Offentliggørelse af prospekt, Investeringsforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres prospekt for I&T-afdelingerne i Investeringsforeningen Wealth Invest.

Prospektet er opdateret som følge af, at der er foretaget ændringer i de prækontraktuelle bæredygtighedsoplysninger for I&T Globale Aktier ESG Select og I&T Nordiske Aktier Large Cap.

Prospektet er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via Foreningens hjemmeside.



For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.





