Le Discours du Trône ne respecte pas les engagements pris à l'égard des travailleuses et des travailleurs selon les Métallos

Marty Warren, directeur national du Syndicat des Métallos pour le Canada, a fait la déclaration suivante:

TORONTO, 28 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Discours du Trône d’hier contient des engagements encourageants sur la stratégie industrielle, le logement et les infrastructures qui, s'ils sont correctement mis en œuvre, pourraient jeter les bases de bons emplois syndiqués et de communautés plus fortes. Mais avec des travailleuses et des travailleurs confrontés à la hausse du coût de la vie, à l'incertitude économique et à la pression croissante de la guerre commerciale menée par les États-Unis, le gouvernement fédéral doit rapidement passer de la théorie à la pratique, en veillant à ce que les travailleuses et les travailleurs soient au cœur de toutes les décisions.

Nous saluons la volonté exprimée par le gouvernement de créer des emplois de haute qualité dans les métiers spécialisés, d'investir dans des logements abordables construits avec du personnel canadien et des matériaux domestiques et de positionner le Canada comme un leader mondial dans le domaine de l'énergie propre. Ce sont là de bonnes priorités, mais ce qui compte avant tout, c'est la manière dont elles seront mises en œuvre et si les travailleuses et les travailleurs sont véritablement engagés dans le processus, dès le premier jour. La présence des partenaires syndicaux à la table de discussion ne doit pas être symbolique. C'est la façon dont les priorités des travailleuses et des travailleurs seront véritablement mises de l'avant.

Le Syndicat des Métallos représente des dizaines de milliers de membres dans les secteurs de l'industrie, du secteur manufacturier et des ressources naturelles, qui sont les premiers à ressentir les répercussions des perturbations du commerce international et des pertes d'emplois. Ces travailleuses et travailleurs s'attendaient à plus de clarté sur la façon dont le Canada réagira aux tarifs de Donald Trump et sur la façon dont il défendra les emplois qui sont menacés. La vision économique globale du Discours doit être soutenue par des mesures concrètes pour protéger les industries canadiennes, faire prévaloir des échanges commerciaux équitables et veiller à ce que les fonds publics créent de la valeur pour les collectivités et de bons emplois syndiqués.

Nous nous réjouissons également que le gouvernement reconnaisse la nécessité d'une autonomie économique accrue du Canada, dans un monde de plus en plus instable. L'identification de projets d'envergure nationale est un pas dans la bonne direction, tout comme la reconnaissance du fait que bâtir l'avenir du Canada implique d'investir dans les infrastructures et l'innovation.

Cependant, plusieurs éléments clés manquent encore à l'appel. Aucun engagement n'a été pris pour réformer l'Assurance-emploi, une bouée de sauvetage en période de ralentissement économique. Le gouvernement ne s'est pas clairement engagé à renforcer les droits des travailleuses et des travailleurs, ni à améliorer la négociation collective ou à élargir l'accès à la syndicalisation, ce qui aiderait les travailleuses et les travailleurs à mieux faire face à la crise actuelle du coût de la vie. Rien ne garantit non plus que les efforts déployés pour supprimer les obstacles au commerce interprovincial et à la mobilité de la main-d'œuvre ne nuiront pas à la création d'emplois locaux ou aux conditions de travail.

La promesse de réduire la bureaucratie et la croissance de la fonction publique peut plaire aux milieux corporatifs, mais pour les travailleuses et les travailleurs, elle risque de compromettre les services et les protections dont ils dépendent. La déréglementation n'améliore pas la qualité de l'emploi et l'austérité ne permet pas de construire des communautés résilientes.

Les Métallos sont prêts à collaborer avec le gouvernement fédéral pour veiller à ce que ses ambitions se traduisent par des résultats concrets pour les travailleuses et les travailleurs. Mais nous ne resterons pas silencieux si des décisions sont prises sans nous ou à nos dépens.

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

