Volatus publie ses résultats financiers du T1 2025

Produits générés de 5 713 158 $ au T1 2025

Amélioration de 30% du BAIIA par rapport au T1 2024

Poursuite des efforts d'optimisation après la fusion entre égaux de Volatus et de Drone Delivery Canada

Après la fin du trimestre, le placement LIFE entièrement souscrit de 3 000 000 $ a été clôturé

Après la clôture du trimestre, annonce de la clôture d'actions pour une transaction par emprunt de 2 646 000 $ et de 446 400 $ supplémentaires, renforçant ainsi le bilan

Volatus organisera un webinaire et une séance de questions-réponses en direct le lundi 2 juin 2025 à 8 h HE (voir le lien d'inscription ci-dessous).

TORONTO, 29 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV :FLT) (OTCQB :TAKOF) (Francfort :A3DP5Y/ABBA. F) (« Volatus » ou « la Société »), un chef de file des solutions aériennes, est heureuse d'annoncer ses résultats financiers pour le trimestre clos le 31 mars 2025 (T1 2025). Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

La Société a généré des revenus de 5 713 158 $ pour le trimestre clos le 31 mars 2025, avec une marge brute de 32%. Le BAIIA ajusté s'est amélioré de 30%, ou 402 004 $, entre le T1 2024 et le T1 2025. La Société a également généré des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 1 448 565 $ au cours du trimestre.

Faits saillants financiers du T1 2025 :

Le BAIIA ajusté s'est amélioré de 30% d'un exercice à l'autre, réduisant la perte de (1,39 million $) au T1 2024 à (978 k$) au T1 2025.

Les produits se sont établis à 5 713 158 $, comparativement à 6 623 741 $ au T1 2024. Cette réduction reflète le repositionnement stratégique de la Société vers une composition de revenus plus résiliente et plus rentable, ainsi que les impacts temporaires des conditions macroéconomiques et géopolitiques.

La Société a constaté une augmentation de la demande d'équipement sur le marché américain en raison de changements de politique tarifaire, ce qui a entraîné une augmentation de 47% des ventes d'équipement d'un trimestre à l'autre. Les revenus tirés des services ont connu une contraction compatible avec le ralentissement hivernal au Canada et dans les régions du nord des États-Unis.

La marge brute du T1 2025 s'est établie à 1 829 973 $, ce qui représente une marge brute de 32%, comparativement à 34% au T1 2024. Cette baisse marginale est principalement attribuable à la proportion plus élevée des ventes d'équipement à faible marge dans la composition des produits du trimestre.

La trésorerie disponible au 31 mars 2025 s'élevait à 1 182 611 $, comparativement à 1 803 187 $ au 31 décembre 2024. Après la fin du trimestre, la Société a clôturé une émission d'actions supplémentaire de 3 000 000 $ le 1er mai 2025, ce qui a donné lieu à une trésorerie disponible inproforma de 4 182 611 $.

La Société a généré des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 1 448 565 $.

La perte étendue s'est établie à (4 285 320 $) au T1 2025, comparativement à (2 991 319 $) au T1 2024. Sur une base pro forma, compte tenu des activités combinées de Volatus Aerospace Corp. et de Drone Delivery Canada, les charges d'exploitation totales (excluant l'amortissement, les coûts financiers et les paiements basés sur des actions) au T1 2024 se sont élevées à 5 316 814 $. En comparaison, la base de dépenses équivalentes au T1 2025 a diminué de 1 780 668 $, ce qui souligne l'efficacité des efforts continus d'optimisation des coûts.



Faits saillants opérationnels du T1 2025 :

D'importantes avancées réglementaires appuient les activités de BVLOS à l'échelle nationale

Annonce d'un partenariat avec Ondas Holdings pour soutenir et étendre les opérations autonomes de surveillance frontalière

Annonce d'un partenariat avec Draganfly pour un projet d'exploration pétrolière et gazière transformatrice

Annonce d'un partenariat avec DroneUp LLC pour soutenir l'accélération des livraisons de drones aux États-Unis

Dépasse les 75 000 heures de vol en surveillance de l'intégrité des pipelines

Annonce d'un partenariat avec Dufour Aerospace AG pour soutenir les livraisons de fret à distance

