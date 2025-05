Algemene Vergadering ABO-Group Environment: ABO-Group schakelt naar grote, multidisciplinaire bodemprojecten

Gent, 28 mei 2025 – 20:30 – Persbericht / Niet-gereglementeerde informatie

ABO-Group Environment viert dit najaar een mijlpaal: 30 jaar expertise in milieudiensten.

Wat dertig jaar geleden begon als een pioniersrol in de Vlaamse bodemsanering, parallel met de invoering van het eerste bodemdecreet, groeide uit tot een internationale referentie in milieuadvies, bodemonderzoek en geotechniek. Vandaag bundelt ABO-Group de krachten van een twintigtal gespecialiseerde bedrijven en zet het vol in op grote, grensoverschrijdende projecten met een multidisciplinair karakter. Recente opdrachten voor het Franse Ministerie van Defensie luiden een nieuw hoofdstuk in: een strategische koerswijziging richting innovatie en internationale impact.

Algemene vergadering 2024

ABO-Group, beursgenoteerd op Euronext Brussel en Euronext Parijs, hield haar algemene vergadering en rapporteert een sterke groei van 14,6% tot bijna 100 miljoen EUR omzet.

In België steeg de omzet met 23% tot 33,6 miljoen dankzij enerzijds, de toenemende PFAS-opdrachten en anderzijds de overname van ‘Infrabureau Demey’ en bodemonderzoeker Rimeco1.

Nederland kende een sterk jaar met +38,8% groei door het uitvoeren van geïntegreerde projecten en de overname van het ecologiebedrijf ‘Eco Reest’.

De omzet in Frankrijk steeg met 2,5% ondanks het uitstel van het lopende lithiumproject van dochter Geosonic.

Interne, internationale samenwerking

Opvallend is dat de marktvraag in de sector de laatste jaren gewijzigd is. Waar men vroeger enkel een bodemonderzoek vroeg, zien we dat er meer gecombineerde offertes aangevraagd worden, waarin zowel, geotechnische - geofysische bodemonderzoeken als ecologische studies aan bod komen. Met haar verschillende specialiteiten en specialisten en een ‘one-stop-shop-principe’ verwierf ABO voor deze gewijzigde vraag een unieke positie in de markt. Ze kan als één van de enigen op multidisciplinaire aanvragen antwoorden gezien ook alle stappen, vanaf de staalname, over het labo tot het advies en de engineering, binnenshuis aanwezig zijn en gebundeld kunnen worden.

ABO-Group maakt zich klaar voor grotere, complexere en multidisciplinaire projecten. Dit vergt ook een aanpassing binnen de organisatie: inzetten op extra aanwervingen en samenwerking over de grenzen heen met de verschillende bedrijven van de groep.

In 2025 zijn er reeds voor 45 miljoen euro aan ‘grote’ opdrachten bevestigd, waarvan 25 miljoen via het Franse Ministère des Armées.

ABO-Group verwacht dat deze nieuwe geïntegreerde aanpak vanaf de tweede helft van dit jaar een waardevolle troef zal zijn, zeker in het huidige stagnerende klimaat van de geotechnische sector, die vooral in Frankrijk afgeremd wordt door de zwakke residentiële bouwmarkt.

Enkele referenties

Naast de opdrachten voor de aanpassing en verzwaring van militaire luchthavens en de aanleg van stabiele platformen voor het uitrollen van een anti-raketwapenschild, heeft ABO-Group een extra opdracht van 10 miljoen euro binnengehaald van de Franse marine. Deze betreft bodemonderzoeken voor het creëren van een veilige parkeerplaats voor nucleaire onderzeeërs en het verbeteren van de kade-infrastructuur voor het aanmeren van vliegdekschepen, waaronder de ‘Charles De Gaulle’. Daarnaast zijn ook diverse percelen toegewezen voor de aanleg van nieuwe TGV-lijnen, zoals Bordeaux–Toulouse en Marseille–Nice.

Ook in België en Nederland, zijn er grote opdrachten van o.a. ‘Port of Antwerp-Bruges’ en de uitbouw van gebiedsontwikkelingen in Almere en Lelystad.

Over ABO-Group Environment

ABO-Group, opgericht in 1995 als adviesbureau voor bodemonderzoek, is uitgegroeid tot een internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in alle aspecten van milieu en bodem: kwaliteit, hergebruik en sanering, geotechniek en monitoring, ecologie en cultuurhistorie.

Dit doet ABO-Group met haar verschillende semionafhankelijke dochterondernemingen in België, Frankrijk en Nederland. Met meer dan 800 experts beschikt de groep over technologie, expertise en schaalgrootte om een volledige oplossing te bieden bij de meest uitdagende projecten. Voor klanten

in bouw, infrastructuur, mijnbouw en grondstoffen, energie en water; van indicatief en ontwerp tot uitvoering en onderhoud van diverse assets.

ABO-Group Environment is genoteerd op EURONEXT Brussel en EURONEXT Parijs.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van ABO-Group Environment, zie www.abo-group.eu.

Voor meer informatie

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T: +32 (0)496 59 88 88







1 Volledig jaar-effect van de overnames van 2023