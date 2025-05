Bunzl aide les employeurs à se conformer à la législation sur l’hygiène des toilettes

Lancement exclusif de la plateforme CleanWatch™ avant l’entrée en vigueur du projet de loi 190 de l’Ontario, le 1er juillet 2025.





BURLINGTON, Ontario, 28 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le projet de loi 190 de l’Ontario introduit de nouvelles normes strictes en matière d’hygiène des toilettes à compter du 1er juillet, Bunzl Canada, distributeur exclusif de WandaNEXT™, est fier de présenter CleanWatch™, une version simplifiée et économique de la plateforme conçue pour aider les employeurs à se conformer à la nouvelle réglementation tout en améliorant la propreté, la sécurité et l’expérience des employés.

Introduit en Ontario en 2024, le projet de loi 190, également appelé « Loi pour les travailleurs », modifie plusieurs lois liées à l’emploi, notamment la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et la Loi sur les normes d’emploi (LNE). Selon cette nouvelle législation, dont la première phase entre en vigueur le 1er juillet 2025, les constructeurs et employeurs sont tenus de veiller à ce que les installations sanitaires mises à la disposition des travailleurs soient maintenues propres et hygiéniques, et qu’ils conservent des registres de nettoyage. Dans la deuxième phase, qui prendra effet le 1er janvier 2026, ces registres de nettoyage devront également être facilement accessibles aux travailleurs.



La solution CleanWatch™

CleanWatch™ est une nouvelle fonctionnalité de la plateforme numérique WandaNEXT™, qui permet de passer d’un nettoyage réactif à une approche proactive et axée sur les données. L’application CleanWatch™ permet aux employeurs d’enregistrer facilement les activités de nettoyage des toilettes et de rendre l’information accessible via un code QR, simplifiant ainsi la conformité au projet de loi 190.

Une conformité simplifiée

CleanWatch™ facilite le respect des exigences législatives grâce à une surveillance en temps réel et à des rapports détaillés sur le nettoyage des installations sanitaires, permettant aux employeurs de répondre rapidement et efficacement aux nouvelles normes.

« Alors que l’échéance du 1er juillet approche, Bunzl est là pour soutenir les entreprises ontariennes dans leur transition vers la conformité, sans perturber leurs opérations », déclare Brock Tully, vice-président principal, Entretien et hygiène chez Bunzl. « En adoptant cette solution innovante, les employeurs peuvent non seulement respecter les exigences, mais aussi les surpasser, établissant ainsi une nouvelle norme en matière d’hygiène et de sécurité au travail. »

En tant que distributeur exclusif de WandaNEXT™, Bunzl s’engage à offrir des solutions novatrices pour améliorer l’efficacité et la performance du nettoyage des installations. WandaNEXT™ est reconnue pour ses analyses approfondies, qui permettent d’optimiser l’allocation des ressources, d’améliorer les protocoles de nettoyage et de favoriser une expérience utilisateur positive. Afin d’aider ses clients à se conformer à la législation avant son entrée en vigueur, Bunzl offre gratuitement le nouveau produit CleanWatch™ de juin à décembre 2025.

Pour en savoir plus sur CleanWatch™ ou pour planifier une démonstration, visitez : bunzlch.ca/fr/produits/wandanext/#bill190.

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit des produits et équipements d’entretien et d’hygiène, des emballages alimentaires et de vente au détail, des produits de sécurité et des fournitures industrielles à plus de 45 000 entreprises canadiennes. L’entreprise combine l’approvisionnement mondial, l’innovation produit et une portée nationale avec un service local réactif et une expertise approfondie. Bunzl Canada Inc. est une filiale de Bunzl plc (BNZL.L), une entreprise du FTSE100 cotée à la Bourse de Londres.

Demandes medias

Margo Hunnisett

Vice-présidente, Marketing et communications

Bunzl Canada Inc.

margo.hunnisett@bunzlcanada.ca

(905) 630-3749

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ea2ae222-b201-418e-a878-95b80be57cf1/fr