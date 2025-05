David Bourg, membre du Directoire, est nommé Directeur Général Finance, Systèmes d’Information et Opérations Groupe de JCDecaux





Paris, le 27 mai 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que David Bourg, membre du Directoire et Directeur Général Finance et Systèmes d’Information Groupe depuis 2015 est nommé Directeur Général Finance, Systèmes d’Information et Opérations Groupe, à compter du 1er juin 2025. Son périmètre inclura désormais, en plus de ses fonctions actuelles, les activités du Bureau d’Etudes, de la Direction Achats, Stock et Production, de la Direction des Designs, de la Direction de l’Exploitation Internationale ainsi que de la Direction des Projets.

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux et Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, ont déclaré : « Nous souhaitons à David Bourg le plus grand succès dans ses responsabilités élargies. Nous sommes convaincus que sa connaissance de l’entreprise, son expertise, son engagement, sa capacité à transformer et son exigence de performance seront des facteurs clés de sa réussite, dans un monde où l’agilité, la flexibilité et l’efficacité doivent nous guider en permanence pour porter notre croissance, apporter un service d’excellence et accroître cette préférence de marque qui caractérise notre relation avec nos parties prenantes. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2024 : 3 935,3 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 091 811 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants

12 026 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (13,1) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)





Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

Retrouvez-nous sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube

Direction de la Communication : Albert Asséraf

+33 (0) 1 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

Pièce jointe