Vicat - Annulation de l’accord de financement du projet Lebec Net Zero par le Department of Energy des Etats-Unis

Annulation de l’accord de financement du projet Lebec Net Zero par le Department of Energy des Etats-Unis

Le Department of Energy des Etats-Unis (DOE), Office of Clean Energy Demonstration a notifié à la filiale américaine du Groupe Vicat, National Cement Company of California Inc., l’annulation de l’accord de financement du projet de Carbone Capture Storage - Lebec Net Zero conclu le 4 décembre 2024. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une annonce plus large concernant la résiliation de 24 accords de subvention émise par le DOE.

Cette annonce, qui intervient à la phase initiale du projet Lebec Net Zero, ne remet pas en cause les engagements du groupe Vicat en matière de décarbonation. Pour rappel, le Groupe s’est engagé à réduire ses émissions spécifiques directes d’ici 2030 à 497 kg de CO 2 net par tonne de ciment équivalent et à 430 kg de CO 2 net par tonne de ciment équivalent en Europe. Ces objectifs reposent sur les leviers conventionnels, tels que l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'utilisation de combustibles alternatifs et la réduction du facteur clinker, et n’intègrent pas le recours à des technologies disruptives comme la capture et le stockage du CO 2 .

Contacts

Relations Investisseurs

Pierre PEDROSA

Tél. +33 (0)6 73 25 98 06

pierre.pedrosa@vicat.fr Presse

Raphael Hinninger

Tél. +33 (0)7 61 74 86 52

raphael.hinninger@vicat.fr

À propos du groupe Vicat

Depuis 170 ans, VICAT est un acteur industriel de référence dans le domaine des matériaux de construction minéraux et biosourcés. Vicat est un groupe coté sur Euronext Paris (membre de l’indice SBF 120) et est majoritairement contrôlé par la famille fondatrice. Avec l’ambition d’atteindre la neutralité carbone sur sa chaîne de valeur d’ici à 2050, l'entreprise exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l’Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base. Présent dans 12 pays, développés et émergents, le groupe cimentier emploie près de 10 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 3 884 millions d’euros en 2024. Ancré dans les territoires, VICAT développe un modèle d’économie circulaire qui profite à tous et innove chaque jour pour réduire l’impact environnemental de la construction.

