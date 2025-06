Communiqué de presse Canet-en-Roussillon, le 2 juin 2025 à 18h

RESULTATS SEMESTRIELS 2024/2025

Un modèle économique solide dans un contexte décroissant

Accélérer les investissements à contre cycle

Confirmation de la feuille de route

Résultat Opérationnel Courant 8,2 17,0 Résultat opérationnel 8,2 16,8 Résultat financier 0,2 1,8 Charge ou produit d’impôt - 2,8 - 5,2 Résultat Net de l’ensemble consolidé 5,6 13,4 Résultat Net part du Groupe 6,8 13,5 Capitaux propres part du Groupe 93,2 82,2

Après avoir su différer les effets du ralentissement de marché depuis début 2023, grâce à la gestion de son carnet de commandes dans les années exceptionnelles post-COVID, CATANA GROUP enregistre fort logiquement sur cet exercice un réajustement de son activité et de ses performances financières qui restent somme toute solides. Si les perspectives court terme sont difficiles à appréhender, le Groupe dispose d’un cap long terme clair dont les ingrédients se mettent progressivement en place.

Forte régulation du marché

Après des années post-COVID particulièrement dynamiques, le marché nautique connaît depuis début 2023 une désamorce de son taux de commandes à la fois par un mécanisme normal de régulation du marché mais aussi par les conséquences de la forte inflation du prix des bateaux entre 2021 et 2023.

En effet, face à l’hyper inflation post-COVID, et dans un contexte où la demande était nettement supérieure aux capacités industrielles des chantiers, le secteur n’avait procédé à aucun compromis sur les marges et ainsi procédé à une répercussion systématique de l’inflation des matières sur les prix de vente des bateaux, engendrant une hausse de ces derniers de 30 à 40% entre 2020 et 2023.

Dans un marché en net régulation depuis début 2023, ces hausses ont finalement eu raison d’une partie importante de la demande.

Fort d’une bonne gestion de ses années fastes avec la création d’un portefeuille de commandes long, tout en gardant des taux de croissance forts, le Groupe a réussi à différer sur cet exercice 2024/2025 les effets sur son activité de cette baisse de marché.

Sans surprise, CATANA GROUP enregistre ainsi sur ce premier semestre 2024/2025 un repli de 23% de son chiffre d’affaires.

Des résultats financiers réajustés, solides

Dans ce contexte de marché plus tendu, et afin de préserver au mieux ses volumes d’activité, CATANA GROUP a pris l’option dès l’été dernier de procéder à une baisse de ses prix de vente, anticipant également les baisses du coût de ses matières premières.

Cette politique tarifaire pragmatique explique la réduction du taux de marge sur cet exercice 2024/2025, n’ayant pas encore capté tous les fruits de la renégociation du prix de ses composants.

Face à cette baisse d’activité, les coûts de structure restent en proportion plus élevés qu’à l’accoutumée, CATANA GROUP étant engagé dans un vaste plan de refonte de ses organisations après des années d’hyper croissance et avant un plan stratégique décennal très ambitieux.

Enfin, le pôle nautique peut désormais compter sur sa nouvelle usine d’Aveiro au Portugal, quasiment achevée, et dans laquelle les effectifs fraîchement recrutés poursuivent leur apprentissage industriel.

Cette nouvelle aventure à la fois commerciale et industrielle engendre logiquement des pertes de lancement qui pèsent sur la rentabilité du Groupe à hauteur de 2,4 M€ sur ce mi-exercice avant la montée en puissance des volumes d’activité à partir de l’exercice prochain.

Dans ce contexte global, le Groupe enregistre un repli de la rentabilité opérationnelle qui reste cependant solide par rapport aux normes du secteur.

Le résultat opérationnel s’établit ainsi à 8,2 M€ et représente 10% du chiffre d’affaires.

Le résultat net part du groupe est de 6,8 M€ et représente 8,3% du chiffre d’affaires.

Des fondamentaux robustes dédiés au développement

La trésorerie enregistre sur ce premier semestre un effet « BFR saisonnier » lié au stockage de bateaux vendus en attente de livraison sur le second semestre.

Après une capacité d’autofinancement proche de 10 M€, le BFR agit ainsi négativement sur la trésorerie à hauteur de 16,2 M€, générant un flux net négatif de trésorerie lié aux activités opérationnelles de 6,2 M€.

Fortement engagé dans son plan de développement, le Groupe a investi sur ce premier semestre 8,4 M€, en grande partie autofinancé avant la mise en place de financements sur le second semestre.

Le flux lié aux opérations de financement ressort négatif de 5,6 M€, essentiellement constitué de remboursements d’emprunts.

Ainsi, après cette variation négative saisonnière du BFR (16,2 M€) et l’autofinancement de la majeure partie des investissements (8,4 M€), la variation de trésorerie de ce premier semestre ressort négative de 20,2 M€.

La trésorerie se fixe ainsi à 30 M€.

L’endettement financier est de 48,2 M€ dont 11 M€ de concessions (renouvellement de la concession du Port Pin Rolland à Saint-Mandrier et concession du terrain de la nouvelle usine portugaise) qui doivent techniquement se traiter en endettement financier dans les normes comptables IFRS.

Les fonds propres « part du Groupe » s’élèvent à 93,2 M€ de fonds propres, attestant de la solidité financière du Groupe.

Faire le dos rond sur le court terme…

Alors que les bonnes prises de commandes de l’automne semblaient confirmer que le marché avait probablement atteint son point le plus bas en 2023/2024, les positions de la nouvelle administration américaine depuis janvier 2025 ont pour l’heure balayé cette tendance.

Même si les conséquences éventuelles de la politique douanière américaine sur les ventes du secteur aux États-Unis demeurent un sujet, le climat général de crainte et d’incrédulité provoqué par les États-Unis reste le point le plus délicat.

Le changement de la politique américaine, confuse et agressive, tant sur le plan géopolitique qu’économique, a provoqué des doutes profonds sur le plan mondial.

Ne proposant que des biens de seconde nécessité, et donc totalement corrélé à la confiance des acteurs économiques, le secteur de la plaisance connaît actuellement une période d’attentisme prononcé, pour l’heure peu lisible étant précisé que les bateaux de petites et moyennes tailles sont beaucoup plus impactés que les grands bateaux.

Disposant d’une flexibilité importante, le Groupe ajuste actuellement ses productions au rythme des ventes en attendant une meilleure visibilité, probablement lors des prochains salons d’automne.

Habitué à ces fluctuations du marché nautique, CATANA GROUP fait parler son agilité et sa flexibilité tout en restant fidèle à sa ligne de conduite, refusant tout compromis sur la création de stock de produits finis, notamment dans les réseaux de distribution.

…et préparer le prochain rebond

Dans un secteur nautique habitué aux cycles très prononcés, CATANA GROUP dispose des fondamentaux financiers et de l’expérience pour appréhender la situation actuelle avec autant de prudence que d’ambition.

La complexité du moment ne change en rien la force structurelle du secteur des catamarans ni le potentiel encore considérable de ce marché.

Comme dans les précédentes difficultés du secteur nautique, la capacité à investir à contre cycle demeure la clé pour saisir au mieux le rebond qui arrivera inéluctablement.

Dans ce contexte, le Groupe est mobilisé sur tous les fronts et poursuit sans férir sa feuille de route sur les compartiments de marché les plus porteurs :

Conserver une position forte dans les catamarans à voile de loisirs ;

Étendre le positionnement du Groupe sur les unités de grandes tailles ;

Accroître le potentiel des catamarans à voile de grands voyages ;

Prendre une position forte sur le segment motonautique.

