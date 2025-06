Communiqué

de presse

Atos fournira les services et applications informatiques clés pour l'UEFA Nations League Finals™ 2025

Paris, France – le 5 juin 2025 – Atos, partenaire informatique officiel de l’UEFA Nation Team football (UNTF), fournira les services informatiques et le support applicatif essentiels pour l'UEFA Nations League (UNLF) 2025, qui se déroulera du 4 au 8 juin 2025 en Allemagne. L'expertise d'Atos permettra une fois de plus à des centaines de millions de fans dans le monde entier de partager l'expérience électrisante d'un des tournois de football les plus prestigieux.

Afin d'offrir la meilleure expérience possible à toutes les parties prenantes, depuis la famille du football européen jusqu’aux supporters et aux médias, Atos sera responsable de la planification, de la gestion et de l’exploitation des systèmes informatiques, tous nécessitant le plus haut niveau de fiabilité, d'efficacité et de sécurité. Ces solutions comprennent :

Les systèmes de gestion d'événements, y compris l'accréditation, les solutions de contrôle d'accès, les solutions dédiées aux matchs, la communication radio et les services d'assistance.

Les systèmes de diffusion comme la Football Service Platform, l'application mobile, le site web comprenant certaines fonctionnalités de jeu intégrées telles que pronostic de match et quiz sur les compétitions.

Des services de cybersécurité de bout en bout, depuis la conformité et les renseignements sur les menaces jusqu’à la sécurité sur le terrain et dans le cloud hybride.





Depuis le début de leur partenariat en 2022, Atos assiste quotidiennement l'UEFA pour gérer, améliorer et optimiser son écosystème complexe et pour faire face aux nouveaux défis technologiques. À l'ère de l’explosion de la consommation de données, les grandes associations sportives doivent répondre aux attentes de leur public, en particulier des jeunes, qui aspirent à plus de personnalisation, de technologie et de données, d'engagement et d'information en temps réel. Pour relever ces défis, Atos et l'UEFA s'efforcent d'introduire en permanence des innovations permettant une plus grande immersion des fans grâce à des données sécurisées et en temps réel, et de fournir des solutions IT de premier plan, alimentées par l'IA.

Atos a ainsi contribué au succès de l'UEFA EURO 2024™, avec plus de 200 applications déployées, plus de 6 millions de téléchargements d'applications, près de 1,3 milliard d'e-mails et de notifications push d'applications, et une audience en direct cumulée de plus de 5 milliards de personnes. Atos et l'UEFA ont également lancé à cette occasion des applications innovantes telles que la Football Service Platform, qui fournit des données et des statistiques comme les résultats, les compositions, les matchs en direct, le statut des joueurs et le classement de toutes les équipes de l'UEFA, transformant ainsi l'expérience de toutes les parties prenantes.

Toute les équipes d'Atos, du centre de commandement IT de l'UEFA à Nyon (Suisse) aux centres de Delivery de Madrid et de Barcelone (Espagne), en passant par l'Égypte, la Pologne, la Roumanie et la France, s'engagent au quotidien à s'assurer que l'UEFA est bien préparée à offrir des expériences exceptionnelles aux fans du monde entier.

« Nous sommes impatients de sentir la pression de la compétition monter alors que nous entrons dans les dernières étapes de la préparation de l'UEFA Nations League. Notre équipe travaille sans relâche pour s'assurer que nous fournissons une fois de plus un service sûr, irréprochable et innovant à l'UEFA et que nous offrons à tous les fans de football une expérience de tournoi inoubliable. a déclaré Nacho Moros, responsable d'Atos Major Events.

« Depuis le début de notre partenariat avec Atos en 2022, nous avons fait des progrès considérables dans la qualité des services que nous introduisons et fournissons à toutes les parties prenantes du football. Nous sommes convaincus que l'édition 2025 de la Ligue des Nations s'appuiera une fois de plus sur les technologies les plus avancées pour offrir à tous les fans de football une expérience incroyable », a déclaré Hosni Ajala, responsable des TIC à l'UEFA.

Depuis plus de 3 décennies, Atos est au service de ses partenaires et clients par le biais d'une division interne dédiée aux sports et aux grands événements (« Major Events »), ce qui lui confère une expérience inégalée et la flexibilité nécessaire pour servir ses clients, quelles que soient leur visibilité, leur taille et leur échelle. Qu'il s'agisse d'événements mondiaux ou de compétitions locales, Atos s'efforce constamment d'offrir l'excellence technologique à l'ensemble de ses clients.

Atos est impliqué dans le Mouvement olympique depuis 1992 et le Mouvement paralympique depuis 2002 et est le partenaire numérique officiel du Comité olympique européen, ainsi que le partenaire numérique officiel de Special Olympics International. Plus récemment, Atos a joué un rôle déterminant dans la fourniture de services informatiques de pointe pour des événements emblématiques tels que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ou des événements inspirants tels que les Invictus Games de Vancouver 2025 ou les Jeux Special Olympics de Turin 2025.

Pour en savoir plus sur les solutions Atos pour les événements sportifs et les grands événements, rendez-vous sur Atos Major event.

