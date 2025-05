SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 28. maj 2025

Selskabsmeddelelse nr. 61 – 28.05.25

Danish Aerospace Company skal bygge prototype af motionsudstyr til brug ved Månen

Danish Aerospace Company A/S

CVR nr.: 12 42 42 48

Danish Aerospace Company A/S (DAC), Odense, har underskrevet en kontrakt med den europæiske rumfartsorganisation ESA på at udvikle og bygge en prototype af et motionsudstyr som kan bruges på Lunar Gateway rumstationen ved Månen og senere måske til bemandede missioner til Mars.

Den 6 måneder lange kontrakt indebærer udviklingen af en prototype af træningsteknologi der lever op til Lunar Gateways standarder.

Den nye prototype skal inkludere en ny motionsform i form af hop, der skal hjælpe med at styrke astronauternes knogler, muskler og kredsløb mens de er i rummet.

Gateway Exercise Equipment-kontrakten løber i ca. 6 måneder og har for DAC en total værdi på ca. EUR 580.000. (DKK 4,3 mio.).

Kontrakten ændrer ikke på DAC’s tidligere offentliggjorte forventninger for 2025.

Lunar Gateway er en ny rumstation som NASA, ESA, Japan og Canada er ved at bygge. Ifølge NASAs nuværende planer skal den opsendes fra ca. 2028 og kredse om Månen, hvor den skal besøges af astronauter i 30 til 90 dage ad gangen.

Dette er et stort skridt for DAC, og første gang selskabet for alvor kigger på at bevæge sig længere ud i rummet med sit motionsudstyr, efter at have forsynet ESA og NASA med trænings- og medicinsk overvågningsudstyr i mere end tre årtier til rumfærgerne og Den International Rumstation ISS.

DAC har Amentum Clean Energy fra England som underleverandør. I løbet af de kommende seks måneder skal der videreudvikles på firmaets motionsteknologi, således at udstyret ikke blot kan komprimeres og opfylde de unikke krav til brug på Lunar Gateway, men også tilføjes en ny motionsform i form af hop, der skal hjælpe med at styrke astronauternes knogler, muskler og kredsløb mens de er i rummet.

Amentum Clean Energy skal bidrage med studie af et vibrationsdæmpningssystem, således at kraftige vibrationer fra astronauternes motion ikke forplanter sig til Lunar Gateway rumstationen og forstyrrer system og anden forskning ombord.

”Vi er ekstremt stolte over, at ESA har valgt Danish Aerospace Company til at udvikle en prototype af træningsudstyret til Lunar Gateway. Det viser vores store erfaring inden for dette område, men det byder også på en masse nye spændende udfordringer. Motionsudstyret skal være endnu mere pålideligt end tidligere, for der er meget længere hjem. F.eks. skal elektronikken i udstyret kunne tåle den meget højere baggrundsstråling så langt fra Jorden og stadig fungere, og HALO-modulet, hvor astronauterne skal motionere, er meget mindre end modulerne på ISS; så udstyret skal optimeres endnu mere. Vi glæder os rigtig meget til at bidrage til dette fascinerede nye område”, siger Thomas A. E. Andersen, adm. direktør, DAC.

Om Danish Aerospace Company A/S:

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr, og andre tekniske områder, primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. De specialiserer sig i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D, som er den anerkendte standard på området.

www.DanishAerospace.com