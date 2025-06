Communiqué de presse



74Software rejoint Euronext Tech Leaders, l'initiative dédiée aux entreprises technologiques leaders et à forte croissance

Paris, le 4 juin 2025 – 74Software est ravi d'annoncer son entrée dans le segment Euronext Tech Leaders, une initiative dédiée au soutien des entreprises technologiques à forte croissance et leaders de leur marché. Cette reconnaissance majeure vient valider l’engagement continu de l’entreprise envers l'excellence en développement de logiciels d’entreprise et sa contribution à l'innovation numérique depuis près de 25 ans.

Lancée en juin 2022, l'initiative Euronext Tech Leaders est soutenue par un solide réseau de partenaires et vise à mettre en lumière les entreprises technologiques à forte croissance et leaders cotées sur les marchés d'Euronext. Elle comprend un segment de 110 entreprises européennes, un indice suivant leurs performances et un programme dédié de services et d'opportunités de visibilité conçu pour les accompagner tout au long de leur parcours de cotation.

Cette annonce fait suite à la revue annuelle 2025 du segment Euronext Tech Leaders, qui a vu huit nouvelles entreprises ajoutées dans des secteurs diversifiés, notamment l'Aérospatiale et la Défense, la Biotech, la Cleantech, le Hardware et le Logiciel.

En plus de rejoindre l'indice Euronext Tech Leaders, les membres bénéficient d'une gamme de services et d'un accès exclusif à des forums d'investisseurs et des conférences à travers l'Europe, offrant de précieuses opportunités de réseautage.

Pour plus d'informations sur les critères d'inclusion dans le segment Euronext Tech Leaders, veuillez consulter les critères Euronext Tech Leaders.

74Software se réjouit des opportunités offertes par son intégration au sein de l’initiative Euronext Tech Leaders et entend tirer pleinement parti des ressources et du réseau mis à disposition pour accélérer sa croissance et renforcer son innovation dans le secteur de la technologie.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 11 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com

Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78 – cchouard@74software.com

