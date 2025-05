SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 28. maj 2025

Selskabsmeddelelse nr. 60 – 28.05.25

Danish Aerospace Company A/S og NECAS A/S indgår strategisk partnerskab for at forstærke dansk forsvars- og rumteknologi

Danish Aerospace Company A/S

CVR nr.: 12 42 42 48

Danish Aerospace Company A/S (DAC) annoncerer et strategisk partnerskab med NECAS A/S rettet mod styrkelse af Danmarks teknologiske evner og produktionskapacitet indenfor forsvars- og rumsektorerne.

Dette partnerskab forener to af Danmarks mest specialiserede teknologivirksomheder med ét fælles mål; at udvikle og producere avancerede teknologiske løsninger relevante på tværs af militær, rum og ekstreme miljø-områder.

Samarbejdet vil fokusere på at udnytte den unikke synergi mellem NECAS’ ekspertise indenfor produktion af elektronik til forsvarsindustrien og DAC’s verdensklasse ekspertise i udviklingen af medicinske- og træningssystemer, så vel som, avancerede rumudstyr og medicinske teknologier til ekstreme miljøer.

Sammen vil virksomhederne i fællesskab forfølge projekter omhandlende udviklingen og produktionen af robuste systemer udviklet og fremstillet med AS9100 certificering og, designet til brug i ekstreme miljøer på Jorden og i rummet.

Dette er en unik kombination af evner. Med dette strategiske partnerskab, kombinerer de to virksomheder NECAS’ højt avancerede elektronikproduktion og ”Box-Build”-kapacitet for serier på 10 til 10.000 enheder, med DAC’s ekspertise i fremstilling af mindre antal med håndlodning til den højspecialiserede rumsektor. Dette partnerskab vil også bringe DAC’s AS9100 designekspertise indenfor mekanik, elektronik og software til den fælles portefølje. Dette vil tillade DAC og NECAS A/S at forfølge nye muligheder indenfor både forsvar- og rumsektorerne.

Kontakt venligst nedenstående, for yderligere oplysninger:

Danish Aerospace Company A/S:

Thomas A.E. Andersen, CEO

Mobil: +45 40 29 41 62

Mail: ta@danishaerospace.com

Certified Adviser:

Baker Tilly Corporate Finance P/S

Poul Bundgaards Vej 1, 1.

DK-2500 Valby

Tlf.: +45 33 45 10 00

www.bakertilly.dk

Om Danish Aerospace Company A/S:

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr, og andre tekniske områder, primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. De specialiserer sig i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D, som er den anerkendte standard på området.

www.DanishAerospace.com