Snail Games 推出全新內容及全球社群活動，慶祝《ARK》系列十週年紀念

加利福尼亞州卡爾弗城, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的獨立互動數碼娛樂開發商與發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL)（下稱「Snail Games」或「公司」）滿懷自豪地宣佈，旗下旗艦作品兼長期成功基石《ARK: Survival Evolved》（下稱「ASE」）迎來十週年。 自 2015 年搶先體驗版面世以來，《ARK》已發展成我們心目中的全球知名系列，當中具有龐大玩家基礎、出眾商業表現，並在沙盒生存遊戲生態系統中長期佔有重要地位。

《ARK: Survival Evolved》累計安裝次數超過 9,210 萬次，Steam 總遊玩時數突破 37 億小時，至今仍是同類遊戲中最歷久不衰且廣受歡迎的生存遊戲之一。 ASE 曾創下 110 萬 Steam 單日活躍用戶 (DAU) 高峰，反映其在全球影響力深遠，而且得到忠實社群支持。

新世代重製版《ARK: Survival Ascended》（「ASA」）自 2023 年推出後延續傳奇，累計安裝次數達到 420 萬次，Steam 遊玩時數至今超過 2.75 億小時。 ASA 30.8 萬的 DAU 高峰，顯示這款採用 UE5 的遊戲已獲市場高度認可，日後將透過更多內容更新、效能優化及跨平台創新來推動增長。

2024 年 12 月，《ARK: Ultimate Mobile Edition》正式全球上線。 流動版本有效降低硬件門檻，將《ARK》系列的覆蓋範圍擴展至更廣泛的國際化移動端優先玩家受眾。 自發行以來，流動版於 iOS 及 Android 平台的下載量已突破 610 萬次。 隨著 2025 年後續多款優質擴充地圖規劃上線，Snail Games 將持續提升移動端體驗，強化在移動端平台上發展《ARK》系列的承諾。

IGN Live 2025

作為《ARK》十週年慶祝活動環節，Snail Games 將參與 6 月 6 日至 8 日舉行的 IGN Live 盛會。 現場將透過互動展區體驗及開發者專場活動，提供與粉絲直接交流的平台，並重點介紹《ARK》系列的新篇章《ARK: Aquatica》。 Snail 將在展區舉行獎池高達 1 萬美元的競賽活動，歡迎蒞臨了解詳情！

即將推出的內容更新

為慶祝十週年紀念里程碑，Snail Games 將推出一系列跨平台內容更新及社群活動：

《ARK: Survival Ascended》週年紀念活動 – 預定於 6 月 2 日至 12 日展開；包括雞蛋孵化器、生日套裝造型、驚喜蛋糕道具、全新活動造型、表情動作及其他週年紀念遊戲內容。

– 預定於 6 月 2 日至 12 日展開；包括雞蛋孵化器、生日套裝造型、驚喜蛋糕道具、全新活動造型、表情動作及其他週年紀念遊戲內容。 《ASA: Astraeos Update》 - 《Astraeos》首波大型更新推出涵蓋雪原、溫帶紅杉林、山谷、森林及冰川洞穴等多重生態區的全新遼闊島嶼 Lemnokis，首組雙人迷你頭目 Kalydonios 和 Erymanthian（兩隻能夠操控火焰及毒氣的巨型野豬），以及資源充沛的全新深海區域和神秘海洋地帶 The Maelstrom。

- 《Astraeos》首波大型更新推出涵蓋雪原、溫帶紅杉林、山谷、森林及冰川洞穴等多重生態區的全新遼闊島嶼 Lemnokis，首組雙人迷你頭目 Kalydonios 和 Erymanthian（兩隻能夠操控火焰及毒氣的巨型野豬），以及資源充沛的全新深海區域和神秘海洋地帶 The Maelstrom。 《ARK: Ultimate Mobile Edition》 -《Genesis Part 1》將於 6 月 3 日登陸移動端平台。

-《Genesis Part 1》將於 6 月 3 日登陸移動端平台。 《ARK: Lost Colony》 2025 年 6 月 18 日開放預購 - 這款完整版正典擴充包將透過巨型危險都市、全新生物、道具、建築、特殊馴服生物、進階建造系統、獨特裝備、角色能力，以及串聯《ARK: Extinction》、《ARK: Genesis》與《ARK 2》的劇情，延續《ARK》傳奇。

2025 年 6 月 18 日開放預購 - 這款完整版正典擴充包將透過巨型危險都市、全新生物、道具、建築、特殊馴服生物、進階建造系統、獨特裝備、角色能力，以及串聯《ARK: Extinction》、《ARK: Genesis》與《ARK 2》的劇情，延續《ARK》傳奇。 《ARK: Ragnorak》 - 玩家最愛的遠古神獸戰場將於 6 月 18 日以《ARK Survival: Ascended》重製版姿態再度覺醒。

- 玩家最愛的遠古神獸戰場將於 6 月 18 日以《ARK Survival: Ascended》重製版姿態再度覺醒。 《ARK: Aquatica DLC》 - Luminati Suns 單曲《On My Way》為這款水底樂園 DLC 定調。

立即在 Steam 收聽《On My Way》！

收看 Luminati Suns《On My Way》幕後花絮影片

有關創作者合作機會，請聯絡 creatordirect@noiz.gg。

關於 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球領先的獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數碼娛樂，擁有一流的優質遊戲系列產品，設計可在各種平台上使用，包括遊戲機、PC 和流動裝置。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://snail.com/。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含前瞻性陳述。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以透過使用前瞻性詞語來識別，例如「預期」、「相信」、「可以」、「預期」、「應該」、「計劃」、「打算」、「可能」、「預測」、「繼續」、「估計」和「潛力」，或這些術語的否定形式或其他類似表達。 本新聞稿多處包含前瞻性聲明，包括但不限於公司為慶祝和紀念旗下旗艦作品兼長期成功基石《ARK: Survival Evolved》十週年所規劃的相關活動（包括擬定參與 2025 年 6 月 6 日至 8 日 IGN Live 展會）。 您應仔細考慮公司在截至 2024 年 12 月 31 日財政年度 10-K 表格的年報中「風險因素」部分所描述的風險和不確定性。該報告於 2025 年 3 月 26 日向 SEC 提交，還包括公司不時向 SEC 提交的其他文件，例如公司的 10-Q 表格。 公司不承擔或接受任何公開發布前瞻性陳述的更新或修訂的義務，以反映其預期的任何變化或任何此類聲陳述所基於的事件、條件或情況的變化。

投資者聯絡人：

John Yi 和 Steven Shinmachi

Gateway Group, Inc.

949-574-3860

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