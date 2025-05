Quadient mise sur l’IA pour réinventer l’expérience client et favoriser la croissance des entreprises

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce le déploiement de nouvelles fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle (IA) destinées à concevoir et orchestrer des interactions client omnicanales et hautement personnalisées. Ces évolutions sont intégrées à la dernière version de Quadient Inspire, solution de référence dans la gestion des communications client (CCM), et témoignent de l’engagement constant de Quadient à transformer la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients.

Parmi les nouvelles fonctionnalités pilotées par l’IA, figurent l’analyse et la notation du sentiment en temps réel, la traduction automatique des contenus, ainsi que la détection des informations personnelles identifiables (PII). Ces capacités permettent aux entreprises d’offrir des interactions fluides, pertinentes et efficaces, tout en facilitant la création et l’optimisation des communications par les équipes. Grâce à l’intégration d’une assistance IA avancée, Quadient Inspire permet désormais de réduire jusqu’à 50 % le temps de création de contenu et de doubler le volume de communications produites, sans avoir recours à plus d’effectifs. En guidant les rédacteurs avec des suggestions en temps réel, Inspire accélère considérablement le temps de production tout en renforçant la cohérence, la qualité et la conformité réglementaire des communications clients.

« Quadient Inspire a connu une évolution majeure, intégrant des capacités d’IA pour accélérer la création et l’optimisation de contenus, offrir une personnalisation avancée, automatiser des flux de travail complexes et assurer la bonne traduction linguistique des communications », déclare Robert Palmer, Vice-Président de la recherche chez IDC, groupe spécialisé dans les solutions d’impression et de gestion documentaire. « La dernière version d’Inspire intègre également de nouvelles options de déploiement sur le Cloud, conformément à la promesse AnyPrem de Quadient, permettant une mise en œuvre sur toute infrastructure, qu’elle soit cloud, sur site ou hybride. L’entreprise continue d’innover et établit une nouvelle référence en matière de gestion des communications clients dans un environnement numérique en constante évolution ».

« Quadient poursuit son ambition de leadership dans le CCM et nous sommes fiers de redéfinir les standards du secteur grâce aux nouvelles possibilités offertes par l’IA et l’automatisation », déclare Chris Hartigan, Directeur Solutions d’Automatisation Digitale chez Quadient. « Notre stratégie d’innovation repose sur l’amélioration des interactions clients, l’automatisation des processus, la génération d’informations exploitables, le respect des réglementations et la création de valeur métier. Avec notre plateforme intelligente, nous aidons les entreprises à relever les plus grands défis d’aujourd’hui : mesurer, optimiser et maximiser la valeur de communications clients intelligentes et personnalisées ».

La version R17 de Quadient Inspire intègre plus de 300 améliorations, notamment en matière de gestion de contenu, avec la prise en charge des derniers formats InDesign et Quark, l’intégration de formulaires PDF et le suivi des modifications pour renforcer la collaboration. Pour faciliter la conformité réglementaire, Inspire propose également des outils de conception de communications accessibles, dont un module automatisé de mise en accessibilité des PDF, capable de traiter à la demande ou en masse des documents existants à l’aide de modèles prédéfinis. Par ailleurs, cette nouvelle version étend la compatibilité avec les environnements cloud pour un déploiement encore plus fluide.

Pour en savoir plus sur Quadient Inspire, rendez-vous sur : https://www.quadient.com/fr/nouveautes-inspire.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

Contacts Presse

Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com

Agence MilleSoixanteQuatre / LaSuite&Co

Alexandra Leoni – 06 76 88 98 17 - alexandra.leoni@lasuiteandco.com

Alexandre Ghaffari – 06 15 86 94 18 - alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

Sarah Leroux - 06 58 90 79 57 - sarah.leroux@lasuiteandco.com



Pièce jointe