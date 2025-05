Assemblée Générale d’ABO-Group Environment: ABO-Group se tourne vers de grands projets multidisciplinaires de gestion des sols

Gand, le 28 mai 2025 – 20h30 – Communiqué de presse / Information non-réglementée

ABO Group Environment célèbre cet automne une étape importante : 30 ans d'expertise dans les services environnementaux.

Ce qui a débuté il y a trois décennies en tant que pionnier dans l'assainissement des sols en Flandre, parallèlement à l'introduction du premier décret sur les sols, s'est transformé en une référence internationale en matière de conseil environnemental, d'études de sols et de géotechnique. Aujourd'hui, ABO Group regroupe une vingtaine d'entreprises spécialisées et se concentre sur de grands projets transfrontaliers à caractère multidisciplinaire. Les récentes missions pour le ministère français de la Défense marquent le début d'un nouveau chapitre stratégique axé sur l'innovation et l'impact international.

Assemblée générale 2024

ABO-Group, cotée à Euronext Bruxelles et Euronext Paris, a tenu son assemblée générale et annonce une forte croissance de 14,6 %, atteignant près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.

En Belgique, le chiffre d'affaires a augmenté de 23 % pour atteindre 33,6 millions d'euros, grâce à la hausse des missions liées aux PFAS et aux acquisitions de 'Infrabureau Demey' et du bureau d'études en sols Rimeco1.

Les Pays-Bas ont connu une année exceptionnelle avec une croissance de 38,8 %, stimulée par la réalisation de projets intégrés et l'acquisition de l'entreprise écologique 'Eco Reest'.

En France, le chiffre d'affaires a augmenté de 2,5 %, malgré le report du projet en cours sur le lithium de la filiale Geosonic.

Collaboration interne et internationale

Une tendance notable est l'évolution de la demande du marché. Là où l'on demandait auparavant uniquement des études de sols, on observe désormais une demande croissante pour des offres combinées incluant des études géotechniques, géophysiques et écologiques. Grâce à ses différentes spécialités et à ses experts, ainsi qu’au principe du guichet unique, ABO a acquis une position unique sur le marché face à cette évolution de la demande. Elle fait partie des rares acteurs capables de répondre à des demandes multidisciplinaires, toutes les étapes – de l’échantillonnage au laboratoire, jusqu’au conseil et à l’ingénierie – étant présentes en interne et pouvant être intégrées.

ABO Group se prépare à relever les défis de projets plus vastes, complexes et multidisciplinaires. Cela nécessite également des ajustements organisationnels, tels que des recrutements supplémentaires et une collaboration renforcée entre les différentes entreprises du groupe. En 2025, des ‘grandes’ contrats d'une valeur de 45 millions d'euros ont déjà été confirmés, dont 25 millions via le Ministère des Armées. ABO Group prévoit que cette approche intégrée sera un atout précieux, notamment dans le contexte actuel de stagnation du secteur géotechnique, particulièrement en France, où le marché de la construction résidentielle reste faible.

Quelques références

Outre les missions d'adaptation et de renforcement des bases aériennes militaires et la construction de plateformes stables pour le déploiement d'un bouclier antimissile, ABO Group a décroché un contrat supplémentaire de 10 millions d'euros avec la marine française. Il s'agit d'études de sol visant à créer un site de stationnement sécurisé pour les sous-marins nucléaires et de l'amélioration des infrastructures de quais pour l'amarrage des porte-avions, dont le 'Charles De Gaulle'. Des terrains ont également été attribués pour la construction de nouvelles lignes TGV, telles que Bordeaux–Toulouse et Marseille–Nice.

En Belgique et aux Pays-Bas, des grands projets sont menées notamment pour le compte du Port d’Anvers-Bruges, ainsi que dans le cadre du développement territorial à Almere et Lelystad.

À propos d’ABO-Group Environment

Fondée en 1995 en tant que bureau-conseil spécialisé en études de sol, ABO-Group est devenue un bureau d’ingénierie international actif dans tous les aspects liés à l’environnement et au sol : qualité, réutilisation et assainissement, géotechnique et monitoring, écologie et patrimoine culturel.

ABO-Group opère à travers diverses filiales semi-autonomes en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Avec plus de 800 experts, le groupe possède la technologie, l'expertise et l'échelle nécessaires pour proposer des solutions complètes aux projets les plus exigeants. Ses clients évoluent dans des secteurs tels que la construction, les infrastructures, l’industrie minière et des matières premières, l’énergie et l’eau, depuis les études préliminaires et la conception jusqu’à l’exécution et la maintenance des actifs.

ABO-Group Environment est cotée sur EURONEXT Bruxelles et EURONEXT Paris.

Pour une description plus détaillée des activités d’ABO-Group Environment, consultez le site : www.abo-group.eu.

Pour plus d’informations :

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T: +32 (0)496 59 88 88







1 Effet annuel complet des acquisitions de 2023





Pièce jointe