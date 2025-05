Le chef de la direction financière du Groupe Stingray s’absente pour raisons médicales

MONTRÉAL, 30 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY B) (« Stingray »), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, a annoncé aujourd’hui que Jean-Pierre Trahan, chef de la direction financière de Stingray, sera absent pour des raisons médicales.

Le conseil d’administration de Stingray a nommé Marie-Hélène Fournier à titre de chef de la direction financière par intérim et lui a confié les fonctions de membre principal de la direction des finances de la société, avec prise d’effet immédiate. Mme Fournier est l’un des piliers de Stingray depuis sa création et, au cours des 15 dernières années, elle a assuré la direction de plus de 75 acquisitions et opérations d’investissement direct ou y a participé. Elle a auparavant travaillé notamment au sein de sociétés de capital-investissement établies principalement au Québec et exerçant des activités dans les secteurs de la technologie, des médias et du divertissement. Mme Fournier est titulaire d’une maîtrise en économie de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG UQAM).

« Au nom de toute la communauté de Stingray, j’offre à M. Trahan nos meilleurs vœux en vue d’un rétablissement complet et d’une bonne santé », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Le conseil et moi-même sommes convaincus que Mme Fournier veillera à ce que nous continuions de mettre en œuvre notre stratégie sans heurts pendant que M. Trahan reçoit les soins médicaux dont il a besoin. »