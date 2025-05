Pharma Equity Group A/S lancerer ny strategi for at accelerere vækst og skabe værdi for aktionærerne

28. maj 2025

Selskabsmeddelelse nr. 7

Pharma Equity Group (PEG) offentliggør i dag lanceringen af en ny, transformerende investeringsstrategi, der har til formål at accelerere vækst, diversificere selskabets portefølje inden for lægemidler og medicinsk udstyr, herunder MedTech, samt øge det langsigtede afkast til aktionærerne. En central del af strategien er den planlagte etablering af en dedikeret investeringskomité (IC), der skal sikre grundig vurdering og strategisk sammenhæng i alle investeringsaktiviteter.

Strategien følger PEG’s implementering tidligere i år af en ny organisationsstruktur, som understøtter PEG i selskabets fremtidige rolle som fokuseret investeringsselskab, mens Reponex Pharmaceuticals A/S udskilles som porteføljeselskab med fokus på lægemiddeludvikling. Strukturen har skabt strategisk klarhed, operationelt fokus og tydelige ansvarsfordelinger på tværs af koncernen og danner dermed grundlag for den nye investeringsretning.

Med den nye strategi positioneres PEG som en førende konsolideringsaktør inden for Life Science med fokus på at identificere, erhverve og udvikle innovationsprojekter i tidlig fase - særligt fra førende skandinaviske forskningsmiljøer. Med udgangspunkt i selskabets eksisterende styrker, herunder datterselskabet Reponex Pharmaceuticals A/S, ønsker PEG at opbygge en balanceret portefølje. Denne portefølje skal kombinere langsigtede investeringer i lægemidler med projekter inden for MedTech og medicinsk udstyr, der giver mulighed for hurtigere værdiansættelse og exit. For at sikre grundige vurderinger og due diligence kan den påtænkte IC desuden inddrage eksterne, uafhængige eksperter inden for blandt andet videnskab, regulering og kommercialisering.

Styrket governance gennem dedikeret investeringskomité

PEG har til hensigt at etablere en investeringskomité bestående af 3-5 medlemmer med komplementære kompetencer inden for finans, lægemiddeludvikling, kliniske studier, regulatoriske forhold, teknologi (herunder AI/data inden for MedTech og udvikling af udstyr), forretningsudvikling, kommercialisering og exit-strategier. Komitéen vil operere under mandat fra bestyrelsen.

Komitéens hovedopgaver vil være:

Systematisk vurdering af investeringsmuligheder i forhold til den fastlagte strategi og kriterier

Løbende overvågning af porteføljeselskabers fremdrift, risikoprofil og strategiske performance

Sikre strategisk disciplin, kvalificeret sparring og løbende kalibrering af porteføljens risikoprofil

Etableringen af komitéen er et vigtigt skridt i professionaliseringen af PEG’s investeringsproces og skal sikre en objektiv og kompetencebaseret vurdering og integration af nye projekter med henblik på at minimere risiko og maksimere værdiskabelse.

Fokus på Shareholder Value

Den nye strategi og den tilhørende investeringskomité skal sikre, at PEG i endnu højere grad skaber værdi for sine aktionærer. Forventede gevinster inkluderer:

Højere investeringskvalitet gennem grundig og faglig evaluering

Disciplineret kapitalanvendelse med fokus på de mest lovende projekter

Hurtigere værdiskabelse ved struktureret udvikling frem mod kliniske, regulatoriske eller kommercielle milepæle

Forbedret risikospredning gennem diversificering på tværs af brancher og stadier

Optimerede exit-strategier, herunder salg, licensering eller børsnotering

Citat fra bestyrelsesformand og CEO

"Bestyrelsen bakker fuldt ud op om lanceringen af Pharma Equity Groups nye strategi. Dette markerer et vigtigt skridt i vores ambition om at opbygge et førende og diversificeret investerings- og udviklingsselskab inden for Life Science. Den planlagte etablering af en investeringskomité er et centralt element i strategien og vil tilføre et højere niveau af ekspertise, objektivitet og grundig vurdering i forbindelse med vores investeringsbeslutninger. Vi er overbeviste om, at denne strategi, med sit klare fokus på at identificere og udvikle innovationsprojekter med stort potentiale, vil skabe bæredygtig vækst og øget værdi for vores aktionærer," udtaler bestyrelsesformand Christian Vinding Thomsen.

”Denne strategiske lancering udgør et klart roadmap for Pharma Equity Groups næste vækstfase. Den planlagte investeringskomité vil spille en central rolle i implementeringen af strategien og gøre det muligt for os at identificere og sikre de mest lovende muligheder i tidlig fase inden for lægemiddeludvikling, MedTech og andet medicinsk udstyr. Med udgangspunkt i vores eksisterende fundament vil vi nu udvide vores fokus og skabe en dynamisk og diversificeret portefølje af selskaber. Vores mål er at accelerere udviklingen af banebrydende sundhedsløsninger og samtidig sikre, at hver investering bidrager til at maksimere afkastet til vores aktionærer. Vi ser frem til at demonstrere styrken i denne fokuserede og synergibaserede tilgang," udtaler CEO Christian Henrik Tange.

Yderligere oplysninger:



Christian Vinding Thomsen, Bestyrelsesformand, Tlf. +45 2622 7222

Om Pharma Equity Group A/S



Pharma Equity Group (PEG) er et dynamisk investerings- og udviklingsselskab inden for Life Science og er noteret på Nasdaq Copenhagen. PEG identificerer, opkøber og videreudvikler innovationsprojekter inden for lægemidler, MedTech og andet medicinsk udstyr med særligt fokus på tidlige innovationsprojekter – især dem, der udspringer af skandinaviske forskningsinstitutioner. Gennem strategisk kapitalallokering, stærk governance med et dedikeret investeringsudvalg og et omfattende industrinetværk arbejder PEG for at omsætte banebrydende idéer til virkningsfulde sundhedsløsninger og produkter. Selskabet har som mål at opbygge en balanceret portefølje, der skaber løbende værdi og understøtter langsigtet vækst – til gavn for patienter, sundhedssystemer og investorer.

