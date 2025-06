Des institutions mondiales de renom et IBA lancent la Proton Therapy Academy pour élaborer l'avenir des soins contre le cancer

Nouvelle initiative mondiale de formation présentée lors de la conférence annuelle PTCOG 2025

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 4 juin 2025 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial des technologies d’accélération de particules et principal fournisseur de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui le lancement de la Proton Therapy Academy, une nouvelle initiative de formation et d’éducation développée en partenariat avec des institutions de premier plan dans le domaine de la protonthérapie. Cette plateforme a été présentée lors de la conférence annuelle du PTCOG (Particle Therapy Co-Operative Group) 2025, à Buenos Aires en Argentine. Visitez www.protontherapy-academy.com pour plus d'informations.

Alors que la demande mondiale en protonthérapie ne cesse de croître, le besoin de formations diverses en la matière augmente également. Avec l'émergence de nombreux nouveaux centres dans le monde, la Proton Therapy Academy répond à un besoin critique d’apprentissage et d’enseignement au sein de la communauté des professionnels de la santé. Avec moins de 1 % des patients en oncologie radiothérapeutique bénéficiant d’un traitement par protonthérapie1 au niveau mondial, alors qu’un consensus estime que la proportion devrait être d’environ 15 %2, l'éducation est un élément clé pour élargir l’accès à cette modalité de traitement.

La Proton Therapy Academy promeut et donne accès à des programmes complets de haut niveau aux personnes actives dans les domaines de l’oncologie et de la radiothérapie. En permettant aux professionnels de la santé d’accéder aux connaissances et compétences nécessaires pour tirer pleinement parti de cette technologie de pointe, l’initiative vise à ce que les traitements de protonthérapie soient administrés avec la meilleure qualité possible. Elle entend également contribuer à combler l'écart entre la proportion actuelle et potentielle d’utilisation de la protonthérapie.

Ce nouvel outil en ligne servira de point d’accès à divers contenus tels que des conférences, un agenda des événements et autres ressources de formation proposées par des institutions de premier plan dans le domaine de la protonthérapie. A son lancement, la plateforme propose déjà plus de 135 vidéos d'experts en protonthérapie.

Le Professeur Marco Durante, Directeur du Département de Biophysique au Centre Helmholtz pour la recherche sur les ions lourds et Président du PTCOG, explique : « La Proton Therapy Academy est une initiative internationale inédite qui réunit des institutions et des experts mondiaux de premier plan. En favorisant une collaboration effective entre des prestataires répartis dans le monde, elle crée un environnement unique pour le partage des connaissances et de l'innovation. Un tel modèle inclusif est essentiel pour le développement d’une communauté de professionnels de référence, connectée à l'échelle mondiale et visant à faire progresser la discipline. Le PTCOG soutient pleinement ce projet collaboratif reconnaissant son potentiel à élever le niveau de formation, à encourager le partage de connaissances transfrontalières et à donner aux futurs praticiens en protonthérapie les moyens d’élaborer l'avenir des soins contre le cancer. »

« La protonthérapie transforme le paysage du traitement du cancer », déclare Olivier Legrain, CEO d'IBA. « Avec la Proton Therapy Academy, nous investissons dans la communauté clinique globale, en veillant à ce que chaque professionnel en oncologie ait accès à une formation de classe mondiale, où qu’il se trouve. Cette initiative conforte notre engagement à faire progresser les soins contre le cancer par l’innovation et l’éducation participatives. »

Au cœur de cette initiative se trouve le Proton Therapy Academy Network, un collectif de centres de traitement du cancer de premier plan en Amérique, en Europe et en Asie comprenant actuellement les institutions suivantes : Apollo Proton Cancer Center, Corewell Health, European Institute of Oncology (IEO), Miami Cancer Institute, New York Proton Center, Paul Scherrer Institute, QuironSalud Proton Therapy Center, University of Kansas et University Medical Center Groningen. Ce réseau définit le programme inaugural de formation de l’Academy, alliant les connaissances théoriques et pratiques partagées en ligne qui couvrent les bases et les applications cliniques de la protonthérapie ainsi que des formations sur site permettant aux participants d'apprendre directement auprès d'équipes cliniques expérimentées issues des institutions partenaires.

« En tant que membre du Proton Therapy Academy Network, nous sommes fiers de contribuer à un programme qui associe excellence académique et expertise clinique de terrain. Par cette collaboration, nous offrons l’accès à une solution de formation de haute qualité qui constitue le trait d’union entre éducation et pratique clinique », déclare la Professeure Barbara Jereczek-Fossa, Directrice du département de Radiothérapie à l’IEO et Présidente-élue de l'ESTRO. « Former la prochaine génération de professionnels de la protonthérapie nécessite à la fois une perspective mondiale et une expérience sur site. C'est une étape importante pour rendre la protonthérapie plus accessible et plus efficace pour les patients, partout dans le monde. »

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour, ainsi que de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

1 Yan, S., Ngoma, T. A., Ngwa, W., & Bortfeld, T. R. (2023). Global democratisation of proton radiotherapy. The Lancet Oncology, 24(6), e245-e254. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(23)00184-5

2 Burnet, NG et al. Estimating the percentage of patients who might benefit from proton beam therapy instead of X-ray radiotherapy. Br J Radiol. 2022;95(1133):20211175. doi: 10.1259/bjr.20211175.





