2 June 2025





Share buyback programme – conclusion

The share buyback programme of DKK 500 million has now been completed and fully exercised to the sum of DKK 500 million. The buybacks were executed in the period from 28 January 2025 up to and including 28 May 2025.

The share buyback programme was implemented in compliance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 and Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the Safe Harbour rules.

The following transactions were made under the share buyback programme in the period from the last corporate announcement until conclusion.





Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last corporate announcement 404,800 1,204.05 487,398,054 26 May 2025 4,000 1,345.71 5,382,840 27 May 2025 2,700 1,335.56 3,606,012 28 May 2025 2,700 1,334.00 3,601,800 Total under the share buyback programme 414,200 1,207.12 499,988,706

With the transactions stated above and after the conclusion of the share buyback programme, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of its own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

414,200 shares under the above share buyback programme corresponding to 1.63% of the company’s share capital.





Cancellation of the shares bought will be recommended at the bank’s annual general meeting in 2026.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.





Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO





Detailed list of transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET 9 1350 XCSE 20250526 9:01:48.242000 8 1350 XCSE 20250526 9:01:48.242000 103 1350 XCSE 20250526 9:09:04.330000 9 1349 XCSE 20250526 9:09:35.225000 9 1349 XCSE 20250526 9:10:02.557000 9 1349 XCSE 20250526 9:10:32.556000 9 1349 XCSE 20250526 9:11:03.556000 7 1349 XCSE 20250526 9:11:31.516000 2 1349 XCSE 20250526 9:11:31.516000 11 1349 XCSE 20250526 9:12:11.349000 17 1345 XCSE 20250526 9:12:18.100000 9 1345 XCSE 20250526 9:12:18.100000 17 1347 XCSE 20250526 9:16:44.109000 10 1349 XCSE 20250526 9:20:42.421000 25 1349 XCSE 20250526 9:20:42.421000 9 1349 XCSE 20250526 9:20:47.930000 30 1349 XCSE 20250526 9:20:47.930000 18 1347 XCSE 20250526 9:28:24.127000 9 1347 XCSE 20250526 9:28:24.127000 9 1347 XCSE 20250526 9:28:24.127000 8 1347 XCSE 20250526 9:28:24.127000 41 1345 XCSE 20250526 9:28:38.101000 84 1350 XCSE 20250526 9:38:11.650000 9 1350 XCSE 20250526 9:38:45.556000 9 1350 XCSE 20250526 9:39:10.276000 9 1350 XCSE 20250526 9:40:03.556000 9 1350 XCSE 20250526 9:41:09.556000 1 1348 XCSE 20250526 9:41:57.227000 1 1348 XCSE 20250526 9:41:57.228000 4 1354 XCSE 20250526 9:42:24.156000 7 1354 XCSE 20250526 9:42:24.156000 22 1355 XCSE 20250526 9:43:50.230000 30 1355 XCSE 20250526 9:46:30.103000 13 1355 XCSE 20250526 9:47:36.935000 9 1355 XCSE 20250526 9:48:44.933000 9 1355 XCSE 20250526 9:49:56.556000 51 1353 XCSE 20250526 9:53:02.221000 28 1353 XCSE 20250526 9:53:10.386000 