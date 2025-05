ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PUBLICIS GROUPE S.A. DU 27 MAI 2025

Paris, le 27 mai 2025 – L’Assemblée Générale Mixte de Publicis Groupe S.A. [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] s’est tenue ce jour à 10h au PublicisCinémas, sous la Présidence de Monsieur Arthur Sadoun, Président-Directeur Général.

L’Assemblée Générale Mixte a également été retransmise en direct sur le site internet : https://www.publicisgroupe.com/fr/investisseurs/actionnaires/assemblee-generale. La diffusion en différé sera disponible à cette même adresse.

Réunissant un quorum de 84,18 %, les actionnaires ont adopté l’ensemble des 23 résolutions, parmi lesquelles :

le versement d'un dividende de 3,60 euros par action, en progression de 5,9 % par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 2023. Le détachement du dividende interviendra le 1er juillet 2025 et le dividende sera mis en paiement le 3 juillet 2025 (3ème résolution) ;





la nomination du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commisaires aux comptes en charge de la certification des comptes en remplacement du cabinet Ernst & Young & Autres (5ème résolution) ;





la nomination du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit et du cabinet KPMG S.A. en qualité de Commissaires aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité, en remplacement du cabinet Grant Thornton (6ème et 7ème résolutions) ;





les rémunérations versées au cours de l'exercice 2024 ou attribuées au titre du même exercice aux mandataires sociaux (9ème à 14ème résolutions) ;





les politiques de rémunération pour 2025 du Président-Directeur Général (15ème résolution) et des Administrateurs (16ème résolution) telles que présentées dans le Document d'Enregistrement Universel 2024.





Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet : https://www.publicisgroupe.com/fr/investisseurs/actionnaires/assemblee-generale.

Monsieur Arthur Sadoun, Président-Directeur Général, a présenté les temps forts de l’année 2024 et les perspectives pour 2025 :

« 2024 a été une nouvelle année record pour le Groupe. Après avoir été numéro 1 en termes de croissance organique depuis 3 ans, de new business depuis 5 ans, de ratios financiers depuis plus de 10 ans, et de capitalisation boursière depuis 2023, Publicis est devenu le premier groupe de communication mondial. Dans un environnement qui est resté difficile, la croissance organique du revenu net du Groupe s’est établie à +5,8 %, en accélération par rapport à sa croissance moyenne depuis 2020. En ce début d’année 2025, le Groupe a continué sur sa lancée, avec une croissance organique au premier trimestre de +4,9 % et un new business record, ce qui nous permet d’anticiper une croissance organique comprise entre +4 % et +5 % en 2025, malgré le contexte macro économique incertain.

Je tiens à remercier le Conseil pour son soutien sans faille et particulièrement sa Vice-Présidente Élisabeth Badinter et Maurice Lévy, Président d’honneur, dont les visions et les investissements pionniers ont permis au Groupe de se positionner pour affronter un avenir dominé par l’intelligence artificielle. Je souhaite aussi remercier nos clients et nos actionnaires pour leur confiance tout au long de notre transformation, et nos collaborateurs pour leurs efforts extraordinaires. Grâce à eux, nous avons atteint de nouveaux sommets en tant que Groupe, et nous sommes en bonne position pour poursuivre cette dynamique avec ambition en 2025. »





***

Composition du Conseil d’Administration

A l’issue de cette Assemblée, le Conseil d’Administration reste composé de 13 membres et deux membres représentant les salariés. Le Conseil demeure très largement composé de membres indépendants.



Le Conseil d’Administration s’est réuni à la suite de l’Assemblée Générale et a décidé, sur recommandation du Comité de nomination, de faire évoluer la composition des Comités comme suit :

Comité d’audit et des risques financiers

Président : Thomas H. Glocer

Membres : André Kudelski, Suzan LeVine, Tidjane Thiam, Jean Charest

Expert : Jean-Michel Etienne

Comité de nomination

Présidente : Élisabeth Badinter

Membres : Marie-Josée Kravis, Antonella Mei-Pochtler, André Kudelski, Thomas H.Glocer

Comité de rémunération

Présidente : Antonella Mei-Pochtler

Membres : Thomas H.Glocer, André Kudelski, Patricia Velay-Borrini

Expert : Michel Cicurel

Comité stratégique, environnemental et social

Présidente : Marie-Josée Kravis

Membres : Simon Badinter, Sophie Dulac, Suzan LeVine, Jean Charest, Tidjane Thiam, Pierre Pénicaud





À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié́ dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 103 000 collaborateurs.

