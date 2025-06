Communiqué de presse - SPIE acquiert Rovitech aux Pays-Bas

Cergy, le 2 juin 2025 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce l’acquisition de Rovitech, une entreprise néerlandaise spécialisée dans les services techniques en TIC, télécommunications et installations électriques. Cette acquisition renforcera l’expertise de SPIE dans les data centres et contribuera à l’élargissement de sa couverture nationale aux Pays-Bas.

Fondée en 2005 et basée à Houten, Rovitech est spécialiste des services techniques pour les data centres et les infrastructures de réseaux. Elle est active dans la conception, l’installation, la gestion et la maintenance 24h/24 et 7j/7 de data centres et de salles serveurs, pour lesquels elle installe également des systèmes de refroidissement, des dispositifs de protection contre les incendies et les intrusions, des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) et des systèmes d’alimentation électrique de secours. Elle est par ailleurs experte dans l’installation, la gestion et la maintenance des infrastructures de réseaux et d’émetteurs. Elle possède enfin une solide expertise dans les installations électriques et les systèmes d’antennes distribuées (DAS).

Forte de cette large palette d’expertises, Rovitech fournit des solutions de bout-en-bout fiables et innovantes pour des environnements critiques. Rovitech compte 25 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros en 2024.

Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de SPIE et dans son ambition de renforcer davantage sa présence aux Pays-Bas, notamment en tant que spécialiste des data centres. L’expertise de Rovitech dans le support 24h/24 des data centres est hautement complémentaire de celle de la division Data Centres actuelle de SPIE Nederland. Les deux entités combineront leur savoir-faire en informatique éco-efficiente pour favoriser le développement de solutions plus durables pour les data centres. Cette opération permettra également à SPIE d’élargir son offre de services dans les régions centrales et orientales des Pays-Bas, renforçant ainsi sa présence locale.

Raymond Jacobs, directeur de la division ICT Services & Specials de SPIE, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir les experts de Rovitech au sein de notre division Data Centres. En conjuguant nos forces, nous améliorerons à la fois l’étendue et l’agilité de nos services. La durabilité et l’innovation sont des priorités majeures sur le marché des data centres, et nous allons unir nos expertises pour accélérer les avancées dans ces domaines, au bénéfice de nos clients. »

Rob Nagtegaal, co-propriétaire actuel de Rovitech, a ajouté : « Pour nous, il s’agit d’une avancée importante. En alliant notre savoir-faire et notre expérience à la solidité et à l’expertise de SPIE, nous pourrons faire plus pour nos clients et nos collaborateurs. Nous continuons à faire ce en quoi nous excellons, tout en bénéficiant de nouvelles opportunités pour innover, croître et construire ensemble le futur numérique. »