22 1353 XCSE 20250526 9:53:10.386000 17 1352 XCSE 20250526 9:55:24.556000 26 1351 XCSE 20250526 10:12:59.192000 8 1351 XCSE 20250526 10:12:59.192000 16 1351 XCSE 20250526 10:24:41.868000 49 1349 XCSE 20250526 10:42:01.159000 49 1348 XCSE 20250526 10:42:01.177000 17 1347 XCSE 20250526 10:42:01.205000 15 1347 XCSE 20250526 10:48:42.475000 1 1348 XCSE 20250526 10:51:30.802000 24 1348 XCSE 20250526 10:51:30.822000 18 1347 XCSE 20250526 10:54:36.727000 9 1346 XCSE 20250526 10:54:36.750000 9 1347 XCSE 20250526 10:55:30.563000 9 1346 XCSE 20250526 11:01:19.364000 9 1344 XCSE 20250526 11:03:21.101000 8 1344 XCSE 20250526 11:03:21.101000 9 1347 XCSE 20250526 11:15:53.091000 8 1347 XCSE 20250526 11:15:53.095000 8 1347 XCSE 20250526 11:15:53.108000 7 1347 XCSE 20250526 11:15:53.108000 8 1347 XCSE 20250526 11:15:53.108000 7 1347 XCSE 20250526 11:15:53.131000 8 1347 XCSE 20250526 11:15:53.131000 7 1347 XCSE 20250526 11:15:53.131000 5 1348 XCSE 20250526 11:16:17.778000 4 1348 XCSE 20250526 11:16:17.778000 9 1347 XCSE 20250526 11:17:28.350000 9 1347 XCSE 20250526 11:18:08.556000 9 1346 XCSE 20250526 11:32:13.099000 8 1346 XCSE 20250526 11:32:13.099000 8 1346 XCSE 20250526 11:32:13.099000 17 1346 XCSE 20250526 11:36:50.262000 9 1347 XCSE 20250526 11:44:41.867000 9 1347 XCSE 20250526 11:44:50.259000 18 1347 XCSE 20250526 11:47:03.686000 18 1346 XCSE 20250526 11:59:37.887000 17 1346 XCSE 20250526 12:00:35.102000 17 1346 XCSE 20250526 12:05:48.410000 17 1346 XCSE 20250526 12:07:09.699000 17 1345 XCSE 20250526 12:11:51.098000 17 1344 XCSE 20250526 12:22:29.698000 8 1344 XCSE 20250526 12:22:29.698000 26 1343 XCSE 20250526 12:39:34.363000 9 1343 XCSE 20250526 12:39:34.363000 34 1342 XCSE 20250526 12:39:42.094000 8 1342 XCSE 20250526 12:39:42.094000 9 1344 XCSE 20250526 12:45:52.026000 9 1344 XCSE 20250526 12:45:52.045000 9 1344 XCSE 20250526 12:45:54.117000 9 1344 XCSE 20250526 12:46:01.281000 9 1344 XCSE 20250526 12:46:07.026000 4 1343 XCSE 20250526 12:48:02.509000 33 1344 XCSE 20250526 12:55:23.601000 17 1345 XCSE 20250526 13:10:05.003000 8 1346 XCSE 20250526 13:10:05.513000 8 1346 XCSE 20250526 13:10:08.350000 30 1346 XCSE 20250526 13:10:08.350000 9 1346 XCSE 20250526 13:10:08.352000 8 1346 XCSE 20250526 13:10:09.740000 10 1346 XCSE 20250526 13:10:09.740000 9 1346 XCSE 20250526 13:10:11.945000 9 1346 XCSE 20250526 13:10:32.354000 2 1347 XCSE 20250526 13:20:22.251000 17 1347 XCSE 20250526 13:20:22.251000 8 1347 XCSE 20250526 13:20:22.283000 9 1347 XCSE 20250526 13:20:24.336000 8 1347 XCSE 20250526 13:20:24.355000 8 1347 XCSE 20250526 13:20:32.027000 9 1347 XCSE 20250526 13:20:41.871000 9 1347 XCSE 20250526 13:25:12.026000 34 1346 XCSE 20250526 13:29:37.101000 8 1346 XCSE 20250526 13:29:37.101000 7 1348 XCSE 20250526 13:47:30.685000 7 1348 XCSE 20250526 13:47:30.685000 18 1348 XCSE 20250526 13:47:30.685000 15 1348 XCSE 20250526 13:47:30.685000 9 1348 XCSE 20250526 