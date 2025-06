Quadient accélère dans l’automatisation digitale des processus financiers de recouvrement, de paiement et d’achat en Europe avec l’acquisition de Serensia

Serensia est une plateforme française de facturation électronique de premier plan, immatriculée Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) par l’État

Cette acquisition dote Quadient d’une technologie de facturation électronique avec des capacités PDP avancées et d’un accès certifié au réseau européen Peppol (Pan-European Public Procurement Online)

À l’approche de l’entrée en vigueur des réglementations obligatoires, Quadient renforce encore davantage sa position sur le marché européen de la conformité numérique avec une solution complète et intégrée pour les directions financières





Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce l’acquisition de Serensia, entreprise française comptant parmi les principales plateformes de facturation électronique immatriculées PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire) par le gouvernement français. Cette acquisition stratégique renforce la position de Quadient dans le domaine de la conformité numérique et sa capacité à accompagner à la fois ses 150,000 clients européens ainsi que les plus de 8 millions d’entreprises impactées en France par l’obligation de passage à la facturation électronique.

Robuste, évolutive, modulaire et pilotée par API, la technologie de Serensia offre à Quadient une autonomie opérationnelle en tant que plateforme de facturation électronique indépendante et certifiée. Grâce à son architecture certifiée Peppol, la plateforme s’intègre facilement aux solutions d’automatisation digitale de Quadient ainsi qu’aux systèmes tiers, permettant une mise en conformité immédiate avec les échéances réglementaires en Belgique, en France et en Allemagne, ainsi qu’avec la future réglementation ViDA (TVA à l’ère du numérique).

En disposant désormais de son propre point d’accès Peppol, passerelle sécurisée pour l’échange de documents, Quadient est en mesure de proposer une solution de facturation électronique conforme, complète et clés en mains aux millions d’entreprises européennes qui devront se mettre en conformité avec les nouvelles obligations réglementaires.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, déclare : « Cette acquisition marque une étape stratégique dans notre ambition de devenir un leader de l’automatisation digitale des processus financiers de recouvrement, de paiement et d’achat en Europe. L’intégration de la plateforme certifiée de Serensia à notre portefeuille de solutions d’automatisation des processus renforce notre capacité à accompagner nos plus de 150 000 clients européens, des grandes entreprises aux PME, dans leur préparation aux nouvelles réglementations prévues dès l’année prochaine. Serensia apporte une expertise reconnue, une plateforme éprouvée traitant des centaines de millions de factures chaque année, ainsi qu’une équipe talentueuse. Cela accélère notre mise sur le marché et renforce notre capacité à fournir des solutions de facturation conformes, évolutives et prêtes pour l’avenir ».

Serensia, qui emploie environ 40 collaborateurs, accompagne plus de 160 entreprises dans des secteurs clés tels que les services publics, la gestion immobilière et les télécommunications. Sa plateforme témoigne d’une grande maturité opérationnelle et d’une expertise sectorielle approfondie.

Finalisée le 2 juin 2025, cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie à long terme de Quadient, qui vise à proposer des solutions numériques fiables, complètes et intégrées, permettant aux organisations de s’adapter et de prospérer dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe.

