Volatus Aerospace annonce une vaste expansion nationale des autorisations d'exploitation de drones à travers le Canada, débloquant ainsi des opérations aériennes évolutives et de grande valeur

/ NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS /

TORONTO, 27 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT; OTCQX : TAKOF; Francfort : A2JEQU) (« Volatus » ou la « Société »), l'un des principaux fournisseurs de solutions novatrices de renseignement aérien et de logistique, est fier d'annoncer que Transports Canada a accordé à la Société des certificats d'opérations aériennes spécialisées (COAS) supplémentaires à l'échelle nationale qui élargissent considérablement la portée et la flexibilité des opérations de drones commerciaux de Volatus et permettent une utilisation accrue du Centre de contrôle des opérations (CCO) de la Société à Vaughan. SUR.

Élargissement des pouvoirs d'exploitation des drones à l'échelle nationale

Transports Canada a émis à Volatus un COAS nouvellement modifié débloquant une puissante série de privilèges d'exploitation de drones élargis partout au Canada. Ces nouveaux pouvoirs englobent les autorisations de procédures opérationnelles qui comprennent :

Autorisation BVLOS pancanadienne pour les opérations de drones de jour comme de nuit

Mener des opérations au-delà de la visibilité directe (BVLOS) à l'aide de petits drones (250 g à 25 kg) dans tout le pays, de jour comme de nuit, dans l'espace aérien non contrôlé, à l'extérieur des environnements d'aérodrome, élargissant ainsi l'autorité annoncée précédemment pour l'autorité BVLOS à l'échelle nationale la nuit.

Vol de proximité à proximité de l'infrastructureAutorisation d'utiliser un SATP (système d'aéronef télépiloté) au-delà de la visibilité directe sans pilote ou observateur visuel en maintenant un contact visuel à moins de 100 pieds verticalement et de 200 pieds horizontalement de structures telles que des bâtiments, des tours, des lignes électriques et des couloirs ferroviaires, ouvrant la porte à des inspections rapprochées et à longue portée, à la surveillance et aux patrouilles de sécurité.

un SATP (système d'aéronef télépiloté) au-delà de la visibilité directe sans pilote ou observateur visuel en maintenant un contact visuel à moins de 100 pieds verticalement et de 200 pieds horizontalement de structures telles que des bâtiments, des tours, des lignes électriques et des couloirs ferroviaires, ouvrant la porte à des inspections rapprochées et à longue portée, à la surveillance et aux patrouilles de sécurité. Accès à l'espace aérien restreint et contrôléApprobation pour opérer dans l'espace aérien restreint de classe F et les zones définies par NOTAM , permettant des missions dans des environnements complexes ou gérés dynamiquement.

, permettant des missions dans des environnements complexes ou gérés dynamiquement. Opérations dans l'espace aérien intérieur du NordAutorisation pour les opérations de vol de drones BVLOS à des altitudes allant jusqu'à 400 pieds AGL dans l'espace aérien intérieur du Nord du Canada, à l'appui de missions de haute latitude pour la surveillance de l'environnement, l'inspection de l'infrastructure, la livraison de fret et les services communautaires autochtones.

pour les opérations de vol de drones BVLOS à des altitudes allant jusqu'à 400 pieds AGL dans l'espace aérien intérieur du Nord du Canada, à l'appui de missions de haute latitude pour la surveillance de l'environnement, l'inspection de l'infrastructure, la livraison de fret et les services communautaires autochtones. Opérations BVLOS sans observateurs visuelsAutorisation spécifique d'utiliser des SATP au-delà de la visibilité directe sans que le pilote ou l'observateur maintienne un contact visuel direct, en tirant parti des technologies de détection et d'évitement et des protocoles opérationnels acceptés par Transports Canada.

Prise en charge des systèmes à distance et automatisésCela permet l'intégration avec les opérations automatisées et à distance des drones, y compris les solutions imbriquées (drones dans une boîte) grâce à l'atténuation et à la surveillance des risques acceptées basées sur SORA.



Ces avancées réglementaires ont ouvert la voie à des opérations de drones évolutives, automatisées et commercialement viables d'un océan à l'autre.