13:47:30.685000 16 1348 XCSE 20250526 13:47:30.685000 16 1348 XCSE 20250526 13:47:30.685000 29 1348 XCSE 20250526 13:47:30.686000 9 1348 XCSE 20250526 13:47:43.556000 9 1348 XCSE 20250526 13:47:55.557000 25 1346 XCSE 20250526 13:47:57.026000 8 1346 XCSE 20250526 13:47:57.026000 10 1347 XCSE 20250526 13:50:04.017000 9 1347 XCSE 20250526 13:51:53.556000 30 1347 XCSE 20250526 13:52:31.936000 6 1348 XCSE 20250526 13:52:31.936000 9 1348 XCSE 20250526 14:00:23.558000 33 1345 XCSE 20250526 14:01:28.250000 8 1345 XCSE 20250526 14:01:28.250000 8 1345 XCSE 20250526 14:01:28.250000 8 1345 XCSE 20250526 14:01:28.250000 30 1345 XCSE 20250526 14:03:16.089000 3 1345 XCSE 20250526 14:03:16.089000 33 1344 XCSE 20250526 14:03:57.093000 25 1345 XCSE 20250526 14:10:41.918000 9 1344 XCSE 20250526 14:24:21.724000 9 1344 XCSE 20250526 14:36:42.951000 9 1344 XCSE 20250526 14:36:42.951000 9 1344 XCSE 20250526 14:36:42.951000 8 1344 XCSE 20250526 14:36:42.951000 18 1343 XCSE 20250526 14:39:44.670000 18 1342 XCSE 20250526 14:40:24.103000 8 1342 XCSE 20250526 14:40:24.103000 17 1343 XCSE 20250526 14:58:31.044000 17 1343 XCSE 20250526 14:58:31.056000 17 1343 XCSE 20250526 14:58:31.062000 9 1343 XCSE 20250526 14:58:31.075000 3 1343 XCSE 20250526 15:13:03.155000 11 1343 XCSE 20250526 15:21:00.524000 3 1343 XCSE 20250526 15:21:00.524000 3 1343 XCSE 20250526 15:21:00.524000 8 1343 XCSE 20250526 15:21:00.524000 9 1343 XCSE 20250526 15:21:00.542000 26 1342 XCSE 20250526 15:22:21.103000 19 1343 XCSE 20250526 15:38:17.047000 17 1342 XCSE 20250526 15:42:47.670000 8 1342 XCSE 20250526 15:43:38.169000 17 1342 XCSE 20250526 15:47:34.489000 8 1342 XCSE 20250526 15:47:34.489000 26 1342 XCSE 20250526 15:54:33.853000 20 1342 XCSE 20250526 16:00:00.051000 27 1341 XCSE 20250526 16:00:12.098000 8 1341 XCSE 20250526 16:00:12.098000 8 1342 XCSE 20250526 16:00:49.780000 29 1342 XCSE 20250526 16:00:49.780000 15 1342 XCSE 20250526 16:00:49.780000 3 1342 XCSE 20250526 16:00:49.780000 8 1342 XCSE 20250526 16:00:52.003000 1 1342 XCSE 20250526 16:01:34.807000 1 1342 XCSE 20250526 16:02:38.844000 1 1342 XCSE 20250526 16:03:36.868000 17 1341 XCSE 20250526 16:03:46.909000 27 1342 XCSE 20250526 16:22:35.944000 10 1342 XCSE 20250526 16:22:36.038000 16 1342 XCSE 20250526 16:25:10.908000 9 1342 XCSE 20250526 16:25:15.322000 8 1342 XCSE 20250526 16:25:28.881000 9 1342 XCSE 20250526 16:25:28.933000 9 1342 XCSE 20250526 16:25:29.641000 2 1342 XCSE 20250526 16:25:36.228000 1 1342 XCSE 20250526 16:25:39.813000 9 1342 XCSE 20250526 16:26:30.678000 534 1343 XCSE 20250526 16:38:52.380047 26 1343 XCSE 20250526 16:38:52.380051 1 1345 XCSE 20250526 16:47:38.749837 8 1345 XCSE 20250526 16:47:38.749837 6 1345 XCSE 20250526 16:47:38.749837 1 1345 XCSE 20250526 16:47:38.769799 31 1345 XCSE 20250526 16:48:36.397419 13 1345 XCSE 20250526 16:48:36.397451 820 1345 XCSE 20250526 16:48:36.397454 16 1339 XCSE 20250527 9:02:26.143000 