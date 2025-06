Nexans inaugure Stella Nova et dévoile en première mondiale un démonstrateur destiné à l’électrification des infrastructures des salles de données des datacenters

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Nexans inaugure Stella Nova, un centre d'excellence dédié aux technologies avancées en matière d'électrification : solutions de câbles supraconducteurs, systèmes de transfert cryogéniques et machines de formage et de soudage.

Stella Nova présente en première mondiale un démonstrateur illustrant l'application des câbles supraconducteurs basse tension en courant alternatif (CA) et continu (CC) dans les datacenters, visant à répondre aux exigences croissantes des futurs datacenters hyperscale en combinant efficacité énergétique, conception compacte et durabilité.

Nexans continue de façonner l’avenir des infrastructures énergétiques, et renforce encore son leadership stratégique par sa contribution à une économie digitale toujours plus puissante, plus connectée et plus durable.

Hanovre, le 4 juin 2025 – À l’heure où les infrastructures numériques et les enjeux de durabilité révolutionnent le paysage énergétique mondial, Nexans investit pour répondre aux besoins critiques de demain. En témoigne l’ouverture aujourd’hui de Stella Nova, le nouveau centre d’excellence de Nexans implanté à Hanovre, en Allemagne ; à l’occasion de cette inauguration, le Groupe a également dévoilé en première mondiale un banc d’essai qui présente les avantages des câbles supraconducteurs basse tension à courant alternatif (CABT) ou continu (CCBT) destinés à l’alimentation électrique des datacenters.

Un nouveau hub industriel consacré à l’innovation

Situé sur le Campus Panattoni de Hanovre, le nouveau site de Stella Nova accueille sur 9 000 m2 plus de 70 experts de l’ingénierie, de la recherche et de la production industrielle. Son activité couvrira trois domaines stratégiques :

les machines de formage et de soudage de haute précision destinées aux secteurs de l’énergie et de l’industrie ;

les systèmes cryogéniques permettant d’assurer le transfert en toute sécurité de gaz liquéfiés tels que l’hydrogène,

les systèmes de câbles et de limiteurs de courant de défaut supraconducteurs appelés à transformer les infrastructures électriques.

Répondre aux besoins futurs des datacenters

Dès 2030, la consommation électrique des datacenters pourrait représenter près de 10 % de la demande énergétique mondiale1. Nexans mobilise sa capacité d’innovation pour relever les défis critiques de capacité, d’efficacité et de durabilité associés à cet essor.



Les systèmes de câbles supraconducteurs affichent une capacité de transmission jusqu’à 10 fois supérieure à celle des câbles conventionnels sans la moindre perte d’énergie, pour une production de chaleur minimale et une emprise très limitée sur l’infrastructure. Les applications potentielles de la technologie supraconductrice présentent des opportunités significatives dans divers domaines. Nexans participe activement à de nombreux projets qui visent à les déployer au-delà des datacenters.

Pour Jérôme Fournier, Directeur de l’Innovation chez Nexans, « L’inauguration de Stella Nova et cette démonstration en première mondiale montrent que Nexans est prêt à relever l’un des défis critiques de notre temps : l’électrification durable d’un monde toujours plus digitalisé. La supraconductivité promet des percées décisives pour satisfaire les besoins énergétiques colossaux des futurs datacenters, tout en limitant leur empreinte environnementale et en accélérant la transition énergétique. »

Yann Duclot, Directeur des Unités d’accélération chez Nexans, ajoute : « L'industrialisation de la supraconductivité représente une avancée significative vers l'établissement d'un réseau énergétique plus efficace et moderne. Grâce à ses innovations technologiques et ses progrès constants, la supraconductivité joue un rôle crucial en tant que catalyseur dans l'accélération de la transition énergétique et la réalisation des objectifs de neutralité carbone. »

Nexans est depuis plus de 30 ans un pionnier des systèmes de supraconductivité et de cryogénie. Ce leadership technologique sera encore conforté par l’ouverture de son nouveau centre d’essais : ce laboratoire haute tension à la pointe de la technologie est conçu pour tester des câbles conventionnels et supraconducteurs, des limiteurs de courant de défaut supraconducteurs et des composants. Il fournira également une station d'essais à niveau de tension élevé pour les rubans et composants supraconducteurs.

Un engagement renouvelé en faveur de la transition énergétique

L’inauguration de Stella Nova marque par ailleurs le 125e anniversaire de l’aventure industrielle de Nexans. Pionnier de l’électrification depuis 1900, Nexans joue aujourd’hui un rôle de premier plan dans la transition vers les énergies renouvelables, dans la décarbonation des infrastructures, et dans l’émergence d’un monde plus connecté, plus résilient et plus durable.

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2024, Nexans a généré 7,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : PWR-Transmission, PWR-Grid, PWR-Connect et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe est reconnu comme un leader mondial en faveur de l’action climatique et s’est engagé à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, approuvé par l’initiative Science Based Targets (SBTi).

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts :

Communication







Mael Evin (Havas Paris)

Tel.: +33 (0)6 44 12 14 91

nexans_h@havas.com







Olivier Daban

Olivier.daban@nexans.com







Emmanuelle Guy

Emmanuelle.guy@nexans.com

Relations Investisseurs







Audrey Bourgeois

Tel.: +33 (0)1 78 15 00 43

audrey.bourgeois@nexans.com













1 Source : rapport de l’Agence Internationale de l’Energie (IEA)







Pièce jointe