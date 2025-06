Møns Bank A/S har, som en del af den løbende proces med at optimere kapital-strukturen, besluttet

at undersøge muligheden for udstedelse af obligationer med status af Senior Non-Preferred.



Nykredit er udpeget som arrangør af den potentielle udstedelse.



I tilfælde af tilfredsstillende interesse i markedet forventes udstedelsen at finde sted inden udgangen

af juni 2025.



Venlig hilsen

MØNS BANK A/S



Per Sjørup Christiansen

Bankdirektør

Vedhæftet fil