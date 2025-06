Le Bal Rouge de la Fondation du CUSM amasse 2,106,445 $ pour l’innovation en santé au CUSM

MONTRÉAL, 03 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Bal Rouge, l’événement phare de la Fondation du CUSM, a réuni les leaders les plus passionnés du monde des affaires, de la philanthropie et de la santé pour célébrer une décennie d’innovation au site Glen du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) – et lancer la prochaine. Cette soirée inoubliable, qui se tenait à La Nesra, la nouvelle salle de réception de Griffintown, a permis d’amasser 2,106,445 $ pour soutenir les avancées médicales de l’un des centres hospitaliers universitaires les plus innovants en Amérique du Nord.

« Ce soir, nous célébrons dix ans d’impact au site Glen et plus de 130 ans d’innovation, et grâce à notre extraordinaire communauté de donateurs et à nos coprésident(e)s dévoué(e)s, nous investissons dans les prochaines décennies de découvertes qui sauveront des vies partout au Québec. Votre générosité est bien plus qu’un don – c’est un catalyseur pour l’innovation médicale. Ce n'est que le début... »

– Marie-Hélène Laramée, présidente-directrice générale de la Fondation du CUSM

De la bio-impression de tissus pulmonaires aux essais de traitements contre le cancer sur des tumeurs cultivées en laboratoire, le CUSM transforme la science-fiction en réalité, et ceci est rendu possible grâce au soutien de la Fondation du CUSM. Tous les fonds recueillis lors de l’édition 2025 du Bal Rouge iront où les besoins sont les plus criants. Qu’il s’agisse de recruter les meilleurs talents en médecine ou de révolutionner les soins pour la principale cause de mortalité au pays : les maladies cardiovasculaires.

Créé en 2016, le Bal Rouge de la Fondation du CUSM en était cette année à sa 8e édition. Les invité(e)s ont pu déguster de savoureux canapés, des cocktails raffinés et un repas gastronomique signé par le chef de renom Armando Arruda.

Le succès de cette soirée repose sur le leadership de nos coprésident(e)s : Stéphanie Vaillancourt, présidente, Canada, d’AtkinsRéalis; Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins; et Anie Rouleau, fondatrice et PDG de The Unscented Company.

« C’est un honneur de célébrer l’anniversaire du site Glen du CUSM, un établissement où la science, la compassion et la technologie s’unissent pour créer un des meilleurs environnements hospitaliers au monde. C’est une cause qui touche chaque Québécoise et Québécois. Et l’extraordinaire réussite de cette soirée est le reflet de la force indéniable de notre communauté. »

– Stéphanie Vaillancourt, présidente, Canada, d’AtkinsRéalis

« Chez Desjardins, nous croyons fermement qu’investir dans l’innovation, c’est investir dans les patientes et les patients ainsi que leurs familles, et dans un avenir en meilleure santé pour tous. C’est très inspirant de voir la communauté se mobiliser pour appuyer le travail transformateur du CUSM. Je suis convaincu que les fonds amassés ce soir permettront d’amorcer le prochain chapitre de l’innovation médicale et de positionner le Québec comme chef de file mondial dans ce domaine. »

– Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

« Le site Glen est l’endroit où l’impossible devient possible. Je suis profondément touchée de participer à un événement qui célèbre ce que nous avons accompli et qui sert de moteur pour la suite. Il s’agit d’un moment important pour les Québécoises et les Québécois qui sont venu(e)s ici ce soir et qui participent activement à bâtir un avenir en santé, et un système hospitalier plus écologique pour tous. »

– Anie Rouleau, fondatrice et PDG de The Unscented Company

Chaque dollar amassé lors du Bal Rouge finance le progrès dans tous les domaines de soins, allant de l’achat d’équipements de pointe à l’octroi de prestigieuses bourses de recherche. Ces investissements permettent aux esprits les plus brillants du CUSM de développer de nouveaux traitements, de tester des technologies qui sauvent des vies et d’améliorer la santé des patient(e)s – ici et partout dans le monde.

« Il y a dix ans, nous avons construit le site Glen du CUSM afin de multiplier les opportunités qui nous permettraient de transformer les soins aux patients, la recherche et l’enseignement. Le Bal Rouge organisé cette année sert de catalyseur pour la prochaine décennie placée sous le signe de l’excellence et de l’innovation dans les soins de santé. Pour le CUSM, ce qui est possible aujourd’hui est un appel à l'action pour repousser les limites de la connaissance, encourager les meilleures pratiques et donner de nouveaux espoirs dans la prise en charge des maladies complexes et rares. À la Fondation du CUSM, à nos partenaires dévoués et à notre généreuse communauté de donateurs – merci de nous donner les moyens d’agir. »

– Dre Lucie Opatrny, présidente-directrice générale du CUSM

Depuis sa création en 2016, le Bal Rouge de la Fondation du CUSM a recueilli plus de 10,856,445 $ pour faire progresser la recherche innovante et les soins aux patient(e)s au CUSM, ce qui permet à nos experts en santé de trouver les traitements de demain.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) amasse des fonds pour soutenir l’excellence des soins aux patients, de la recherche et de l’enseignement au sein du CUSM, l’un des meilleurs hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne Oser rêver vise à transformer des vies et la médecine en recueillant des millions de dollars pour résoudre les plus grands défis de santé de notre époque : les maladies infectieuses, le cancer, les maladies cardiovasculaires, les cancers féminins silencieux (ovaires et endomètre), la formation des meilleurs professionnels de la santé au pays, et bien plus. Nous mobilisons toute notre communauté pour relever les plus grands défis du monde en santé. https://fondationcusm.com

