minérale dans les catégories de ressources mesurées et indiquées.

Les données relatives au rapport des ressources préparées par SGS Canada Inc. sont reproduites ci bas.

April 2025 Parbec Gold Deposit MRE





(1) Mineral Resources are reported at a cut-off grade of 0.27 g/t Au for the open-pit mining scenario and 1.40 g/t Au for the underground mining scenario

(2) The cut-off grades were determined at a gold price of 2,100 US$ per ounce.

(3) The mineral resources were estimated in compliance with Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum standards. These mineral resources were reported in accordance with the NI 43-101 standards.

(4) Mineral resources do not constitute mineral reserves because they have not demonstrated economic viability.

(5) Inferred resources are exclusive of measured and indicated resources.

(6) The effective date of these mineral resources is April 4, 2025.

(7) Assumptions used are a mining recovery of 95%, a mining dilution of 5%, processing recovery of 95%, processing cost of 12.75 US$/t, general and administration of 1.50 US$/t, open-pit mining cost of 2.5 US$/t for ore, 2 US$/t for waste and underground mining cost of 66 US$/t.

(8) All resources are presented in-situ and undiluted.

(9) All $ values are in US$ unless specifically noted.

(10) All figures are rounded to reflect the relative accuracy of the estimate. Numbers may not add due to rounding.

173 forages de calibre NQ totalisant 46 144 mètres et 28 404 échantillons analysés totalisant 31 483 mètres ont servi à l’estimation de la nouvelle ressource, préparée par Yann Camus, ingénieur chez SGS Canada inc. et personne qualifiée telle que définie par la Norme canadienne 43-101, présenté dans le rapport NC 43-101 intitulé "Technical Report on the Mineral Resource Estimate Updated for the Parbec Gold Deposit, Abitibi-Temiscamingue Region, Québec, Canada, May 22, 2025. Le rapport NC 43-101 est accessible sur le site internet de Sedar ou sur celui de Globex. Le communiqué de presse de Renforth est accessible en cliquant ici.

Globex est heureuse des progrès effectués par Renforth améliorant la ressource tant pour le nombre total d’onces d’or mais aussi sur la reclassification d’une grande partie des ressources dans les catégorie mesurées et indiquées.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1 Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedarplus.ca.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ca736cf9-6a14-421e-83ef-53baed67bc1f/fr