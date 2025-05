Bitget expandiert mit BGUSD in Real-World-Assets und bietet tägliche Renditen und hohe Liquidität

VICTORIA, Seychellen, May 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat die Einführung von BGUSD angekündigt, einem renditestarken stabilen Anlagezertifikat, das die Kapitaleffizienz verbessern und Nutzern weltweit Möglichkeiten für passives Einkommen bieten soll. BGUSD ist vollständig in die Handels- und Vermögensverwaltungsinfrastruktur der Plattform integriert und bietet eine vielseitige Utility-Ebene, die durch reale Vermögenswerte abgesichert ist. BGUSD ist im Verhältnis 1:1 gegen USDC einlösbar und kann mit USDC oder USDT gezeichnet werden. Das Halten von BGUSD bietet Nutzern eine annualisierte Rendite ab 4 %, die ihren Spot-Konten täglich basierend auf ihrem täglichen Mindestguthaben gutgeschrieben wird. In den ersten 30 Tagen nach Einführung gilt ein Aktions-APY von 5 %.

Der Vermögenswert erzielt seine Rendite aus einem diversifizierten Korb Tier-1-tokenisierter Real-World-Assets, darunter hochwertige Geldmarktfonds und tokenisierte US-Staatsanleihen. Diese disziplinierte Renditestruktur wird durch eine diversifizierte Vermögensallokation, eine institutionelle Infrastruktur und Partnerschaften mit mehreren führenden Tokenisierungsdienstleistern unterstützt, darunter Superstate (über seinen tokenisierten Staatsanleihenfonds USTB).

„Es war schon immer die Mission von Bitget, die Bedürfnisse unserer Nutzer in den Vordergrund zu stellen – egal, ob sie aus der Krypto-Community, institutionellen Kreisen oder dem traditionellen Finanzwesen kommen. Mit BGUSD liefern wir eine Lösung, die das Beste aus beiden Welten vereint: die Transparenz und Innovation von Kryptowährungen mit der Stabilität und den Renditechancen, die traditionell bei Real-World-Assets zu finden sind. Wir haben BGUSD entwickelt, um passives Einkommen freizusetzen und die Renditegenerierung so einfach zu gestalten wie das Halten eines Stablecoins. Diese Einführung ist ein neuer Schritt in der Art und Weise, wie wir die Stärken des traditionellen Finanzwesens mit der Agilität von Web3 verbinden – und das ist erst der Anfang“, so Gracy Chen, CEO von Bitget.

Diese Struktur positioniert BGUSD als sichere, renditegenerierende Alternative innerhalb der Plattform. Sie minimiert das Volatilitätsrisiko des Kryptomarkts und erhält gleichzeitig durch Rücknahmeoptionen die volle Liquidität. Nutzer können zwischen sofortigen Einlösungen aus dem Reservepool von Bitget oder Standardeinlösungen mit Abwicklung innerhalb von drei Werktagen wählen. Die Zeichnungs- und Rücknahmegebühren betragen 0,1 %.

BGUSD ist mehr als nur ein Aufbewahrungstool. Es ist für den aktiven Einsatz konzipiert und unterstützt das umfassendere Ökosystem von Bitget vollständig. Es kann als Kreditsicherheit, Futures-Margin, Launchpool und PoolX verwendet werden. Die Verwendbarkeit des Vermögenswerts für alle Szenarien trägt zu einer verbesserten Kapitalbindung bei und unterstützt Strategien auf Plattformebene, die auf stabile, risikobereinigte Renditen abzielen. Durch selbstverwaltete Zuweisung und die Zusammenarbeit mit renommierten Finanzinstituten gewährleistet das Produkt eine Diversifizierung und minimiert das Konzentrationsrisiko. Durch die Verbindung traditioneller Finanzinstrumente mit On-Chain-Zugriff bietet BGUSD im Gegensatz zu anderen Angeboten eine robuste Lösung, die stabile Renditen mit vollständiger Transparenz verbindet.