6 1344 XCSE 20250527 9:05:26.968000 1 1344 XCSE 20250527 9:05:26.968000 6 1344 XCSE 20250527 9:06:05.218000 7 1344 XCSE 20250527 9:06:05.218000 6 1344 XCSE 20250527 9:06:05.218000 9 1343 XCSE 20250527 9:06:52.319000 6 1343 XCSE 20250527 9:07:35.931000 3 1343 XCSE 20250527 9:07:35.931000 17 1339 XCSE 20250527 9:07:55.685000 3 1339 XCSE 20250527 9:16:57.481000 1 1340 XCSE 20250527 9:30:24.264000 8 1339 XCSE 20250527 9:30:59.784000 10 1339 XCSE 20250527 9:33:57.209000 8 1339 XCSE 20250527 9:33:57.209000 7 1340 XCSE 20250527 9:34:17.003000 17 1340 XCSE 20250527 9:34:17.187000 13 1340 XCSE 20250527 9:34:17.188000 14 1340 XCSE 20250527 9:34:17.197000 7 1340 XCSE 20250527 9:34:17.197000 6 1340 XCSE 20250527 9:34:17.197000 46 1343 XCSE 20250527 9:38:32.457000 6 1343 XCSE 20250527 9:38:32.457000 6 1343 XCSE 20250527 9:38:32.457000 12 1343 XCSE 20250527 9:40:00.062000 6 1343 XCSE 20250527 9:40:00.062000 12 1343 XCSE 20250527 9:40:00.066000 17 1342 XCSE 20250527 9:45:24.197000 17 1341 XCSE 20250527 9:48:57.207000 1 1341 XCSE 20250527 9:53:14.478000 1 1341 XCSE 20250527 9:53:14.497000 3 1341 XCSE 20250527 9:53:14.497000 1 1341 XCSE 20250527 9:53:14.497000 16 1340 XCSE 20250527 9:56:32.770000 9 1340 XCSE 20250527 9:56:32.770000 18 1339 XCSE 20250527 10:00:38.715000 17 1339 XCSE 20250527 10:11:55.104000 3 1338 XCSE 20250527 10:15:07.103000 14 1338 XCSE 20250527 10:23:53.699000 3 1338 XCSE 20250527 10:23:53.699000 8 1338 XCSE 20250527 10:23:53.699000 18 1338 XCSE 20250527 10:25:10.557000 17 1338 XCSE 20250527 10:26:44.274000 17 1338 XCSE 20250527 10:26:47.217000 17 1338 XCSE 20250527 10:26:49.303000 17 1338 XCSE 20250527 10:26:51.069000 17 1338 XCSE 20250527 10:27:06.726000 18 1337 XCSE 20250527 10:29:17.201000 8 1337 XCSE 20250527 10:29:17.201000 9 1337 XCSE 20250527 10:29:17.201000 33 1336 XCSE 20250527 10:30:07.064000 33 1336 XCSE 20250527 10:30:33.224000 41 1337 XCSE 20250527 10:34:01.495000 22 1336 XCSE 20250527 10:34:02.780000 20 1336 XCSE 20250527 10:34:02.780000 26 1335 XCSE 20250527 10:37:03.474000 21 1334 XCSE 20250527 10:40:53.636000 5 1334 XCSE 20250527 10:40:53.636000 8 1334 XCSE 20250527 10:40:53.636000 34 1334 XCSE 20250527 10:40:53.636000 8 1334 XCSE 20250527 10:40:53.636000 26 1333 XCSE 20250527 10:41:02.795000 9 1332 XCSE 20250527 10:41:02.995000 33 1332 XCSE 20250527 10:43:03.420000 2 1331 XCSE 20250527 10:44:49.200000 9 1331 XCSE 20250527 10:50:47.688000 25 1331 XCSE 20250527 10:55:49.381000 11 1332 XCSE 20250527 10:57:05.498000 25 1335 XCSE 20250527 10:57:18.127000 16 1335 XCSE 20250527 10:57:18.142000 1 1335 XCSE 20250527 10:57:18.143000 16 1335 XCSE 20250527 10:57:18.143000 33 1340 XCSE 20250527 11:15:16.161000 4 1339 XCSE 20250527 11:15:16.191000 21 1339 XCSE 20250527 11:15:16.193000 2 1339 XCSE 20250527 11:15:16.195000 2 1338 XCSE 20250527 11:22:13.107000 15 1338 XCSE 20250527 11:22:13.107000 9 1337 XCSE 20250527 11:22:41.488000 9 1336 XCSE 