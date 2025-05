Soitec annonce la nomination de son nouveau Directeur Financier

Bernin (France), le 27 mai 2025 – Soitec (Euronext – Tech Leaders), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce la nomination d’Albin Jacquemont au poste de Directeur Financier (CFO), avec prise de fonction immédiate.

Albin Jacquemont apporte plus de 30 ans d’expérience internationale en direction financière, planification stratégique et gouvernance d’entreprise. Sa carrière s’est déroulée au sein de groupes cotés ou soutenus par des fonds de capital-investissement, dans les secteurs industriel et technologique, tels que Inetum, Saur, Altran Technologies, Darty et Carrefour. Tout au long de son parcours, il a conduit d’importantes transformations financières et généré de la valeur grâce à l’amélioration de la performance opérationnelle, l’optimisation du cash-flow et la mise en œuvre d’opérations de fusions-acquisitions.

Dans ses nouvelles fonctions, Albin Jacquemont pilotera l’ensemble des sujets financiers au niveau du Groupe. Il jouera un rôle déterminant dans le renforcement des fondations financières et opérationnelles de Soitec et accompagnera la prochaine phase de croissance durable et de création de valeur de l’entreprise.

Il succède à Léa Alzingre, qui quitte ses fonctions pour saisir de nouvelles opportunités professionnelles, après avoir accompagné la croissance de Soitec au cours des six dernières années.

« C’est avec grand plaisir que nous accueillons Albin Jacquemont au sein du Comité Exécutif de Soitec. Il apporte une solide expérience acquise dans des environnements industriels et technologiques exigeants, ainsi qu’une expertise reconnue en transformation financière et en création de valeur. Son apport sera déterminant pour soutenir notre développement international. Je suis pleinement confiant dans sa capacité à renforcer notre stratégie financière et à accompagner l’accélération de notre croissance durable. Je souhaite également remercier chaleureusement Léa Alzingre pour son engagement et sa contribution significative au développement de Soitec durant ces dernières années », a souligné Pierre Barnabé, Directeur Général de Soitec.

« Je suis honoré et enthousiaste de rejoindre le Comité Exécutif de Soitec, un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants. Après plus de trente ans de carrière à des postes de direction financière en Europe, aux États-Unis et sur les marchés émergents — aussi bien au sein de groupes cotés qu'auprès d'entreprises détenues par des fonds de capital-investissement — je me réjouis de mettre mon expérience au service des ambitions mondiales de Soitec et de ses technologies de pointe », a déclaré Albin Jacquemont.

À propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 0,9 milliard d’euros au cours de son exercice fiscal 2024-2025. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de ses 2 300 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Plus de 4 000 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d'informations, consultez notre site Web et suivez-nous sur LinkedIn et X

