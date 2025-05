Extime JCDecaux Airport signe un partenariat avec Airport International Group pour transformer l’expérience publicitaire à l’aéroport Queen Alia International à Amman, en Jordanie

Paris, le 26 mai 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce qu’Extime JCDecaux Airport a signé le 20 mai un contrat avec Airport International Group (AIG) pour gérer les activités publicitaires à partir du 1er août 2025 à l'aéroport Queen Alia International à Amman, en Jordanie, qui accueille plus de neuf millions de passagers chaque année.

S'appuyant sur l'expertise reconnue de JCDecaux et sur sa présence établie au Moyen-Orient, notamment dans les autres principaux hubs aéroportuaires de la région, Extime JCDecaux Airport développera une nouvelle offre publicitaire, visant à enchanter l’expérience visuelle au bénéfice des voyageurs et des marques à l'aéroport Queen Alia International. Pour atteindre cet objectif, Extime JCDecaux Airport s'appuiera sur les technologies innovantes développées par JCDecaux ainsi que sur sa stratégie RSE, autour de trois axes prioritaires :

Un réseau intégré performant et des technologies de pointe

Le déploiement d'un système de diffusion de dernière génération, certifié ISO 27001, reposant sur des infrastructures hautement sécurisées connectera tous les actifs digitaux de l'aéroport et garantira une efficacité opérationnelle via la synchronisation en temps réel et la diffusion fluide des contenus. A titre d’exemple, il sera désormais possible de programmer et synchroniser les contenus publicitaires en fonction des horaires de vol. Une surveillance continue 24h/24 permettra d’optimiser la fiabilité et la performance du système, démontrant l'engagement d'Extime JCDecaux Airport à garantir des standards élevés de qualité et de sécurité.

Une transformation durable des mobiliers statiques

En cohérence avec la stratégie RSE et climat de l'aéroport Queen Alia International, Extime JCDecaux Airport s’engage à réduire les émissions carbone liées aux mobiliers statiques situés à l’intérieur des terminaux. Pour cela, des panneaux LED remplaceront l'éclairage traditionnel dans les lightboxes, réduisant considérablement la consommation d'énergie et les coûts opérationnels.

Des dispositifs OOH robustes et durables

Extime JCDecaux Airport s'engage à déployer des mobiliers statiques Skytouch d’envergure, à l’extérieur des terminaux. La conception de ces installations intègre des contraintes de sécurité et de durabilité. Le système d'éclairage LED a été pensé pour maximiser la visibilité des campagnes tout en optimisant les consommations énergétiques, positionnant Extime JCDecaux Airport comme un acteur du média aéroportuaire responsable et innovant.

Nicolas Deviller, CEO d’Airport International Group, a déclaré : « Pour nous, chaque élément du parcours à l'aéroport - visuel, opérationnel et émotionnel - reflète notre promesse de marque : « se sentir comme à la maison ». En tant que premier point de contact pour des millions de personnes arrivant en Jordanie, l'aéroport QAIA a une influence majeure sur les premières impressions des passagers à leur arrivée. Grâce à notre collaboration avec Extime JCDecaux Airport, nous souhaitons créer un nouvel environnement visuel combinant harmonieusement innovation, durabilité et expériences de marques mémorables. Cette transformation vise à la fois la création de valeur pour les annonceurs et l’enrichissement de l'expérience passager - la rendant plus accueillante, engageante et en accord avec les normes de haute qualité de la principale porte d'entrée de la Jordanie vers le monde. »

Isabelle Fourmentin, Directrice Générale, Extime JCDecaux Airport, a déclaré : « Nous sommes ravis de commencer ce nouveau chapitre des activités publicitaires d’Extime JCDecaux Airport à l'aéroport Queen Alia International et je tiens à remercier chaleureusement notre partenaire AIG pour sa confiance et son soutien. Notre ambition est de développer une plateforme publicitaire responsable, enrichissant l’expérience passager et proposant des solutions de communication innovantes et performantes pour les marques. »

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous nous réjouissons de l’extension des activités publicitaires d’Extime JCDecaux Airport à l’aéroport Queen Alia International d’Amman, forts du soutien d’AIG, que nous remercions. Ce nouveau contrat est une reconnaissance de l'expertise des équipes Extime JCDecaux Airport et de leur capacité à déployer des solutions de pointe pour les annonceurs, qui vont concourir à l’excellence opérationnelle de cet aéroport. S’appuyant sur le savoir-faire des équipes JCDecaux, qui opère 157 contrats publicitaires dans les aéroports à travers le monde, notamment au Moyen-Orient dans des hubs de renom, Extime JCDecaux Airport participera, en collaboration avec AIG, à la transformation de l’environnement aéroportuaire de Queen Alia International, dans le respect de hauts standards de qualité et de développement durable. »

À propos d'Extime JCDecaux Airport

Extime JCDecaux Airport, marque commerciale de la société Extime Media, propose des solutions médias sur mesure et performantes pour créer des expériences de marque inoubliables à Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, et maintenant l'aéroport Queen Alia International.

Extime JCDecaux Airport s'engage à enchanter l’expérience visuelle en aéroport au bénéfice des passagers et des marques.

Extime Media est une joint-venture détenue par JCDecaux, N°1 mondial de la communication extérieure, et Groupe ADP, leader mondial de l'exploitation d'aéroports.

