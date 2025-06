Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mardi 3 juin 2025 – 17h45

ARGAN démarre le chantier d’un nouvel entrepôt Aut0nom® pour NORTENE HOME DEPOT

Seulement quelques semaines après l’annonce de la signature d’un nouveau BEFA, les engins de terrassement ont déjà débuté leur ballet sur la ZAC Ouest Park de Louailles (72). La future plateforme de 18 000 m² accueillera, dès la fin de l’année, les équipes de NORTENE HOME DEPOT, spécialiste du jardin et de l’aménagement extérieur.

Phase de Terrassement

Source Tech&Dev

NORTENE HOME DEPOT, un futur locataire en plein développement

NORTENE HOME DEPOT, futur locataire du site de Louailles, est une enseigne leader dans le secteur du jardinage et du bricolage avec plus de 50 ans d’expérience. Fabricant et distributeur, NORTENE appartient au groupe CATRAL, lui-même présent en Europe par le biais de ses 6 filiales. Elle diffuse ses produits dans les magasins de bricolage, les jardineries, les coopératives agricoles, les quincailleries, ainsi qu’en ligne. En tout, ce sont 4 000 points de vente qui distribuent les produits NORTENE en France.

A mi-chemin entre Angers et Le Mans, en bordure d’autoroute A11, le site de Louailles est particulièrement bien placé pour accueillir les activités de NORTENE à une trentaine de kilomètres de son siège français.

ARGAN et NORTENE sont engagés dans le cadre d’un bail long terme de 12 années fermes, gage de confiance mutuelle et de pérennité du projet.

Un projet labellisé Aut0nom® , l’entrepôt carbone net zéro à l’usage

Comme pour l’ensemble des nouveaux développements menés par ARGAN, cette plateforme sera labellisée Aut0nom® .

Une centrale photovoltaïque développant une puissance de 300 kWc sera installée en toiture et couplée à des batteries de stockage d’une capacité de 200 KWh qui permettront de couvrir les besoins du site en matière d’éclairage et de chauffage. Le chauffage sera assuré par des pompes à chaleur électriques au rendement bien supérieur à celui des traditionnelles chaudières gaz et aux émissions CO 2 limitées. Finalement, l’ensemble des équipements Aut0nom® permettra de diviser par 10 les émissions CO 2 du site. Le solde sera compensé par un plan de reforestation mené à Cestas (33). Le site sera ainsi carbone neutre en phase d’exploitation.

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN précise : « ARGAN est ravie de pouvoir accompagner un nouveau client qui est leader sur son marché. Dès la fin de l’année, les équipes de NORTENE s’installeront dans un nouvel Aut0nom®, le 15e développé en moins de 3 ans. Ce projet mené dans un délai très court, nous le devons également à l’implication de l’ensemble de nos partenaires et notamment A26 Architectures, IDEC et la Communauté de Communes du Pays Sabolien ».

Olivier Morel, Directeur Général de NORTENE HOME DEPOT conclut : « Ce nouveau site va permettre d’accompagner notre croissance. Le label Aut0nom® répond à nos ambitions élevées du point de vue environnemental. Nous sommes heureux de pouvoir confier le développement de notre futur outil de travail à un spécialiste du clé-en-main locatif comme ARGAN qui a, à ce stade, déjà fait preuve d’une grande réactivité en démarrant le chantier en un temps record ».

Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2025

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2025 17 juillet : Résultats semestriels 2025

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025





Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

5 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2025

trimestre 2025 22 janvier : Résultats annuels 2025

26 mars : Assemblée Générale 2026





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés Au0nom® (carbone neutres à l’usage), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

Au 31 décembre 2024, ARGAN représente un patrimoine de 3,7 millions de m², avec une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 3,9 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de près de 205 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 31/12/2024).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15% des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





Francis Albertinelli – Directeur Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr







Marlène Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

Pièce jointe