Annonce d'un partenariat avec Rigi Technologies S.A. pour ajouter des technologies de livraison autonome par drone à son portefeuille de solutions

Obtention de l'approbation pancanadienne de Transports Canada pour mener des opérations de drones télépilotés à longue distance au-delà de la visibilité directe (BVLOS) de nuit dans un espace aérien atypique

Annonce d'une transaction d'actions contre dette à l'égard de 2 646 000 $ de débentures convertibles non garanties



À la suite des faits saillants opérationnels du T1 2025 :

Annonce d'une vaste expansion nationale des autorisations d'exploitation de drones à travers le Canada, débloquant des opérations aériennes évolutives et de grande valeur

Exécution d'une commande de démonstration auprès d'une organisation de défense du G-20

Prolongation de l'entente de service avec le gouvernement canadien

Annonce de la clôture du placement LIFE entièrement souscrit de 3 000 000 $

Annonce d'une transaction d'actions contre dette de 446 400 $

Obtention de l'autorisation pour le déploiement de SATP de grande valeur dans le secteur pétrolier et gazier

« Au cours du T1 2025, Volatus s'est concentré sur la résolution des défis géopolitiques actuels en diversifiant ses activités et en obtenant des approbations réglementaires clés, des étapes stratégiques qui nous permettent de convertir un pipeline de ventes croissant en revenus réalisés », a déclaré Glen Lynch, PDG de Volatus Aerospace. « Alors que nous entrons dans la saison de vol de base, nous sommes impatients d'accroître l'efficacité opérationnelle grâce à notre Centre de commandement des opérations, ce qui nous permettra de mieux servir les grandes entreprises et les clients gouvernementaux tout en progressant vers la rentabilité. »

Webinaire :

Parallèlement à ce communiqué, Volatus organisera un webinaire le mercredi 2 juin à 8h00 HNE, au cours duquel Glen Lynch, chef de la direction, et Abhinav Singhvi, chef de la direction financière, passeront en revue les résultats financiers et les principales étapes importantes avec Danielle Gagné, chef des communications d'entreprise comme modératrice. Les investisseurs sont invités à s'inscrire au webinaire ici.

Lien d'inscription :

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_twQABO6kRza5cRFScT5tUg

Options de relecture audio :

Une rediffusion audio de l'événement sera archivée sur la page Relations avec les investisseurs du site Web de la société ici.

Trimestre clos le 31 mars 2025 2024 Revenus 5 713 158 $ 6 623 741 $ Coûts directs 3 883 185 $ 4 397 985 $ Marge brute 1,829,973 2,225,757 CHARGES D'EXPLOITATION Publicité et marketing 135 575 $ 293,339 TI et technologie 245 180 $ 256 802 $ Personnel 2 440 528 $ 2,196,722 R-D 11 756 $ 11 840 $ Coût du bureau 438 182 $ 583,199 Voyager 64 288 $ 57 621 $ Coût du partenaire externe 200 637 $ 200,072 Amortissement 1 496 425 $ 1,098,088 Paiements fondés sur des actions 165 454 $ 126,822 5,198,025 4,824,504 (Perte) d'exploitation (3,368,052 ) (2,598,748 ) AUTRES ÉLÉMENTS - REVENUS/(CHARGES) Coût financier (645 685 )$ (379,106 ) Autres revenus (charges) (3 468 )$ (10,168 ) Gain (perte) sur les placements (58,963 ) Dépenses fiscales (210,377 ) Gain (perte) sur l'aliénation d'immobilisations corporelles - (7,184 ) Traduction de devises 1 225 $ 3,887 Perte nette (4 285 320 )$ (2 991 319 )$ Total du résultat étendu (perte étendue) de la période attribuable : Propriétaires de Volatus Aerospace Corp. (4,241,643 ) (2,915,143 ) Participation ne donnant pas le contrôle (43,677 ) (76,176 ) (4,285,320 ) (2,991,319 )





T1 2025 T4 2024 T3 2024 T2 2024 T1 2024 T4 2023 T3 2023 T2 2023 Revenus 5,713,158 6,783,176 6,618,504 7,121,993 6,623,741 10,500,995 8,274,349 8,684,991 Coûts directs 3,883,185 4,209,577 4,366,107 4,617,447 4,397,985 7,700,881 5,265,775 5,724,516 Marge brute 1,829,973 2,573,599 2,252,397 2,504,546 2,225,757 2,800,114 3,008,574 2,960,475 32 % 38 % 34 % 35 % 34 % 27 % 36 % 34 %