20250527 11:23:23.132000 8 1336 XCSE 20250527 11:23:23.132000 17 1335 XCSE 20250527 11:38:30.778000 8 1335 XCSE 20250527 11:38:30.778000 26 1334 XCSE 20250527 11:38:32.128000 4 1333 XCSE 20250527 11:40:40.221000 9 1333 XCSE 20250527 11:58:54.203000 8 1333 XCSE 20250527 11:58:54.203000 9 1333 XCSE 20250527 11:58:54.203000 25 1332 XCSE 20250527 12:02:01.237000 17 1333 XCSE 20250527 12:19:48.712000 18 1333 XCSE 20250527 12:33:45.167000 8 1333 XCSE 20250527 12:33:45.167000 9 1333 XCSE 20250527 12:33:45.167000 8 1333 XCSE 20250527 12:33:45.167000 35 1335 XCSE 20250527 12:49:56.101000 52 1334 XCSE 20250527 12:53:00.090000 33 1334 XCSE 20250527 12:56:43.161000 16 1333 XCSE 20250527 13:05:09.961000 1 1333 XCSE 20250527 13:05:09.961000 8 1333 XCSE 20250527 13:05:09.961000 8 1333 XCSE 20250527 13:05:09.961000 26 1333 XCSE 20250527 13:07:13.760000 9 1332 XCSE 20250527 13:07:46.837000 300 1332 XCSE 20250527 13:08:57.071805 17 1332 XCSE 20250527 13:28:01.216000 8 1332 XCSE 20250527 13:28:01.216000 8 1332 XCSE 20250527 13:28:01.216000 8 1332 XCSE 20250527 13:28:01.216000 8 1332 XCSE 20250527 13:28:01.216000 8 1332 XCSE 20250527 13:28:01.216000 9 1331 XCSE 20250527 14:16:16.698000 8 1331 XCSE 20250527 14:16:16.698000 8 1331 XCSE 20250527 14:16:16.698000 8 1331 XCSE 20250527 14:16:16.698000 8 1331 XCSE 20250527 14:16:16.698000 9 1331 XCSE 20250527 14:16:16.698000 2 1331 XCSE 20250527 14:16:16.698000 6 1331 XCSE 20250527 14:16:16.713000 8 1331 XCSE 20250527 14:16:16.713000 11 1331 XCSE 20250527 14:16:16.713000 17 1334 XCSE 20250527 14:58:34.095000 9 1334 XCSE 20250527 14:58:34.095000 8 1334 XCSE 20250527 14:58:34.095000 25 1339 XCSE 20250527 15:19:36.166000 9 1339 XCSE 20250527 15:20:18.091000 9 1339 XCSE 20250527 15:23:49.457000 2 1339 XCSE 20250527 15:25:37.813000 15 1339 XCSE 20250527 15:25:37.813000 3 1339 XCSE 20250527 15:25:37.813000 9 1337 XCSE 20250527 15:28:01.234000 8 1337 XCSE 20250527 15:28:01.234000 17 1336 XCSE 20250527 15:28:46.101000 8 1336 XCSE 20250527 15:28:46.101000 17 1336 XCSE 20250527 15:33:17.684000 7 1336 XCSE 20250527 15:33:17.684000 1 1336 XCSE 20250527 15:33:17.684000 18 1335 XCSE 20250527 15:47:08.165000 9 1335 XCSE 20250527 15:47:08.165000 8 1335 XCSE 20250527 15:47:08.165000 9 1335 XCSE 20250527 15:47:08.165000 24 1335 XCSE 20250527 15:52:37.481000 1 1335 XCSE 20250527 15:52:37.481000 26 1334 XCSE 20250527 15:54:10.798000 5 1333 XCSE 20250527 15:54:39.887000 13 1333 XCSE 20250527 15:54:39.898000 5 1333 XCSE 20250527 15:54:39.898000 18 1333 XCSE 20250527 15:58:36.114000 9 1333 XCSE 20250527 15:58:36.114000 17 1335 XCSE 20250527 16:05:57.459000 8 1335 XCSE 20250527 16:05:57.459000 8 1335 XCSE 20250527 16:05:57.459000 17 1334 XCSE 20250527 16:09:04.458000 9 1334 XCSE 20250527 16:09:04.458000 1 1336 XCSE 20250527 16:23:37.260000 66 1336 XCSE 20250527 16:27:18.578122 425 1336 XCSE 20250527 16:27:18.578142 8 1341 XCSE 20250528 9:01:15.660000 