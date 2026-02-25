Indkaldelse til generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 3-2026
LEI 213800BGF1TQB5M6PH65

Møns Bank A/S afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 18. marts 2026
kl. 17.15 i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege.

Dagsorden GF for 2025 den 18.03.2026