CHARGES D'EXPLOITATION Publicité et marketing 135,575 100,878 331,763 397,357 293,339 278,781 541,635 629,686 TI et technologie 245,180 157,851 210,328 259,456 256,802 28,439 243,602 211,960 Personnel 2,440,528 1,958,572 1,787,175 1,515,536 2,196,722 1,312,983 1,727,086 1,788,347 R-D 11,756 25,429 4,011 - 11,840 771,861 104,832 364,263 Coût du bureau 438,182 673,047 497,706 554,050 583,199 605,396 722,276 610,650 Voyager 64,288 38,959 77,011 40,143 57,621 126,710 90,804 167,364 Coût du partenaire externe 200,637 386,259 2,117,840 430,141 200,072 436,686 243,443 326,979 Amortissement 1,496,425 1,315,544 1,294,350 1,116,698 1,098,088 1,647,364 843,744 797,487 Paiements fondés sur des actions 165,454 77,523 124,861 126,822 126,822 173,671 195,372 178,361 5,198,025 4,734,061 6,445,045 4,440,202 4,824,504 5,381,891 4,712,793 5,075,097 (Perte) d'exploitation (3,368,052 ) (2,160,462 ) (4,192,648 ) (1,935,656 ) (2,598,748 ) (2,581,777 ) (1,704,219 ) (2,114,622 ) AUTRES ÉLÉMENTS - REVENUS/(CHARGES) Coût financier (645,685 ) (1,072,341 ) (992,806 ) (491,664 ) (379,106 ) (667,949 ) (425,671 ) (368,635 ) Autres revenus (charges) (3,468 ) (133,884 ) (2,669 ) 153 (10,168 ) 14,955 (39,229 ) 41,237 Gain latent sur les placements (58,963 ) 247,661 - - Gain (perte) sur l'aliénation d'immobilisations corporelles - (1,541 ) (194,662 ) 319,044 (7,184 ) (125,476 ) 228,769 (0 ) Traduction de devises 1,225 92,541 (109,037 ) 25,508 3,887 (24,156 ) 19,946 (16,191 ) Perte nette (4,074,943 ) (3,028,025 ) (5,491,822 ) (2,082,615 ) (2,991,319 ) (2,775,864 ) (1,920,403 ) (2,458,211 ) Revenu/ (charge) d'impôt différé (210,377 ) (100,899 ) 464,216 Perte nette (4,285,320 ) (3,128,924 ) (5,491,822 ) (2,082,615 ) (2,991,319 ) (2,311,647 ) (1,920,403 ) (2,458,211 ) Total du résultat étendu (perte étendue) de la période attribuable : Propriétaires de Volatus Aerospace Corp. (4,241,643 ) (3,099,840 ) (5,440,827 ) (2,070,150 ) (2,915,143 ) (1,997,089 ) (2,427,597 ) (2,427,468 ) Participation ne donnant pas le contrôle (43,677 ) (29,084 ) (50,994 ) (12,465 ) (76,176 ) (314,559 ) 507,194 (30,743 ) (4,285,320 ) (3,128,924 ) (5,491,822 ) (2,082,615 ) (2,991,319 ) (2,311,647 ) (1,920,403 ) (2,458,211 ) Perte par action Basique et dilué (0.01 ) (0.01 ) (0.02 ) (0.02 ) (0.02 ) (0.02 ) (0.02 ) (0.03 )

À propos de Volatus Aerospace :

Volatus Aerospace est un chef de file des solutions aériennes mondiales innovantes pour le renseignement et le fret. Avec une base solide de plus de 100 ans de connaissances institutionnelles combinées en aviation, Volatus fournit des solutions complètes utilisant des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés (SATP). Nous desservons des industries telles que le pétrole et le gaz, les services publics, les soins de santé et la sécurité publique. Notre mission est d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des solutions concrètes de pointe.

