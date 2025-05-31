Snail Inc. 旗下獨立品牌 Wandering Wizard 與拉丁美洲工作室 Seven Leaf Clover 建立發行合作夥伴關係，擴大在全球市場的影響力

加利福尼亞州卡爾弗城, May 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的互動數碼娛樂獨立開發商及發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL)（「Snail Games」或「公司」）宣布其獨立發行品牌 Wandering Wizard，與來自阿根廷的開發商 Seven Leaf Clover 建立發行合作夥伴關係，以獲取極具影響力、單人第一人稱射擊（「FPS」）遊戲 《Rebel Engine》 的發行權利。 遊戲預計將於 2025 年在 PC 平台上發行，該公司預計 《Rebel Engine》 將進一步擴大 Wandering Wizard 在全球遊戲市場的版圖。

《Rebel Engine》 是一款節奏明快的第一人稱射擊動作遊戲，揉合了激烈的近身格鬥、強悍的槍戰與流暢的連環出招系統。 遊戲背景設定於一個非寫實的機器人反烏托邦世界，玩家將扮演被奴役、欲擺脫企業操控的機器人 Asimov，並帶領反抗巨型企業的革命。 遊戲提供多種近身作戰武器、可自訂的連環招數、激烈的首領大戰，以及與探討身份、反抗及解放主題有關的劇情。

Snail, Inc. 的聯席行政總裁 Tony Tian 評論道：「將 《Rebel Engine》 增添到 Wandering Wizard 不斷擴展的遊戲系列中，鞏固了 Snail 更廣泛的使命，即建立多元化、具有強韌性的遊戲陣容，以及拓展我們在環球遊戲市場的影響力。 我們有幸能與 Seven Leaf Clover 攜手合作，並且期待於今年稍後推出 《Rebel Engine》 時提供支援。」

Wandering Wizard 和 Seven Leaf Clover 旨在透過 《Rebel Engine》 展示跨區域合作的創意及商業潛力，以強化 Snail 的長期策略，包括培育多元化人才，以及在全球提供優質獨立體驗。

創作者如有興趣合作，請聯絡 creatordirect@noiz.gg

在 Steam 上了解《Rebel Engine》：https://store.steampowered.com/app/1977200/Rebel_Engine/

《Rebel Engine》新聞資料包

關於 Seven Leaf Clover

Seven Leaf Clover 是一支來自阿根廷的獨立團隊，致力於突破遊戲設計的界限。 工作室以叛逆精神為核心支柱，在主題及機制方面締造強烈而又有意義的體驗，挑戰行業的標準。 其作品深入探討非傳統的敘事與機制，藉此對常規作出質疑，作為在遊戲中開創新路徑的手段。

關於 Wandering Wizard

Wandering Wizard 致力於支持獨立遊戲開發者。 平台專為獨立遊戲領域的嶄新聲音、創新意念和大膽實驗而設。 平台積極面對獨立遊戲開發上固有的風險，並與全球各地的創作者合作，為全球遊戲社群提供包容、具啟發性和創新的遊戲體驗。

關於 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球領先的獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數碼娛樂，擁有一流的優質遊戲系列產品，設計可在各種平台上使用，包括遊戲機、PC 和流動裝置。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://snail.com/。

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成前瞻性陳述的聲明。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以透過使用前瞻性詞語來識別，例如「預期」、「相信」、「可以」、「預期」、「應該」、「計劃」、「打算」、「可能」、「預測」、「繼續」、「估計」和「潛力」，或這些術語的否定形式或其他類似表達。 前瞻性陳述在本新聞稿的多個地方出現，包括但不限於有關《Rebel Engine》進一步擴大 Wandering Wizard 在全球遊戲市場版圖及影響力的潛力，以強化 Snail 的長期策略，包括培育多元化人才，以及在全球提供優質獨立體驗。 您應仔細考慮公司在截至 2024 年 12 月 31 日財政年度 10-K 表格的年報中「風險因素」部分所描述的風險和不確定性。該報告於 2025 年 3 月 26 日向 SEC 提交，還包括公司不時向 SEC 提交的其他文件，例如公司的 10-Q 表格。 公司不承擔或接受任何公開發布前瞻性陳述的更新或修訂的義務，以反映其預期的任何變化或任何此類聲陳述所基於的事件、條件或情況的變化。

投資者聯絡人：

John Yi 和 Steven Shinmachi

Gateway Group, Inc.

949-574-3860

SNAL@gateway-grp.com