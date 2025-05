Les tarifs de 50 % imposés par Trump sur l'acier et l'aluminium sont une attaque directe contre les emplois canadiens et Ottawa doit agir maintenant: Syndicat des Métallos

TORONTO, 31 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat des Métallos prévient que la décision du Président américain Donald Trump de doubler à 50% les tarifs sur l'acier et l'aluminium est un coup dévastateur pour les industries canadiennes et les centaines de milliers d'emplois qu'elles soutiennent – une décision qui exige une réponse immédiate et musclée du gouvernement fédéral.

« Un tarif de 50 % nous exclurait complètement du marché américain, a déclaré Marty Warren, directeur national canadien du Syndicat des Métallos. Ce n'est pas une politique commerciale, mais une attaque directe contre nos industries et les travailleuses et les travailleurs. Des milliers d'emplois sont en jeu et les collectivités qui dépendent de l'acier et de l'aluminium sont menacées. Ottawa doit réagir immédiatement et de manière décisive pour défendre les travailleuses et les travailleurs. »

Les nouveaux tarifs annoncés par Trump vendredi et confirmés sur les réseaux sociaux entreront en vigueur le mercredi 4 juin. Sans exemption pour le Canada, ces mesures perturberont encore davantage les chaînes d'approvisionnement intégrées de l'Amérique du Nord et menaceront des dizaines de milliers de bons emplois syndiqués, directs et indirects, dans des secteurs comme l'industrie manufacturière, l'automobile, la défense, l'aérospatiale et la construction. Le Canada est le plus grand fournisseur d'acier et d'aluminium des États-Unis.

« Les travailleuses et les travailleurs des industries canadiennes de l'acier et de l'aluminium ont déjà été durement touchés par des mois d'incertitude. Aujourd'hui, leurs moyens de subsistance sont à nouveau menacés, ajoute M. Warren. Nous avons besoin de plus que des simples déclarations. Nous avons besoin d'actions concrètes et nous en avons besoin maintenant. »

Les Métallos exhortent le gouvernement fédéral à agir sans délai. La priorité absolue doit être d'étendre l'utilisation de l'article 53 du Tarif des douanes et d'appliquer des contre-mesures ciblées. Le gouvernement doit également éliminer les exemptions restantes qui permettent à l'acier et à l'aluminium américains d'entrer au Canada, libres de tout droit de douane. Si les États-Unis ferment leur marché aux producteurs canadiens, Ottawa doit veiller à ce que les producteurs canadiens ne soient pas désavantagés sur leur propre marché.

Parallèlement, le gouvernement fédéral doit agir rapidement pour renforcer la demande intérieure par l'entremise d'investissements industriels et d'une réforme de ses politiques d'approvisionnement. Exiger de l'acier et de l'aluminium fabriqués au Canada dans tous les projets financés par des fonds publics est une mesure nécessaire pour soutenir les emplois locaux et construire une résilience à long terme. L'introduction d'un crédit d'impôt pour les produits fabriqués au Canada inciterait davantage l'industrie privée à utiliser des matériaux domestiques. Le gouvernement doit également être prêt à soutenir les travailleuses et travailleurs affectés par une réforme de l'Assurance-emploi et un programme de subventions salariales avec des garanties d'emploi, afin d'aider à retenir les travailleuses et travailleurs qualifiés.

Le directeur québécois du Syndicat des Métallos, Nicolas Lapierre, appelle les autorités canadiennes la vigilance devant le dumping, alors que les exportateurs essaieront d’écouler ce qu’ils n’envoient pas aux États-Unis. « Le Canada doit redoubler de vigilance pour contrer le dumping sur le marché canadien. Nous produisons pratiquement autant d’acier que nous en consommons, assurons-nous de les protéger », fait-il valoir.

En ce qui a trait à l’aluminium, M. Lapierre dénonce la pensée magique du Président américain. « Une aluminerie, ça prend du temps à construire et, surtout, de l’énergie en grande quantité, ce que les États-Unis n’ont pas. Ce sont les travailleuses, les travailleurs et les consommateurs américains qui en paieront le prix. Souhaitons que le supplice ne dure pas trop longtemps avant que les tarifs ne soient levés ou qu’une entente sur une exemption des produits canadiens soit conclue », ajoute Nicolas Lapierre.

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

