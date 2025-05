AS-i PRFoods 2024/2025 majandusaasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoods 2024/2025 III kvartal on saanud läbi. Võime tõdeda, et see on olnud keeruline lähtuvalt turuvolatiivsusest ja Eesti kehvast majandusruumist, kuid oleme siiski suurendanud Grupi kasumlikkust ja vähendanud kulutusi. Siinkohal peame avaldama kiitust meie meeskondadele nii Eestis kui ka Ühendkuningriigis, kus sihid on selged ning fookus paigas liikumaks edasi seatud eesmärkide suunas. Lõpule on jõudnud ka PRFoodsi võlakirjade resturktureerimise kava kinnitamine ning tänu sellele saavad ka meie tootmisüksused senisest paremini keskenduda äride arendamisele.

Kolmandas kvartalis oli Grupi auditeerimata konsoliteeritud käive 3,7 miljonit eurot, vähenedes eelmise majandusaastaga võrreldes 3%. EBITDA äritegevusest suurenes võrdluses 2023/2024 majandusaastaga -0,2 miljonilt eurolt -0,1 miljonile eurole ning puhaskahjum vähenes -0,7 miljonilt eurolt -0,5 miljonile eurole. Majandusaasta kolmas kvartal on majandusaasta üks keerulisemaid ning saame tõdeda õiget suunda liikumises.

Üheksa kuu tulemite võrdluses 2023/2024 ja 2024/2025 majandusaasta kohta saame rõõmustada. Auditeerimata konsolideetud käive oli 15,1 miljonit eurot ja suurenes eelmise majandusaasta üheksa kuuga võrreldes 20%. EBITDA äritegevusest suurenes 0,6-le miljonini. Ärikasumiks 0,1 miljonit eurot, mis 2023/2025 aastal oli -0,9 miljonit eurot ärikahjumit. Puhaskahjum üheksal kuul oli -0,9 miljonit eurot ning eemlisel majandusaastal oli puhaskahjum -2,1 miljonit eurot.

Meie Ühendkuningriigi tootmisüksus John Ross Jr. jätkab jätkuvalt kasumlikult ja kasvades. Tõusus on olnud ka meie Eesti tootmisüksus. Arvestada tuleb muidugi, et tingituna majanduslangusest Eestis ning üldisest tarbijakäitumisest, on nõudlus Eestis kalatoodete osas tervikuna vähenenud oluliselt. Saare Kala suudab küll oma positsioone kindlustada, kuid tänases turu volatiivsuses ja majanduskeskkonda räsivates maksutõusudes saavad enim kannatada Eestis toidutootjad ning jaeäri. Tarbimise madalseisu näeme lisaks koduturule ka Baltikumis ning ka Soomes. Ka Ameerika turule prognoositavatest tollimaksudest tulenevalt on kala-ja kalatoodte eksport tegemas erinevaid pöördeid. Muutumas on nii sisendhinnad ning ka ekspordivõimekus on seatud läägile. Keerulistel ja muutlikel aegadel peame tõdema, et iga tõus efektiivsuse näitajates on meie jaoks oluline saavutus.

Lõpule on jõudnud ka PRFoods AS võlakirjade restruktureerimiskava koostamine. Restruktureerimiskava võeti võlakirjaomanike poolt vastu 17.04.2025. Ühtlasi kinnitati ka täiendav laen suuraktsionärilt Amber Trust II S.C.A., SICAR(likvideerimisel) käibekaitaliks, mis annab võimaluse opereerivatel äriühingutel senisest paremini kasvada. Täname kõiki aktsionäre, võlakirjaomanikke ning ettevõtte nõukogu meid toetamast ja usaldamast.

