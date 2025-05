Quadient franchit le cap des 300 universités américaines équipées, au service d’une logistique moderne et solidaire sur les campus

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce que plus de 300 établissements d’enseignement supérieur aux États-Unis utilisent désormais les consignes intelligentes Parcel Pending by Quadient. Ces solutions facilitent le retrait et le dépôt de colis, la récupération d’articles de librairie, l’échange de matériel pédagogique et informatique, tout en contribuant à la lutte contre l’insécurité alimentaire étudiante.

Les universités publiques de grande taille aussi bien que les établissements supérieurs privés s’équipent de consignes connectées Quadient pour faire face à l’augmentation des livraisons de colis sur les campus. Les consignes automatiques notifient les étudiants, enseignants et personnel universitaires dès qu’un colis est mis à leur disposition.

L’un des buts principaux de cette adoption est aussi l’intégration des consignes dans les programmes de sécurité alimentaire. Une étude du GAO (Cour des Comptes des Etats-Unis) a révélé que 3,8 millions d’étudiants, soit 23 % des étudiants de premier cycle, ont souffert d’insécurité alimentaire en 2020, un taux plus de deux fois supérieur à celui de la population nationale. Les universités adoptent de plus en plus la technologie de Quadient pour offrir un accès discret, 24h/24, à des repas et produits essentiels. Grâce aux consignes automatisées intégrées à leurs programmes alimentaires, elles peuvent aider davantage d’étudiants, en toute sécurité et sans stigmatisation.

« Nous sommes fiers de collaborer avec les établissements d’enseignement supérieur américains pour les aider à relever des défis majeurs comme l’insécurité alimentaire, tout en améliorant la logistique sur les campus », déclare Austin Maddox, Directeur Amérique du Nord Consignes Colis Automatiques chez Quadient. « Le franchissement du cap des 300 universités témoigne de la polyvalence de nos solutions et de leur impact positif concret sur la vie des étudiants ».

La solution Campus Hub de Quadient associe le système de traçabilité Web Tracking System (WTS) aux consignes automatiques, pour assurer une traçabilité complète des biens distribués et reçus sur le campus tout au long de l’année. Parmi les établissements équipés, figurent les universités d’Alabama, de Floride, de Houston, de l’Ohio, de Buffalo, Shenandoah University ou encore Valencia College aux Etats-Unis, mais aussi l’Université de Northampton et l’Oxford College au Royaume-Uni.

Quadient poursuit l’expansion de son réseau de consignes intelligentes aux États-Unis, au Japon et en Europe, avec plus de 25 700 unités installées dans le monde.

Plus d’informations (en anglais) : www.parcelpending.com/en-us/markets/university-parcel-lockers.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/ .

Contacts Presse

Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com

Agence MilleSoixanteQuatre / LaSuite&Co

Alexandra Leoni – 06 76 88 98 17 - alexandra.leoni@lasuiteandco.com

Alexandre Ghaffari – 06 15 86 94 18 - alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

Sarah Leroux - 06 58 90 79 57 - sarah.leroux@lasuiteandco.com

Pièce jointe