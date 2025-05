Persbericht

Lochem, 28 mei 2025

ForFarmers sluit nieuwe kredietfaciliteit af

ForFarmers N.V. heeft een nieuwe kredietfaciliteit ondertekend ter waarde van €150 miljoen met een internationaal bankensyndicaat. Tevens zal medio Q3 2025 een werkkapitaal financiering van €125 miljoen operationeel zijn. Voor de overbrugging van de periode van implementatie van deze werkkapitaal financiering is een kredietfaciliteit met Rabobank afgesloten. Deze aanpak vervangt de vorige financieringsovereenkomst die €300 miljoen bedroeg. Daarnaast zijn de activiteiten in de joint ventures in Polen en Duitsland separaat lokaal gefinancierd.

De voormalige financieringsovereenkomst had een looptijd tot 25 juli 2026. De nieuwe faciliteit heeft een looptijd tot 31 juli 2030, met de mogelijkheid om twee keer met een jaar te worden verlengd. De faciliteit is verstrekt door een internationaal syndicaat van banken bestaande uit ABN AMRO, BNP Paribas, HSBC, ING, Rabobank en SEB. ABN AMRO trad op als coördinator van het documentatieproces. BNP Paribas en HSBC traden op als gezamenlijke duurzaamheidscoördinatoren.

De rente op deze kredietfaciliteit is gekoppeld aan duurzaamheidsindicatoren die op jaarbasis de duurzaamheidsprestatie van ForFarmers meten. Deze indicatoren zijn op hun beurt gekoppeld aan belangrijke duurzaamheidspijlers van ForFarmers: het reduceren van CO2-emissies en het vergroten van gebruik van circulaire grondstoffen. Op basis van met deze indicatoren gemeten voortgang kan een korting of een opslag worden toegepast op de rentevoet van de kredietfaciliteit.

“Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze strategie. De koppeling van onze duurzaamheidsambities aan de nieuwe kredietfaciliteit onderstreept onze toewijding aan een toekomstbestendig voedselsysteem en daarmee de inzet van duurzame voeroplossingen,” aldus Marloes Roetgerink, CFO.

De nieuwe flexibele financieringsstructuur stelt ForFarmers in staat om de verdere groei van de activiteiten met voldoende financiële ruimte te ondersteunen. De condities van de nieuwe kredietfaciliteit zijn vergelijkbaar met de bestaande faciliteit.

Meer informatie over de duurzaamheids- en financiële prestaties van ForFarmers is te vinden in het jaarverslag 2024.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Bedrijfsprofiel

ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’) is een onderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor een toekomstbestendig boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. Ons doel is helder: bijdragen aan een goed rendement en een robuust lange-termijnverdienmodel. Hoe? Door voorop te lopen met kennis, advies, ondersteuning en producten op het boerenerf. Dicht bij de boeren, oplossingsgericht en met een open blik op de toekomst. Met als resultaat: een bijdrage aan betaalbaar en duurzaam voedsel, For the Future of Farming.

ForFarmers is met een afzet van circa 9 miljoen ton diervoeders een vooraanstaande speler in Europa. De onderneming heeft productieactiviteiten in Nederland (hoofdkantoor), Duitsland, Polen en het Verenigd Ko-ninkrijk en exporteert naar diverse landen binnen en buiten Europa. ForFarmers heeft circa 2.700 medewerkers. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

