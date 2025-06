Le groupe Atos reçoit une offre ferme de l'Etat français pour l'acquisition d'une partie de son ancienne activité de Calcul Avancé

Les Activités de Vision AI sont exclues de la transaction

Offre ferme reçue de l'Etat français pour l'acquisition de l'activité « Advanced Computing » d'Eviden, à l'exclusion des activités « Vision AI » nouvellement séparées.

Valeur d'entreprise de 410 millions d'euros, dont 110 millions d'euros de compléments de prix conditionnels, suite à l'exclusion des activités de « Vision AI ».

Les activités de « Vision AI », contribuant pour plus d'un tiers à la marge opérationnelle du périmètre anciennement considéré, sont repositionnées au sein d’Eviden pour constituer une nouvelle division.

Les parties s’accordent pour la signature d’une offre engageante1 dans les prochaines semaines, la clôture de la transaction étant prévue en 2026.

Paris, France – Le 2 juin 2025 – Suite à son communiqué de presse du 25 novembre 2024, Atos SE (« Atos » ou la « Société ») annonce avoir reçu une offre ferme de l'État français pour l'acquisition de son activité « Advanced Computing », à l'exclusion des activités de « Vision AI » (comprenant principalement la filiale Ipsotek acquise en 2021), pour une valeur d'entreprise (VE) de 410 millions d'euros, dont 110 millions d'euros de compléments de prix basés sur des indicateurs de rentabilité pour les exercices 2025 (50 millions d'euros qui devraient être payés à la clôture de la transaction) et 2026 (60 millions d'euros). La VE révisée par rapport à celle communiquée en novembre 2024 reflète le périmètre réduit de la transaction.

L'activité « Advanced Computing » du Groupe Atos rassemble les divisions Calcul Haute Performance (HPC) & Quantique ainsi que les divisions Business Computing & Intelligence Artificielle. Le périmètre de la transaction devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 0,8 milliard d'euros en 2025.

Eviden réorganisera ses capacités « Vision AI » (basées au Royaume-Uni) autour d'une nouvelle division afin de continuer à se concentrer sur l'IA, les données et la sécurité, comme annoncé lors du Capital Markets Day. Experte en solutions d’analyse vidéo enrichies par l’IA pour les opérations, la sureté et la sécurité (grâce, par exemple, à la détection de bagage abandonné, la gestion des foules ou l’inspection qualité dans l’industrie) cette structure soutiendra l'organisation du Groupe Atos afin de proposer des offres renforcées et à plus forte valeur ajoutée à ses clients.

Le Conseil d'administration a accueilli favorablement l'offre, sur la base du rapport de l'expert indépendant désigné par le Conseil, qui a confirmé que l'évaluation du périmètre cédé et les termes de l'opération sont à une juste valeur de marché.

La trajectoire financière du Groupe Atos pour 2028 présentée lors du Capital Markets Day du 14 mai 2025, dans l'hypothèse d'une cession d'Advanced Computing, reste inchangée.

***

À propos du Groupe Atos

Le Groupe Atos est un leader international de la transformation digitale avec 72 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent dans 68 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe Atos s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

1 L'offre engageante fait référence à la promesse d’achat. Un contrat d'achat d'actions annexé à la promesse d’achat sera signé, à compter et sous réserve de l'achèvement de la procédure d'information et de la consultation des instances représentatives du personnel concernées. Il est également précisé que l'opération est soumise à l'approbation des autorités de régulation compétentes

