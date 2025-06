Herlev 4 juni 2025

Selskabsmeddelelse 25/2025

Nyt forretningsområde i SIG:

SIG lancerer nyt og sit fjerde forretningsområde som passiv investor indenfor finansiering af privates boligkøb via køb af pantebreve udstedt af anerkendte og certificerede pantebrevsudstedere. Selskabet vil stifte et særskilt datterselskab i SIG koncernen, og har i den forbindelse indgået partnerskab og ansat Paw Becker med virkning fra 15/6-2025 som ny direktør i selskabet SIG Pantebreve P/S.

CEO i SIG Michael Hove udtaler:” Vi ser et stort vækstpotentiale som passiv investor indenfor finansiering af privates køb af boliger via køb af pantebreve, og jeg er meget tilfreds med at vi efter en grundig undersøgelse af markedet har kunne tiltrække en af markedet mest kompetente profiler Paw Becker som partner og direktør i selskabet. Paw har en tung uddannelsesmæssig baggrund som Cand. Merc. FIR og har en årelang erfaring indenfor området bl.a. som tidligere medstifter af en markedets ledende pantebrevsudstedere”.

CEO i SIG Pantebreve P/S Paw Becker udtaler: ”Jeg er stolt af at blive en del af SIG-koncernen – ovenikøbet i et setup, hvor vi kan gøre en reel forskel for mange nuværende og kommende boligejere i hele landet. Vi går målrettet efter at skabe et nyt forretningsområde, hvor vi med en buy-and-hold strategi, forventer at kunne skabe et attraktivt risikojusteret afkast. Jeg kommer til at bidrage med min mangeårige erfaring inden for pantebrevsfinansiering, og SIG tilfører stærke kompetencer inden for bl.a. kapitalstruktur og finansiering.”

Selskabet forventes at være i drift primo juli 2025, og ovenstående vil ikke påvirke de tidligere udmeldte forventninger til resultatet for 2025.

