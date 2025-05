Exosens : Assemblée générale mixte du 23 mai 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MÉRIGNAC, FRANCE – 26 MAI 2025

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 23 MAI 2025

L’Assemblée Générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires d’Exosens (la « Société ») s’est réunie le vendredi 23 mai 2025, sous la présidence de Monsieur Jean-Hubert Vial, Président du Conseil d’administration.

La réunion s’est tenue en présence notamment de Monsieur Jérôme Cerisier, Directeur Général et de Mesdames Quynh-Boï Demey, Directrice Financière et Bella Zisère, Directrice des Ressources Humaines, ainsi que des Commissaires aux comptes de la Société.

Les sociétés HLD Europe et Bpifrance Participations, désignées parmi les actionnaires détenant le plus grand nombre de droits de vote, ont assuré les fonctions de scrutateurs.

Réunissant un quorum représentant 77,83 % des actions composant le capital de la Société pour les résolutions à caractère ordinaire et 77,53 % des actions pour les résolutions à caractère extraordinaire, l’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions soumises à son vote.

Approbation des comptes de l’année 2024

Les actionnaires ont approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Dividendes

L’assemblée Générale a approuvé la distribution d’un dividende de 0,10 euro par action en numéraire, qui sera mis en paiement à compter du 30 mai 2025.

Gouvernance

L’Assemblée Générale a par ailleurs approuvé la nomination de la société Bpifrance Investissement en qualité d’administrateur, représentée par Madame Dorianne Bonfils.

La présentation, la rediffusion audiovisuelle de l’Assemblée Générale et le résultat détaillé des votes sont disponibles sur le site Internet d’Exosens (www.exosens.com), dans la rubrique Investisseurs, section Informations Réglementées, sous-section Assemblée Générale des actionnaires.

À propos d’Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 11 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 800 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment le SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap ou encore MSCI France Small Cap. Plus d’informations : exosens.com.

Relations Investisseurs

Laurent Sfaxi, l.sfaxi@exosens.com