v.a kui on näidatud teisiti 3kv 2024/2025 2023/2024 3kv 2023/2024 2022/2023 Müügitulu 3,7 17,1 3,8 19,6 Brutokasum 0,7 3,2 0,5 3,6 EBITDA -0,1 -0,3 -0,2 0,3 EBIT -0,3 -3,3 -0,5 -1,0 EBT -0,5 -4,6 -0,7 0,4 Puhaskasum (-kahjum) -0,5 -4,7 -0,7 0,3 Brutomarginaal 18,1% 18,7% 13,2% 18,3% EBITDA marginaal -3,5% -2,0% -5,5% 1,5% EBIT marginaal -7,2% -19,4% -13,2% -5,1% EBT marginaal -14,3% -26,9% -18,3% 2,0% Puhaskasumi (-kahjumi) marginaal -14,5% -27,3% -18,4% 1,5% Tegevuskulude suhtarv -24,6% -27,1% -27,2% 24,0%

v.a kui on näidatud teisiti 31.03.2025 30.06.2024 31.03.2024 30.06.2023 Netovõlgnevus 13,3 14,3 13,6 16,7 Omakapital 2,2 3,2 5,8 8,3 Käibekapital -12,3 -9,2 -8,5 0,0 Varad 21,0 21,9 24,3 30,2 Likviidsuskordaja 0,3 0,3x 0,4x 1,0x Omakapitali suhtarv 10,4% 14,6% 24,0% 27,4% Finantsvõimendus 85,9% 81,8% 70,0% 66,9% Võlakordaja 0,9x 0,9x 0,8x 0,7x Netovõlg / äritegevuse EBITDA 25x -42,5x 36,2x 55,8x Omakapitali tootlus -61,6% -81,4% -9,8% 4,1% Varade tootlus -7,7% -17,9% -2,5% 1,0%

EUR '000 31.03.2025 30.06.2024 VARAD Raha ja ekvivalendid 669 203 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 1 599 2 212 Ettemaksed 192 173 Varud 1 663 1 644 Käibevara kokku 4 124 4 232 Pikaajalised finantsinvesteeringud 0 418 Materiaalne põhivara 3 763 4 164 Immateriaalne vara 13 084 13 102 Põhivara kokku 16 848 17 684 VARAD KOKKU 20 971 21 916 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 13 182 10 899 Võlad ja ettemaksed 3 197 2 559 Lühiajalised kohustused kokku 16 379 13 458 Intressikandvad kohustused 801 3 600 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 422 1 420 Sihtfinantseerimine 186 247 Pikaajalised kohustused kokku 2 408 5 267 KOHUSTUSED KOKKU 18 787 18 725 Aktsiakapital 7 737 7 737 Ülekurss 14 007 14 007 Oma aktsiad -390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 Realiseerimata kursivahed 383 439 Jaotamata kasum (kahjum) -19 601 -18 653 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 2 186 3 191 Mittekontrolliv osalus 0 0 OMAKAPITAL KOKKU 2 186 3 191 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 20 971 21 916

EUR '000 3 kv 2024/2025 3 kv 2023/2024 9 kuud 2024/2025 9 kuud 2023/2024 Müügitulud 3 684 3 768 15 098 12 625 Müüdud kaupade kulu -3 018 -3 226 -11 901 -9 985 Brutokasum 665 542 3 197 2 640 Tegevuskulud -906 -1 024 -3 056 -3 533 Müügi- ja turustuskulud -580 -598 -1 982 -1 946 Üldhalduskulud -327 -426 -1 073 -1 587 Muud äritulud/-kulud -24 26 -24 6 Bioloogiliste varade ümberhindlus 0 0 0 0 Ärikasum (-kahjum) -265 -456 118 -887 Finantstulud/-kulud -261 -240 -886 -1 082 Maksustamiseelne kasum (kahjum) -526 -696 -769 -1 969 Tulumaks -9 2 -179 -109 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -535 -694 -948 -2 078 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -535 -694 -948 -2 075 Mittekontrolliv osalus 0 0 0 -4 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku -535 -694 -948 -2 079 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed -4 138 -56 -101 Kokku koondkasum (-kahjum) -539 -556 -1 004 -2 180 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -539 -556 -1 004 -2 176 Väikeaktsionäridele kuuluv osa 0 0 0 -4 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -539 -556 -1 004 -2 180 Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,01 -0,02 -0,02 -0,05 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,01 -0,02 -0,02 -0,05

