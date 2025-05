Le Fonds humanitaire des Métallos fait don de 20 000 $ pour soutenir les efforts d’aide aux victimes des feux de forêt au Manitoba

TORONTO, 30 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) fait don de 20 000 $ pour venir en aide aux personnes et aux collectivités évacuées en raison des récents feux de forêt au Manitoba.

Hier, le gouvernement du Manitoba a déclaré l’état d’urgence à l’échelle de la province, à la suite de rapports faisant état d’une intensification des feux de forêt qui font rage depuis des semaines maintenant. Plus de 17 000 habitants du nord et de l’est de la province, y compris les communautés des Premières Nations de Pimicikimak et Mathias Colomb, et la ville de Flin Flon, ont reçu l’ordre d’évacuer dans le cadre de ce que le premier ministre Wab Kinew a décrit comme « l’une des plus grandes évacuations dont la population manitobaine a été témoin ».

Un grand nombre de membres du Syndicat des Métallos de la région ont été touchés par l’ordre d’évacuation, dont la quasi-totalité des membres de nos sections locales 7106 et 9338 à Flin Flon. Les membres de la section locale 7499 dans le sud-est du Manitoba (lac du Bonnet) ont aussi été contraints de cesser le travail à la mine locale pendant deux semaines en raison d’un feu à proximité.

Le Fonds humanitaire des Métallos répond à l’appel envoyé par la Croix-Rouge canadienne par un don de 20 000 $ afin d’aider les autorités locales à assister les personnes touchées par les feux de forêt, en leur apportant des secours immédiats et continus, notamment une aide financière, du soutien aux personnes évacuées et aux localités qui les accueillent, et des efforts de rétablissement et de résilience.

« Le Fonds humanitaire des Métallos est solidaire des collectivités touchées par les feux de forêt dévastateurs au Manitoba », a déclaré Marty Warren, président du FHM et directeur national du Syndicat des Métallos.

« Grâce à notre don à la Croix-Rouge canadienne, nous contribuons à faire en sorte que les secours immédiats et les efforts de rétablissement à long terme aident ceux qui en ont le plus besoin, ainsi que nos membres et leurs communautés. Nous sommes fiers de soutenir le travail essentiel effectué sur le terrain en cette période difficile », a poursuivi le directeur.

Toute personne souhaitant faire un don peut consulter le site web de l’appel de la Croix-Rouge 2025 en rapport avec les feux de forêt au Manitoba.

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui se concentre principalement sur les projets de développement et l'aide d'urgence dans les pays en développement, mais qui soutient également les collectivités canadiennes. Les membres du Syndicat des Métallos contribuent au Fonds par l’entremise de clauses négociées dans leurs conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent des contributions équivalentes au FHM.

Informations supplémentaires :

Marty Warren, président du Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5951

Guillaume Charbonneau, directeur général, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5944, gcharbonneau@usw.ca

Denis St. Pierre, Communications, Syndicat des Métallos, 647 522-1630, dstpierre@usw.ca