Remarque concernant les mesures non conformes aux PCGR :

Dans le présent communiqué de presse, nous décrivons certains éléments de revenus et de dépenses qui sont inhabituels ou non récurrents. Il existe des termes qui ne sont pas définis par les Normes internationales d'information financière (IFRS). Notre utilisation de ces conditions peut différer de l'utilisation adoptée par d'autres sociétés. Plus précisément, la marge brute, la marge brute et le BAIIA ajusté r BAIIA normalisé sont des termes non définis par les IFRS qui peuvent être mentionnés dans le présent document. Nous fournissons ces détails afin que les lecteurs comprennent mieux les événements et les transactions importants qui ont eu une incidence sur nos résultats.

Tout au long du présent communiqué, il est fait référence à la « marge brute », à la « marge brute » et au « BAIIA ajusté », qui sont des mesures non conformes aux IFRS. La direction estime que la marge brute, définie comme les produits moins les dépenses d'exploitation, est une mesure supplémentaire utile des activités. La marge brute permet de comprendre le niveau des coûts nécessaires pour générer des revenus. La marge brute illustre la marge brute en pourcentage des revenus. Bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (« BAIIA ajusté »). La Société définit le BAIIA ajusté comme la perte globale selon les IFRS excluant les charges d'intérêts, les charges d'amortissement, les paiements à base d'actions, la charge d'impôts, les coûts d'intégration et de diligence raisonnable, le résultat net non récurrent (non récurrent) et la dépréciation de l'écart d'acquisition, des immobilisations corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation. La Société estime que le BAIIA ajusté est un indicateur financier important, car il mesure les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation qu'elle peut utiliser pour financer les besoins en fonds de roulement, rembourser les intérêts futurs et les remboursements de la dette en capital et financer des initiatives de croissance futures. Les lecteurs sont avertis que ces mesures non conformes aux IFRS pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés. Les lecteurs sont également priés de ne pas considérer ces mesures financières non conformes aux IFRS comme une solution de rechange aux mesures financières calculées conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Le BAIIA ajusté n'a pas de signification normalisée en vertu des IFRS et peut donc ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne doit pas être interprété comme une solution de rechange à la perte ou au résultat étendu déterminé conformément aux IFRS. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures financières qui n'ont pas été définies par les PCGR, y compris les rapprochements avec la mesure conforme aux PCGR comparables la plus proche, se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR supplémentaires » du plus récent rapport de gestion de la Société, disponible sur SEDAR.

Énoncé prospectif :

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés concernant les plans, les intentions, les croyances et les attentes actuelles de la Société à l'égard des activités commerciales futures et de la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l'intention de », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des énoncés formés au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « pourrait », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. Les informations prospectives comprennent des informations concernant : (i) les plans d'affaires et les attentes de la Société; et (ii) les attentes à l'égard d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. L'information prospective est fondée sur les données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, les stratégies ou les croyances opérationnelles à la date du présent communiqué, mais comporte des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement de tout résultat futur. le rendement ou les réalisations exprimés ou sous-entendus par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être fondés sur l'information dont dispose actuellement la Société, y compris l'information obtenue auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont fondés sur les attentes ou les croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est expressément visée par la présente mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les énoncés prospectifs ne sont pas fondés sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou des événements futurs fondés sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction jugées raisonnables à la date à laquelle ces énoncés sont faits. L'information prospective et les énoncés prospectifs reflètent les convictions actuelles de la Société et sont fondés sur l'information dont elle dispose actuellement et sur des hypothèses qu'elle estime non déraisonnables à la lumière de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs ou des hypothèses importants sont abordés dans le présent communiqué de presse en lien avec des énoncés contenant de l'information prospective. Ces facteurs et hypothèses importants comprennent, sans s'y limiter : la commercialisation des vols de drones au-delà de la visibilité directe et les avantages potentiels pour la Société; et le respect des exigences de maintien de l'inscription de la TSXV. Bien que la Société ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans l'information prospective, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux prévus, estimés ou prévus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est publiée à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Rien ne garantit que l'information prospective s'avérera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à l'information prospective.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens où ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

COORDONNÉESAbhinav Singhvi

Dirigeant principal des finances+1 833-865-2887

abhinav.singhvi@volatusaerospace.com

SITE WEB DE L'ENTREPRISE

https://volatusaerospace.com

SOURCE : Volatus Aerospace Inc.