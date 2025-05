BNP Paribas share buyback programme

Declaration of transactions in own shares

from May 19, 2025 to May 23, 2025

PRESS RELEASE

Paris, 26 May 2025

In accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 596/2014 on Market Abuse and Article 3 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 through regulatory technical standards concerning the conditions applicable to buyback programs and stabilization measures, BNP Paribas informs the market of the following transactions in own shares:

Name of issuer Identification code of issuer (Legal Entity Identifier) Day of transaction Identification code of financial instrument Aggregated daily volume (in number of shares) Daily weighted average price of the purchased shares * Market (MIC Code) BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 19/05/2025 FR0000131104 37 292 76,2822 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 19/05/2025 FR0000131104 305 809 76,3102 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 19/05/2025 FR0000131104 43 265 76,2953 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 19/05/2025 FR0000131104 505 634 76,3518 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 20/05/2025 FR0000131104 38 720 77,9846 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 20/05/2025 FR0000131104 221 368 77,9762 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 20/05/2025 FR0000131104 44 586 77,9802 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 20/05/2025 FR0000131104 613 326 77,9736 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 21/05/2025 FR0000131104 39 275 78,1323 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 21/05/2025 FR0000131104 223 449 78,1315 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 21/05/2025 FR0000131104 45 273 78,1312 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 21/05/2025 FR0000131104 612 003 78,1068 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 22/05/2025 FR0000131104 40 219 77,5452 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 22/05/2025 FR0000131104 228 066 77,5411 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 22/05/2025 FR0000131104 45 989 77,5432 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 22/05/2025 FR0000131104 605 726 77,5347 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 23/05/2025 FR0000131104 39 302 76,8171 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 23/05/2025 FR0000131104 213 147 76,7211 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 23/05/2025 FR0000131104 44 043 76,7935 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 23/05/2025 FR0000131104 600 508 76,6901 XPAR * Four-digit rounding after the decimal TOTAL 4 547 000 77,3425

As of 23 May 2025 included, BNP Paribas purchased 4,547,000 millions of shares for a total consideration of EUR 352 million.

The description of the share buyback programme is available on BNP Paribas’s website:

https://invest.bnpparibas/en/search/reports/documents/regulated-information

Attachment