8 1341 XCSE 20250528 9:01:15.660000 25 1338 XCSE 20250528 9:09:22.793000 26 1337 XCSE 20250528 9:09:22.810000 17 1337 XCSE 20250528 9:26:05.352000 17 1336 XCSE 20250528 9:34:42.105000 18 1334 XCSE 20250528 9:44:21.103000 17 1336 XCSE 20250528 9:51:28.994000 17 1334 XCSE 20250528 9:55:23.938000 18 1338 XCSE 20250528 10:02:07.372000 13 1338 XCSE 20250528 10:05:34.903000 13 1338 XCSE 20250528 10:05:34.912000 18 1337 XCSE 20250528 10:07:36.100000 17 1335 XCSE 20250528 10:09:56.172000 1 1338 XCSE 20250528 10:14:15.888000 9 1337 XCSE 20250528 10:17:12.440000 8 1337 XCSE 20250528 10:17:12.440000 9 1337 XCSE 20250528 10:30:19.198000 8 1337 XCSE 20250528 10:30:19.198000 9 1337 XCSE 20250528 10:31:22.045000 9 1336 XCSE 20250528 10:42:34.107000 17 1337 XCSE 20250528 10:51:20.438000 9 1335 XCSE 20250528 10:52:16.363000 8 1335 XCSE 20250528 10:52:16.363000 9 1333 XCSE 20250528 10:54:43.095000 3 1333 XCSE 20250528 11:03:24.015000 6 1333 XCSE 20250528 11:03:52.592000 3 1333 XCSE 20250528 11:03:52.592000 9 1333 XCSE 20250528 11:04:15.099000 4 1336 XCSE 20250528 11:06:35.598000 33 1336 XCSE 20250528 11:06:35.598000 15 1336 XCSE 20250528 11:06:35.605000 30 1336 XCSE 20250528 11:06:35.605000 9 1334 XCSE 20250528 11:08:13.102000 17 1335 XCSE 20250528 11:24:51.615000 9 1334 XCSE 20250528 11:27:08.664000 8 1334 XCSE 20250528 11:27:08.664000 18 1334 XCSE 20250528 11:27:08.668000 12 1335 XCSE 20250528 11:27:26.179000 7 1335 XCSE 20250528 11:27:26.179000 7 1335 XCSE 20250528 11:27:39.097000 7 1335 XCSE 20250528 11:27:42.665000 3 1334 XCSE 20250528 11:33:34.456000 9 1335 XCSE 20250528 11:41:40.094000 9 1334 XCSE 20250528 11:47:20.097000 17 1337 XCSE 20250528 11:55:31.049000 7 1337 XCSE 20250528 11:55:31.049000 17 1337 XCSE 20250528 11:55:31.053000 7 1337 XCSE 20250528 11:55:31.053000 17 1337 XCSE 20250528 11:55:31.057000 7 1337 XCSE 20250528 11:55:31.057000 7 1337 XCSE 20250528 11:55:31.078000 1 1337 XCSE 20250528 11:55:31.127000 18 1335 XCSE 20250528 11:57:16.097000 26 1335 XCSE 20250528 12:17:31.097000 27 1338 XCSE 20250528 12:18:47.068000 49 1338 XCSE 20250528 12:18:47.068000 17 1336 XCSE 20250528 12:19:44.796000 9 1337 XCSE 20250528 12:42:15.442000 9 1337 XCSE 20250528 12:43:47.616000 8 1337 XCSE 20250528 12:43:47.641000 9 1336 XCSE 20250528 12:47:07.098000 4 1336 XCSE 20250528 12:47:07.105000 4 1335 XCSE 20250528 12:50:54.511000 2 1336 XCSE 20250528 12:53:52.094000 3 1336 XCSE 20250528 12:53:52.094000 1 1336 XCSE 20250528 12:53:52.094000 1 1336 XCSE 20250528 12:57:03.525000 2 1336 XCSE 20250528 12:57:03.525000 1 1336 XCSE 20250528 12:57:07.114000 1 1336 XCSE 20250528 12:57:07.114000 4 1336 XCSE 20250528 12:57:32.058000 3 1336 XCSE 20250528 12:58:58.511000 1 1336 XCSE 20250528 12:58:58.511000 3 1335 XCSE 20250528 13:01:01.155000 6 1335 XCSE 20250528 13:01:01.161000 3 1335 XCSE 20250528 13:01:01.161000 9 1334 XCSE 20250528 13:05:19.088000 8 1334 XCSE 20250528 13:05:19.088000 