Pourquoi c'est important : Un élan réglementaire ayant un impact commercial

BVLOS pancanadien, de jour comme de nuit – À l'aide des systèmes de détection et d'évitement et des protocoles de sécurité acceptés par Transports Canada, Volatus est maintenant autorisé à faire voler des drones à travers le pays au-delà de la visibilité directe, y compris la nuit.

l'aide des systèmes de détection et d'évitement et des protocoles de sécurité acceptés par Transports Canada, Volatus est maintenant autorisé à faire voler des drones à travers le pays au-delà de la visibilité directe, y compris la nuit. Capacité de transport lourd et à haute altitude - La capacité de piloter certains drones de plus de 25 kg et au-dessus des plafonds d'altitude standard, débloquant des opérations prolongées dans des secteurs tels que la logistique du fret, la surveillance des lignes de transport d'énergie, les opérations de recherche et de sauvetage et l'inspection des tours de télécommunications.

La capacité de piloter certains drones de plus de 25 kg et au-dessus des plafonds d'altitude standard, débloquant des opérations prolongées dans des secteurs tels que la logistique du fret, la surveillance des lignes de transport d'énergie, les opérations de recherche et de sauvetage et l'inspection des tours de télécommunications. Intervention en cas de feux de forêt et accès restreint à l'espace aérien - Volatus peut opérer dans l'espace aérien restreint pendant les feux de forêt actifs, en aidant le gouvernement et les agences de lutte contre les incendies à fournir des renseignements aériens, une détection des points chauds et une connaissance de la situation en temps réel.



« Grâce à ces approbations, Volatus peut fournir à ses clients des services de drones BVLOS à l'échelle nationale pour des clients dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications, des transports, de l'agriculture, des mines et de la sécurité publique », a déclaré Rob Walker, directeur commercial de Volatus. « Nous pouvons déployer des drones plus lourds et à plus longue portée capables de transporter des charges utiles plus importantes ou des capteurs étendus et nous pouvons commercialiser notre centre de contrôle des opérations (CCO) offrant un service géré pour les entreprises clientes et partenaires, offrant une surveillance des drones en temps réel, une gestion de mission et une collecte de données, y compris le déploiement à grande échelle de solutions de drones dans une boîte, à l'échelle nationale avec conformité réglementaire. »

S'appuyer sur un portefeuille croissant d'approbations réglementaires

Ces nouvelles autorisations s'appuient sur l'autorité nationale BVLOS nocturne annoncée en mars 2025, qui autorise les opérations de drones au-delà de la visibilité directe pendant la nuit légale dans l'espace aérien non contrôlé. De plus, Volatus détient une série de certificats d'opérations aériennes spécialisées (COAS) existants et renouvelés qui permettent collectivement :

BVLOS à couloir fixe pour les livraisons de drones médicaux approuvant les opérations au-delà des vols en visibilité directe entre les hôpitaux, permettant les livraisons de fret médical au-dessus d'un environnement urbain adjacent avec une surveillance réglementaire et des protocoles de sécurité gérés par OCC, avec un radar au sol servant d'atténuation de détection et d'évitement (DAA).

approuvant les opérations au-delà des vols en visibilité directe entre les hôpitaux, permettant les livraisons de fret médical au-dessus d'un environnement urbain adjacent avec une surveillance réglementaire et des protocoles de sécurité gérés par OCC, avec un radar au sol servant d'atténuation de détection et d'évitement (DAA). Opérations à charge utile élevée avec certains drones de plus de 25 kg, à l'appui de missions telles que le transport de marchandises, l'intervention en cas d'incendie de forêt et l'inspection des infrastructures.

avec certains drones de plus de 25 kg, à l'appui de missions telles que le transport de marchandises, l'intervention en cas d'incendie de forêt et l'inspection des infrastructures. Opérations dans l'espace aérien restreint des feux de forêt pour des missions d'appui aux feux de forêt , y compris les vols BVLOS au-dessus de 400 pieds AGL en vertu d'ententes avec les autorités provinciales en matière d'incendie.

, y compris les vols BVLOS au-dessus de 400 pieds AGL en vertu d'ententes avec les autorités provinciales en matière d'incendie. Dérogations d'altitude pour les vols au-dessus des limites plafonds normales à l'appui des missions à longue portée et de suivi du relief.

pour les vols au-dessus des limites plafonds normales à l'appui des missions à longue portée et de suivi du relief. L'utilisation d'exploitants et de pilotes étrangers, la reconnaissance des titres de compétence des exploitants et des pilotes étrangers permettent à Volatus de déployer sa main-d'œuvre de pilotes multinationaux de manière transparente dans toutes les opérations. Avec des pilotes certifiés basés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, cette souplesse permet une mobilisation rapide, une coordination transfrontalière efficace et une prestation de services mondiaux dans un cadre opérationnel unifié.



