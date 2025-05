Assemblée Générale d’Amundi

Olivier Gavalda devient Président du Conseil d’administration

Approbation de l’ensemble des résolutions avec un taux d’approbation moyen de 98,34 %

L’Assemblée Générale des actionnaires d’Amundi s’est tenue le mardi 27 mai 2025. Avec un quorum de 92,79 %, l’Assemblée a approuvé l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’Administration, avec un taux d’approbation moyen de 98,34 %.

Après approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, l’Assemblée générale d’Amundi a notamment approuvé la distribution d’un dividende de 4,25 € par action. Ce dividende sera détaché le 10 juin 2025 et mis en paiement à partir du 12 juin 2025.

L’Assemble générale a également approuvé la nomination en tant qu’administrateur d’Olivier Gavalda, qui devient Président du Conseil d’administration, et de Jean-Christophe Mieszala en tant qu’administrateur indépendant.

Les résultats détaillés des votes de l’Assemblée Générale seront disponibles sur le site https://legroupe.amundi.com dans le délai réglementaire.

Biographies

Olivier Gavalda a fait toute sa carrière au Crédit Agricole. Il entre en 1988 au Crédit Agricole du Midi où il exerce successivement les responsabilités de chef de projet Organisation, Directeur d’agence, responsable Formation et enfin Directeur marketing. Il rejoint le Crédit Agricole d’Ile-de-France en 1998 en tant que Directeur régional puis, en 2002, il est nommé Directeur général adjoint du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, en charge du Développement et des Ressources humaines. En 2007, il devient Directeur général du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne. Il rejoint Crédit Agricole S.A. en 2010 en tant que Directeur du pôle Caisses régionales puis il est nommé en 2015 Directeur général adjoint en charge du pôle Développement, Client et Innovation. En 2016, il devient Directeur général du Crédit Agricole d’Ile-de-France. En novembre 2022, il est nommé Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A. en charge de la Banque universelle. Olivier Gavalda est Directeur général de Crédit Agricole S.A., depuis le 14 mai 2025.

Olivier Gavalda est titulaire d’une maîtrise en économétrie et d’un DESS organisation/informatique des Arts et Métiers.

Jean-Christophe Mieszala a été fonctionnaire français et a travaillé à la Banque mondiale, avant de rejoindre McKinsey&Company en 1994. Après plusieurs années aux États-Unis, il a été élu Directeur Associé en France en 2000, puis Directeur Associé Senior en 2006. Il a occupé les postes de Directeur Général France de 2010 à 2017, puis Directeur Mondial des Risques de 2018 à 2024. Il a également été membre du conseil d'administration mondial de McKinsey à compter de 2018. Il a quitté McKinsey en septembre 2024. Outre son activité de conseil auprès d’entreprises pendant près de 30 ans, il a contribué à divers groupes de réflexions (WEF, Institut de l'Entreprise, MGI...) ou initiatives de place concernant le système financier français et l'écosystème industriel français.

Jean-Christophe Mieszala est membre du comité consultatif de la Banque de France, membre du conseil d'administration de l'Ecole des Mines ParisTech ainsi que d’Allianz France.

Ancien élève de l'Ecole Polytechnique (promotion 1985), Jean-Christophe Mieszala a suivi la formation du Corps des Mines (fonction publique française) jusqu'en 1991 et a obtenu son MBA avec mention à l'INSEAD en 1994.

***

