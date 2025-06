BNP Paribas share buyback programme - Declaration of transactions in own shares from May 26, 2025 to May 30, 2025

PRESS RELEASE

Paris, 2 June 2025

In accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 596/2014 on Market Abuse and Article 3 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 through regulatory technical standards concerning the conditions applicable to buyback programs and stabilization measures, BNP Paribas informs the market of the following transactions in own shares:

Name of issuer Identification code of issuer (Legal Entity Identifier) Day of transaction Identification code of financial instrument Aggregated daily volume (in number of shares) Daily weighted average price of the purchased shares * Market (MIC Code) BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 26/05/2025 FR0000131104 39,050 77.0839 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 26/05/2025 FR0000131104 212,882 77.0836 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 26/05/2025 FR0000131104 44,409 77.0837 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 26/05/2025 FR0000131104 598,659 77.0783 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 27/05/2025 FR0000131104 39,781 77.6076 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 27/05/2025 FR0000131104 206,211 77.6062 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 27/05/2025 FR0000131104 43,673 77.6059 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 27/05/2025 FR0000131104 605,335 77.6162 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 28/05/2025 FR0000131104 39,206 77.1428 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 28/05/2025 FR0000131104 201,729 77.1209 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 28/05/2025 FR0000131104 42,964 77.1279 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 28/05/2025 FR0000131104 603,101 77.0850 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 29/05/2025 FR0000131104 31,911 77.1304 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 29/05/2025 FR0000131104 243,039 77.1412 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 29/05/2025 FR0000131104 34,633 77.1342 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 29/05/2025 FR0000131104 587,417 77.1558 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 30/05/2025 FR0000131104 31,280 77.2809 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 30/05/2025 FR0000131104 236,872 77.2800 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 30/05/2025 FR0000131104 34,668 77.2829 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 30/05/2025 FR0000131104 564,180 77.2721 XPAR * Four-digit rounding after the decimal TOTAL 4,441,000 77.2432

As of 30 May 2025 included, BNP Paribas purchased 8,988,000 millions of shares for a total consideration of EUR 695 million.

The description of the share buyback programme is available on BNP Paribas’s website:

https://invest.bnpparibas/en/search/reports/documents/regulated-information