Ensemble, ces approbations représentent l'un des cadres réglementaires les plus robustes accordés à un exploitant de drones au Canada, positionnant Volatus à l'avant-garde des services de drones évolutifs, conformes et à fort impact.

« Ces approbations réglementaires ne reflètent pas seulement notre état de préparation technique, elles nous positionnent à l'avant-garde de l'évolution de l'économie canadienne des drones », a déclaré Glen Lynch, chef de la direction de Volatus. « Avec la capacité de voler plus loin, plus haut, plus lourd, à tout moment et dans de nombreux scénarios de localisation, nous ouvrons une nouvelle échelle de possibilités pour le renseignement aérien et la logistique. »

Positionné pour le leadership

Volatus fait partie d'un groupe restreint d'exploitants au Canada autorisés à effectuer des missions qui répondent au plus haut niveau d'assurance de sécurité accepté par Transports Canada pour les opérations complexes de drones – SAIL 4. « Cela signifie que nous avons démontré que notre technologie, nos procédures et nos stratégies d'atténuation des risques répondent aux normes de sécurité strictes requises pour les environnements à haut risque, y compris les vols au-delà de la visibilité directe dans les zones urbaines adjacentes. Opérer à ce niveau nous permet de servir des secteurs critiques, tels que les soins de santé, les infrastructures et la sécurité publique, avec des services de drones sûrs, fiables et conformes à grande échelle », a fait remarquer Greg Colacitti, chef de l'exploitation de Volatus.

« Ces autorisations s'appuient les unes sur les autres pour créer un écosystème où nous pouvons fonctionner avec flexibilité, échelle et viabilité commerciale », a ajouté Colacitti. « Ils nous donnent un avantage opérationnel distinct et font de nous le partenaire de choix pour les organisations qui recherchent des opérations de drones évolutives, sécuritaires et performantes au Canada et ailleurs.

À propos de Volatus Aerospace :

Volatus Aerospace est un chef de file des solutions aériennes mondiales innovantes pour le renseignement et le fret. Avec une base solide de plus de 100 ans de connaissances institutionnelles combinées en aviation, Volatus fournit des solutions complètes utilisant des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés (SATP). Nous desservons des industries telles que le pétrole et le gaz, les services publics, les soins de santé et la sécurité publique. Notre mission est d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des solutions concrètes de pointe.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés concernant les plans, les intentions, les croyances et les attentes actuelles de la Société à l'égard des activités commerciales futures et de la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l'intention de », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des énoncés formés au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « pourrait », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. Les énoncés prospectifs comprennent des renseignements sur l'opération d'actions contre dette, y compris des renseignements sur l'obtention des approbations réglementaires, la conversion des débentures, le moment et les avantages prévus de celles-ci, ainsi que les attentes à l'égard d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. L'information prospective est fondée sur les données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles et sur les plans d'exploitation, les stratégies ou les convictions de la direction à la date du présent communiqué de presse, mais comporte des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement de tout résultat futur. le rendement ou les réalisations exprimés ou sous-entendus par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être fondés sur l'information dont dispose actuellement la Société, y compris l'information obtenue auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont fondés sur les attentes ou les croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est expressément visée par la présente mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les énoncés prospectifs ne sont pas fondés sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou des événements futurs fondés sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction jugées raisonnables à la date à laquelle ces énoncés sont faits. L'information prospective et les énoncés prospectifs reflètent les convictions actuelles de la Société et sont fondés sur l'information dont elle dispose actuellement et sur des hypothèses qu'elle estime non déraisonnables à la lumière de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs ou des hypothèses importants sont abordés dans le présent communiqué de presse en lien avec des énoncés contenant de l'information prospective. Ces facteurs et hypothèses importants comprennent, sans s'y limiter : les avantages prévus de la conversion des débentures; l'approbation par la TSXV de l'opération d'actions contre dette; et y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs énoncés dans le rapport de gestion annuel et trimestriel de la Société déposé le www.sedarplus.ca. Bien que la Société ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans l'information prospective, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux prévus, estimés ou prévus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est publiée à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Rien ne garantit que l'information prospective s'avérera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à l'information prospective.

Ni la TSXV ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSXV) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Coordonnées :

Rob Walker, directeur financier

rob.walker@volatusaerospace.com

+1-833-865-2887

www.volatusaerospace.com