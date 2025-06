La rétention de talents : un sujet clé pour les ESN

Sur un marché toujours plus tendu, le recrutement d’experts est un sujet stratégique qui mobilise des ressources conséquentes. En effet, capter des talents est aujourd’hui un défi de tous les jours pour les DRH qui doivent rivaliser d’originalité et d’initiatives pour attirer les meilleurs profils. Cependant, si le sujet du recrutement est déjà en soi un véritable challenge, celui de la fidélisation des équipes l’est encore plus. Alors, comment faire pour fidéliser à long terme ses équipes et leur permettre de vivre une expérience collaborateurs de qualité au sein d’une ESN ? Voici 4 must have à prendre en compte.

Acquérir de nouvelles compétences en continu

Permettre à ses équipes de grandir en continu et d’intégrer de nouvelles expertises technologiques ou métier est désormais incontournable pour offrir aux talents des trajectoires professionnelles motivantes. Sur ce sujet, la formation est alors fondamentale pour accompagner les équipes dans leur évolution. Dans ce contexte, des dispositifs globaux permettent de créer de l’engagement et de répondre aux différentes attentes : e-learning, formation sur les nouvelles technologies ou encore passage de certifications sont des exemples concrets.

Insuffler un climat de confiance

La communication avec l’équipe de management est un élément clé pour un climat social apaisé et constructif avec les équipes. De fait, il est nécessaire que les comités d’entreprises et représentants du personnel puissent dialoguer de manière transparente avec la direction pour les bonnes comme pour les mauvaises nouvelles. Cette sincérité est un élément clé pour fidéliser ses équipes et créer un véritable lien de confiance avec l’employeur.

Sensibiliser les managers en continu

Les managers opérationnels doivent porter ou plutôt incarner les valeurs de l’entreprise. Animer des communautés de managers est donc un élément nécessaire pour leur permettre de devenir de véritables ambassadeurs de l’entreprise vis-à-vis de leurs équipes. Il faut donc leur proposer des programmes spécifiques leur permettant de développer leur leadership.

Organiser des people review

Reconnaitre les performances des collaborateurs est enfin un point essentiel. En ce sens, il sera alors possible de pratiquer une politique de rémunération incitative et attractive qui encouragera les équipes et les motivera à évoluer au sein de l’entreprise. Il s’agit d’une réelle marque de reconnaissance et d’un levier de fidélisation performant.

Ces quelques éléments qui peuvent être complétés par d’autres initiatives sont des points clés à prendre en compte pour mettre en œuvre une stratégie de rétention des talents pragmatique, durable et responsable.

Par Karelle BROZYNA, Directrice des ressources humaines chez Tenexa