8 1334 XCSE 20250528 13:05:19.088000 25 1333 XCSE 20250528 13:05:26.936000 18 1333 XCSE 20250528 13:05:26.938000 8 1333 XCSE 20250528 13:05:26.939000 1 1333 XCSE 20250528 13:05:26.940000 8 1332 XCSE 20250528 13:09:04.118000 19 1332 XCSE 20250528 13:09:04.118000 5 1332 XCSE 20250528 13:17:41.310000 20 1332 XCSE 20250528 13:20:10.103000 5 1332 XCSE 20250528 13:20:10.103000 9 1332 XCSE 20250528 13:20:10.103000 8 1332 XCSE 20250528 13:20:10.103000 3 1334 XCSE 20250528 13:34:44.054000 11 1334 XCSE 20250528 13:34:44.054000 3 1334 XCSE 20250528 13:34:44.054000 2 1334 XCSE 20250528 13:34:46.057000 4 1334 XCSE 20250528 13:34:46.057000 4 1334 XCSE 20250528 13:34:46.057000 5 1336 XCSE 20250528 13:56:11.053000 5 1336 XCSE 20250528 14:07:30.052000 7 1334 XCSE 20250528 14:08:04.194000 2 1334 XCSE 20250528 14:08:04.194000 9 1333 XCSE 20250528 14:17:35.637000 8 1333 XCSE 20250528 14:17:35.637000 17 1332 XCSE 20250528 14:21:26.103000 9 1332 XCSE 20250528 14:21:26.103000 17 1331 XCSE 20250528 14:22:41.515000 34 1330 XCSE 20250528 14:22:41.555000 8 1331 XCSE 20250528 14:25:57.708000 8 1335 XCSE 20250528 14:30:30.146000 12 1335 XCSE 20250528 14:31:24.191000 12 1335 XCSE 20250528 14:31:24.212000 12 1335 XCSE 20250528 14:31:24.215000 12 1335 XCSE 20250528 14:31:24.218000 16 1336 XCSE 20250528 14:35:50.715000 16 1336 XCSE 20250528 14:35:50.726000 17 1336 XCSE 20250528 14:43:57.231000 8 1336 XCSE 20250528 14:43:57.231000 17 1335 XCSE 20250528 14:48:24.925000 8 1335 XCSE 20250528 14:48:24.925000 20 1336 XCSE 20250528 14:48:26.430000 27 1334 XCSE 20250528 14:49:13.104000 17 1333 XCSE 20250528 14:50:15.403000 7 1336 XCSE 20250528 14:58:03.146000 20 1336 XCSE 20250528 14:58:03.146000 9 1336 XCSE 20250528 14:59:23.786000 17 1335 XCSE 20250528 15:06:18.203000 8 1335 XCSE 20250528 15:06:18.203000 17 1334 XCSE 20250528 15:18:08.523000 17 1335 XCSE 20250528 15:20:51.720000 65 1335 XCSE 20250528 15:21:33.485000 16 1334 XCSE 20250528 15:21:47.045000 9 1333 XCSE 20250528 15:33:28.099000 17 1333 XCSE 20250528 15:43:12.003000 17 1333 XCSE 20250528 15:43:12.007000 17 1332 XCSE 20250528 15:45:42.517000 9 1334 XCSE 20250528 15:52:23.645000 9 1334 XCSE 20250528 15:52:23.646000 33 1334 XCSE 20250528 15:52:23.666000 13 1334 XCSE 20250528 15:52:26.670000 18 1333 XCSE 20250528 15:52:43.194000 70 1333 XCSE 20250528 15:52:43.195000 6 1333 XCSE 20250528 15:52:43.215000 16 1333 XCSE 20250528 15:52:43.222000 6 1334 XCSE 20250528 15:53:03.945000 18 1334 XCSE 20250528 15:53:23.806000 17 1332 XCSE 20250528 15:54:04.101000 8 1332 XCSE 20250528 15:54:04.101000 9 1331 XCSE 20250528 15:54:21.923000 18 1331 XCSE 20250528 15:54:21.923000 11 1333 XCSE 20250528 15:55:24.257000 7 1333 XCSE 20250528 16:12:24.786556 36 1333 XCSE 20250528 16:14:27.493601 85 1333 XCSE 20250528 16:14:27.493641 83 1333 XCSE 20250528 16:14:27.493661 454 1333 XCSE 20250528 16:14:27.496604 200 1330 XCSE 20250528 16:25:49.253567

