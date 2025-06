WORLDLINE : Emission obligataire 500M€

CE DOCUMENT N’EST PAS DESTINE A ETRE COMMUNIQUE, PUBLIE OU DIFFUSE, AU CANADA, EN AFRIQUE DU SUD, EN AUSTRALIE, AU JAPON, AUX ETATS UNIS OU A UNE « U.S. PERSON » (TELLE QUE DEFINIE DANS LA « REGULATION S » EN VERTU DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIE) OU DANS UN QUELCONQUE PAYS DANS LEQUEL LA COMMUNICATION, PUBLICATION OU DIFFUSION DU PRESENT COMMUNIQUE EST ILLEGALE

Paris La Défense, le 3 juin 2025, Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiements, annonce aujourd’hui le succès d’une émission obligataire de 550 millions d’euros à 5 ans.

Worldline a placé avec succès une émission obligataire de 550 millions d’euros venant à échéance en juin 2030 et assortie d’un coupon de 5,50% par an. L’émission a suscité un vif intérêt et a été sursouscrite par une base d’investisseurs hautement diversifiée, confirmant la confiance du marché dans le modèle opérationnel de Worldline et dans la qualité de son profil de crédit.

Le produit net de cette émission sera utilisé par Worldline pour financer ses besoins généraux, et pour le refinancement éventuel, en tout ou partie, de son endettement existant, y compris les obligations convertibles/échangeables d’un montant nominal initial de 800 000 000€ à maturité au 30 juillet 2026. Le règlement-livraison devrait avoir lieu le 10 juin 2025 et les obligations seront cotées sur la Bourse de Luxembourg.

L’émission obligataire a été menée par JP Morgan SE, Natixis et ING Bank N.V en tant que « Global Coordinators and Joint Bookrunners » ainsi que par Barclays et Crédit Agricole-CIB en tant que « Active Joint Bookrunners ». Rothschild & Co est intervenu en tant que conseil financier.

Worldline est noté BBB- avec une perspective négative par S&P Global Ratings.

INFORMATIONS IMPORTANTES - AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres financiers aux États-Unis d'Amérique ou dans toute juridiction dans laquelle des restrictions sont applicables. Les titres ne seront pas et n’ont pas été enregistrés conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis d’Amérique en l’absence d’un tel enregistrement ou de l’application d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Il n’y aura pas d’offre au public des titres aux États-Unis d’Amérique. Le présent Communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (EU) 2017/1129, tel qu’amendé (le “Règlement Prospectus”). Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres en France ni à l’étranger. Les obligations font l’objet d’un placement privé en France auprès d’investisseurs qualifiés tels que définis à l’article 2(e) du Règlement Prospectus et conformément à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, et hors de France (à l'exception du Canada, de l'Afrique du Sud, de l'Australie, du Japon et des Etats-Unis). Aucune démarche ne sera entreprise par Worldline dans le cadre du présent placement en vue de permettre une offre au public (autrement qu’à des investisseurs qualifiés) en France ou à l’étranger. Au Royaume-Uni, le présent communiqué ne peut être diffusé qu’auprès d’investisseurs qualifiés tels que définis à l’article 2 du règlement (EU) 2017/1129 en ce qu’il fait partie du droit national du Royaume-Uni en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 dans les circonstances où la section 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000 ne s’applique pas. La diffusion du présent communiqué est interdite dans tous pays où cela pourrait constituer une violation de la législation applicable.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

5 juin 2025 Assemblée Générale 2025

30 juillet 2025 Résultats du S1 2025

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2024. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

RELATIONS INVESTISSEURS

Laurent Marie

E laurent.marie@worldline.com

Peter Farren

E peter.farren@worldline.com

COMMUNICATION

Sandrine van der Ghinst

E sandrine.vanderghinst@worldline.com

Hélène Carlander

E helene.carlander@worldline.com

