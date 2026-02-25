Indkaldelse til generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 3-2026
LEI 213800BGF1TQB5M6PH65
Møns Bank A/S afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 18. marts 2026
kl. 17.15 i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege.
Vedhæftet fil
| Source: Møns Bank A/S Møns Bank A/S
Selskabsmeddelelse nr. 3-2026
LEI 213800BGF1TQB5M6PH65
Møns Bank A/S afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 18. marts 2026
kl. 17.15 i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege.
Vedhæftet fil
Selskabsmeddelelse nr. 2/2026 LEI-kode: 213800BGF1TQB5M6PH65 Årsrapporten 2026 i overskrifter: Resultaterne i 2025 er realiseret som budgetteret. Det svarer til bankens forventning og er påvirket...Read More
Selskabsmeddelelse nr. 1/2026 LEI-kode: 213800BGF1TQB5M6PH65 Bankens forventninger til 2026 I forbindelse med offentliggørelse af bankens årsrapport for 2025 udsendes særskilt selskabsmeddelelse...Read More