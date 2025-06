Les Métallos saluent l'engagement du gouvernement fédéral à utiliser l'acier et l'aluminium canadiens dans les projets nationaux d'infrastructure et de défense

TORONTO, 02 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le directeur national du Syndicat des Métallos, Marty Warren, a fait la déclaration suivante :

« Le Syndicat des Métallos salue la décision du gouvernement fédéral d'exiger l'utilisation d'acier et d'aluminium canadiens dans les projets nationaux d'infrastructure et de défense.

Il s'agit d'une demande que les Métallos défendent depuis de nombreuses années. Nous sommes heureux d'apprendre que le gouvernement est prêt à placer les travailleuses et travailleurs canadiens et les emplois au cœur des dépenses d'infrastructure et de défense. Cela profitera à nos membres, à nos collectivités et à notre économie.

Les Métallos ont toujours réclamé des politiques vigoureuses d’approvisionnement au Canada, afin de protéger les bons emplois et de reconstruire les chaînes d'approvisionnement nationales, en particulier face à une guerre commerciale qui ne cesse de s'aggraver et à une concurrence étrangère déloyale.

Nous examinerons les détails de près pour nous assurer que cette politique tient ses promesses. Cela signifie des règles claires et applicables qui donnent la priorité aux matériaux fabriqués au Canada, à commencer par l'acier et l'aluminium, mais aussi le bois, les minéraux critiques et d'autres secteurs clés. Cette politique doit être le début d'une stratégie industrielle plus large qui soutient l'emploi et la production au Canada.

Alors que nos secteurs de l'acier et de l'aluminium sont frappés par des tarifs américains massifs, c'est le genre de leadership que nous demandions et que la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, a livré.

Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement fédéral pour faire de cette initiative un succès. Par ailleurs, nous continuerons à réclamer une application plus stricte des règles commerciales, des mesures antidumping, une réforme en profondeur de l'Assurance-emploi et la mise en place d'un programme de subventions salariales pour soutenir les travailleuses et les travailleurs touchés par cette guerre commerciale.

Le Canada dispose des outils nécessaires pour défendre et développer les emplois de qualité; Il suffit d'avoir la volonté de les utiliser. Cette nouvelle pourrait marquer un tournant et nous espérons qu'il ne s'agit que d'un début. »

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.