SPEC 恢复与美国商务部工业和安全局 (BIS) 实体名单上的公司开展全球合作

弗吉尼亚州盖恩斯维尔, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 值得信赖的计算基准测试领导者标准性能评估公司（SPEC）今日宣布，SPEC国际标准组织（ISG）成功推动美国明确出口政策，允许美国工业和安全局（BIS）实体名单上的公司参与标准制定。SPEC ISG诚邀因政策原因被排除在合作之外的成员公司回归，汇聚全球产学研力量，共同合作制定未来的计算能效标准。

几年前，为了确保5G技术的安全应用，美国政府规定美国机构不得与BIS实体清单上的企业合作。这项禁令从未针对限制全球标准的制定工作。然而，由于BIS最初的豁免条款中对“标准”一词的定义过于严格，SPEC SERT套件被归类为受限技术，这使得SPEC（一个包含12家中国成员企业的国际标准组织）无法继续与其实体名单上的成员制定标准。

协调的标准最适合一致的设计和监管要求，从而显著降低制造商满足全球额外基准要求的成本

SPEC主席戴维·David Reiner 示：“限制实体名单上的公司参与能效基准的制定，可能会分裂全球标准进程，从而阻碍标准化的首要目标。经过多年的努力，并与其他国际组织合作，我们很高兴成功推动了美国政策的变革，消除了对国际标准化基准制定的意外限制。”

SPEC 成功推动美国规则的改变

020年，美国商务部工业和安全局（BIS）修改规则，允许美国公司加入标准组织，以确保美国提案充分考虑产品开发和互操作性所依赖的国际标准。尽管这是一个重要的里程碑，但这一变化使得SPEC无法邀请其前成员实体名单上的企业重新加入，也无法邀请实体名单上的其他实体加入。为此，SPEC采取了一系列行动，倡导修订美国相关法律，并促进国际技术交流与创新。作为这些努力的一部分，SPEC成立了国际标准组织（ISG），专门用于遵守最新的BIS要求，并明确区分SPEC的国际标准工作与其他SPEC项目。

由于SPEC的成功努力，美国商务部工业和安全局（BIS）于2022年底改进了相关法规。根据最终法规，BIS实体名单上的组织不再受到许可、获取更新或参与SPEC ISG内部SPEC SERT Suite开发的限制。这些与ISO/IEC 21836:2020标准的实施、发布或维护相关的标准开发活动符合BIS更新后的标准相关活动豁免资格。因此，BIS实体名单上的组织现在可以获得SPEC SERT Suite许可、更新，并获得SPEC ISG服务器效率委员会的成员资格。

被排除在外的成员的回归至关重要，因为这将使SPEC能够继续推动有效的全球标准化基准，并将其应用于政府能效法规。中国国家标准化研究院、欧盟Lot9生态设计、日本经济产业省和美国环保署能源之星等政府法规成功采用SPEC SERT套件，对于SPEC在全球范围内推动技术可持续发展的努力至关重要。例如，获得能源之星认证的计算机服务器平均比标准服务器节能约38%。这意味着，如果在美国销售的所有计算机服务器都获得能源之星认证，最终用户每年可节省的成本将超过40亿美元。

下一代能效评级工具目前正在由 SPEC ISG 服务器委员会开发，该委员会的成员包括来自 Ampere、AMD、戴尔、HPE、IBM、英特尔、IEIT、微软、Nvidia 和维尔茨堡大学的代表。SERT 3 套件采用 SPECpower 委员会创新的模块化架构，可简化 Chauffeur 基准测试工具和 PTDaemon 接口的集成，其他 SPEC 基准测试也采用了这些工具。这种模块化设计缩短了未来开发工作的工作量和时间、添加新架构以及支持新的功率分析仪和温度传感器所需的时间。

SPEC ISG主席Klaus-Dieter Lange表示：“我们很高兴SPEC能够与美国商务部成功合作，找到解决这一关键问题的解决方案。我们欢迎全球创新型企业参与下一代SPEC SERT Suite的开发，这将使政府和企业能够更有效地实现可持续发展和碳减排目标。”

关于 SPEC

SPEC 是一个非营利组织，致力于建立、维护和认可用于评估最新一代计算系统性能的标准化基准和工具。其成员包括全球 120 多家领先的计算机硬件和软件供应商、教育机构、研究组织和政府机构。

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